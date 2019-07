Hardheim. (dore) Das "Glashaus" war einst ein beliebter Treffpunkt in Hardheim. Lange Zeit befand sich in dem Gebäude ein Bistro, zeitweise waren auch ein Fitnessstudio und Büros untergebracht. Mittlerweile steht das "Glashaus" schon seit vielen Jahren leer und ist derart heruntergekommen, dass eine Sanierung laut Gemeinde nicht mehr möglich ist.

Ein Abriss sei eine Option, so Bauamtsleiterin Denise Reichert bei der Gemeinderatsrundfahrt. Was danach kommen könnte, sei noch nicht sicher. Man befinde sich in Gesprächen mit einem Investor. Ein Konzept für ein neues Gebäude sei jedoch noch nicht vorhanden. "Wenn es ein Konzept gibt, dann kann das Projekt zu 100 Prozent gefördert werden, da es im Sanierungsgebiet Ried liegt", so die Bauamtsleiterin.