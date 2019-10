Hardheim. (rüb) Die Zukunft des Schulzentrums beschäftigte den Gemeinderat am Montag: Während der Beschluss, die Ganztagsgrundschule nicht ab 2020/21, sondern erst ab dem Schuljahr 2021/22 zu beantragen (die RNZ berichtete), reine Formsache war, überraschte die CDU-Fraktion mit einem Antrag an die Verwaltung zu überprüfen, inwieweit die Gemeinde Einfluss auf eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Schulleiter Harald Mayer und auf die Neubesetzung der Stelle hat.

"Uns geht es darum, in die Zukunft zu blicken", stellte Daniel Weber im Namen der CDU-Fraktion klar. Aus Gesprächen mit Eltern, aus dem Feedback der Informationsveranstaltung zur Ganztagsgrundschule und aus Gesprächen im Gremium werde eine "Unzufriedenheit mit der jetzigen Situation" deutlich. Einerseits habe die Gemeinde in den letzten Jahren viel in die Schule investiert, um beste Bildungsvoraussetzungen zu schaffen. Andererseits würde eine hohe Zahl an Hardheimer Kindern umliegende Schulen in Külsheim, Ahorn und Walldürn besuchen, so dass sich die Gemeinde langfristig um die Zweigliedrigkeit der Schule sorgen müsse.

"Diese Situation ist aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend", bekräftigte Weber. Deshalb solle sich der Gemeinderat auch mit der in absehbarer Zeit anstehenden Neubesetzung der Schulleiterstelle befassen: "Wir sollten keine Zeit verlieren und jetzt die Initiative ergreifen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein." Laut Landesschulgesetz sei die Mitwirkung der Gemeinde bei der Besetzung der Stelle ausdrücklich vorgesehen: "Diese Chance sollten wir nicht nur nach der Ausschreibung der Stellen, sondern bereits im Vorfeld nutzen."

Damit der Gemeinderat eine gut abgewogene Entscheidung treffen kann, stellte die CDU-Fraktion folgenden Antrag: "Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister zu prüfen, wann genau die reguläre Amtszeit des Schulleiters endet, ob eine Verlängerung dieser Amtszeit beantragt ist und ob es hierauf Einflussmöglichkeiten von Seiten der Gemeinde gibt." Weiter solle geprüft werden, wann die Neubesetzung der Stelle ansteht, wie der Ablauf des Stellenbesetzungsverfahrens ist und wie die maximale Einflussnahme der Gemeinde möglich ist. Außerdem solle die Verwaltung über Schülerzahlen, Stellvertretung des Schulleiters, Abschlussmöglichkeiten und die Zahl der Lehrkräfte informieren.

Nach der Beantwortung der offenen Fragen solle sich der Gemeinderat auf ein gemeinsames Anforderungsprofil für den neuen Schuleiter verständigen, um dies bereits vor der Stellenausschreibung einzufordern, so Weber. Möglicherweise könne das Thema bei der Klausurtagung im Dezember behandelt werden.

Zuvor hatte Hauptamtsleiter Lothar Beger die Ergebnisse der Elternbefragung vorgestellt (wir berichteten), bei der sich eine knappe Mehrheit der teilnehmenden Eltern für ein Ganztagsangebot ausgesprochen hatten. Statt wie geplant im kommenden Schuljahr soll die als Wahlangebot konzipierte Ganztagsgrundschule aber erst 2021/22 starten. Dann verbleibt der Schule genügend Zeit für die Erstellung eines vom Kultusministerium geforderten pädagogischen Konzepts und für eine verstärkte Werbung bei den Eltern für das neue Angebot. "Wir möchten nichts übers Knie brechen", sagte Bürgermeister Rohm, "sondern der Schule Gelegenheit geben, ihre Hausaufgaben zu machen." Sein Dank galt Konrektorin Elke Stoy und Hauptamtsleiter Beger für die Elternbefragung und deren Auswertung.

Ergänzend solle das Angebot des Horts für Randzeiten, die Ferien und für Wochentage, an denen es keine Nachmittagsbetreuung der Schule gibt, beibehalten werden, teilte Beger mit und nahm damit auch Bezug auf eine Wortmeldung von Thilo Kachel in der Bürgerfrageviertelstunde: Dieser hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt des Horts. Der Hort sei eine eminent wichtige Einrichtung und trage zur Kinderfreundlichkeit der Gemeinde wesentlich bei. Die Betreuungsmöglichkeiten durch die angestrebte Ganztagsgrundschule ab 2021 seien nicht für alle Eltern ausreichend. Deshalb wäre es ideal, wenn beide Angebote parallel existieren würden, so Kachel. Sollte der Hort mit seinen flexiblen Betreuungsangeboten zugunsten der Ganztagsgrundschule aufgegeben werden, wäre dies äußerst schade.