Hardheim. (pol/mün) Dieser Streit unter Nachbarn in Hardheim nahm am Dienstag eine besondere Wendung. Ein 62-Jähriger, der alkoholisiert gewesen sein soll, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte er einen 29-jährigen Nachbarn mit einem Gewehr bedroht.

Der jüngere Mann befand sich gerade in einem Schuppen, als der 62-jährige Mann kam, in ins Freie rief und dann zu beleidigen begann. Anschließend habe der ältere Mann das Grundstück wieder verlassen, berichtet die Polizei, und der 29-Jährige sei ihm auf die Straße gefolgt.

Plötzlich habe sich der 62-Jährige umgedreht und unter der Jacke ein Gewehr hervorgeholt, heißt es im Polizeibericht. Nachdem er auf den Jüngeren gezielt habe, habe er das Gewehr in eine geworfen und sei davongegangen.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann kurze Zeit später in seiner Wohnung festnehmen.

Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.