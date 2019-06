Auf dieser Hoffläche in der Bretzinger Ortsdurchfahrt möchte ein Gebrauchtwagenhändler zehn Fahrzeuge abstellen. Gegen das Votum des Ortschaftsrats gab der Technische Ausschuss dafür jetzt grünes Licht. (Fotos: rüb)

Hardheim-Bretzingen. (rüb) Über den Beschluss des Bretzinger Ortschaftsrats hat sich der Technische Ausschuss am Montagabend hinweggesetzt und grünes Licht für die Nutzung einer Freifläche in der Ortsdurchfahrt als Abstellfläche für einen Pkw-Handel gegeben. Damit folgte das Gremium der Empfehlung der Fachbehörden.

Bereits vor drei Wochen hatte sich das Gremium mit dem Sachverhalt befasst. Eine Entscheidung war damals aber vertagt worden, da die Stellungnahmen der Fachbehörden noch ausstanden.

Der Bauherr plant auf seinem Grundstück in der Erftalstraße 10 eine Nutzungsänderung: So soll die befestigte Hoffläche als Abstellfläche für den Handel von maximal zehn Pkw dienen. Auf dem Grundstück sollen zudem zwei Kundenparkplätze ausgewiesen werden. Zudem soll eine unbeleuchtete Werbetafel am bestehenden Scheunentor angebracht werden.

Der Ortschaftsrat hatte den Antrag Anfang Mai einstimmig abgelehnt. Der Grund: Da das Grundstück direkt an der vielbefahrenen L514 - und noch dazu im Kurvenbereich - liegt, könnte der zusätzliche An- und Abfahrtsverkehr durch den Gebrauchtwagenhandel das jetzt schon hohe Gefahrenpotenzial noch einmal verschärfen. Auch die Nähe zum Kindergarten wurde als Argument gegen das Vorhaben angeführt.

Bernhard Popp vom Bauamt teilte mit, dass keine größeren Anlieferungen von Fahrzeugen per Lkw geplant seien. Stattdessen würden die Fahrzeuge einzeln angeliefert, so die Aussage des Antragstellers. Es handle sich um ein Mischgebiet, in dem ein solcher Gebrauchtwagenhandel möglich wäre. Da es von Seiten der Fachbehörden keine Bedenken gebe, sei es wahrscheinlich, dass die Baurechtsbehörde beim Gemeindeverwaltungsverband auch dann genehmigen würde, falls die Gemeinde ihn ablehne.

Ortsvorsteher Kaspar Wolf unterstrich, dass sich an der ablehnenden Haltung des Ortschaftsrats nichts geändert habe. Michael Messerer und Siggi Horn wiesen dagegen auf die Einschätzung der Fachbehörden hin: "Wenn diese nichts dagegen haben, sollten wir auch zustimmen." Kaspar Wolf erinnerte an eine Kandidatenvorstellung der Freien Wähler in Bretzingen: Dabei hätten die Teilnehmer durchaus Verständnis für die Sichtweise der Bretzinger gezeigt. Dass dies nun anders sei, sorge bei ihm für Unverständnis.

"Wir wollen den Ortschaftsrat nicht überstimmen", sagte Bürgermeister Rohm. Deshalb wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung auch entsprechend formuliert. Bei drei Enthaltungen und mit vier Gegenstimmen wurde dieser jedoch abgelehnt, so dass dem Antrag des Gebrauchtwagenhändlers stattgegeben wurde. Er darf seine Fahrzeuge nun auf der Hoffläche abstellen.

Außerdem beschäftigte sich der Bauausschuss mit mehreren privaten Baugesuchen, darunter mit einer Wohnflächenerweiterung in der Riedstraße 43. Dort möchte der Bauherr eine Scheune zu Wohnzwecken umbauen und einen Carport bauen. In diesem Zusammenhang wird die Gemeinde das Konzept für die geplanten Parkplätze für Friedhofsbesucher, die an das Grundstück angrenzen, leicht abwandeln. Bislang waren dort sechs schräg angelegte Parkplätze und ein Wendehammer vorgesehen. Nun sollen dort, wie Bernhard Popp erläuterte, sieben rechtwinklig zur Friedhofsmauer angelegte Stellplätze mit einer Breite von rund 2,80 Meter entstehen.