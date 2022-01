Hardheim. (dore) "Mein Job besteht darin, das Bindeglied zwischen Krankenhausleitung und den Belegärzten zu sein", erklärte Chirurg Arne Bieling am Donnerstagabend im Pressegespräch seine künftige Aufgabe, bevor er in einer kleinen Feierstunde im Rathaus zum neuen Leitenden Arzt des Krankenhauses Hardheim berufen wurde. Er sei nicht weisungsbefugt, sondern als Verbindungsstelle dafür da, dass Ideen aus der Ärzteschaft in die Verwaltung getragen werden und umgekehrt.

Erfahrung auf dem Posten eines Chefarztes bringe er bereits aus seiner Zeit in Wertheim mit, so Bieling. Seit 1. Juli 2017 ist er bereits als Belegarzt am Krankenhaus Hardheim und in der Chirurgisch-Orthopädischen Gemeinschaftspraxis am Krankenhaus tätig. Und wie lief das Ganze nun ab? Mit einem Schmunzeln sagte Bieling: "Herr Beger hat mich so lange gebeten, dass ich nicht nein sagen konnte." Lothar Beger, Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn, präzisierte: "Ich habe ihn gezielt angesprochen, weil man mit ihm sehr konstruktiv zusammenarbeiten und Zukunftsthemen angehen kann." Bieling pflege zudem einen guten Umgang mit dem ganzen Personal – egal ob mit der Verwaltung, den Pflegekräften oder den Arztkollegen: "Ich habe noch nie etwas Negatives über ihn gehört. Er ist eine Person, die integrieren, mitnehmen und begeistern kann", lobte Beger.

Die Stelle sei intern ausgeschrieben worden, laut Satzung sollte der Leitende Arzt "einer der Chirurgen oder Internisten" der Praxen am Krankenhaus sein, so Beger. "Der einstimmige Beschluss des Beschließenden Ausschusses ist ein klares Statement für Arne Bieling." Er kenne als OP-Arzt die Abläufe und das Gesamtgefüge im Haus und habe auch Ideen, wie man z. B. OP-Abläufe optimieren könne, sagte der Verwaltungsleiter.

Bielings Tätigkeit als Arzt wird sich derweil nicht verändern: "Meine operative Tätigkeit wird durch die neue Position als Leitender Arzt nicht weniger", stellte der gebürtige Hannoveraner klar. "Damit verdiene ich mein täglich Brot." Leitender Arzt sei kein Job, der ihn täglich mehrere Stunden koste.

Das Hardheimer Krankenhaus ist für Bieling in "gewisser Art und Weise einzigartig. Wir haben relativ kurze Wege – nicht nur physisch, sondern auch, was die Kommunikation betrifft. Wir kennen uns alle mit Namen und haben eine hohe Teamkonstanz." Das sei in großen Krankenhäusern nicht der Fall. Zudem seien die Patienten begeistert und fänden sich gut aufgehoben.

Die größte Herausforderung sei für Bieling, das Hardheimer Krankenhaus zukunftsfähig zu gestalten. Kleinen Krankenhäusern wie dem Hardheimer werde das Leben in Deutschland schwer gemacht. "Wenn wir genauso weitermachen, wird irgendwann der Punkt kommen, dass das Krankenhaus sterben wird", mahnte Bieling.

Die anschließende kleine Feierstunde im Foyer des Rathauses, zu der Vertreter aus der Ärzteschaft, der Pflege, der Verwaltung, des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus" und dem Gemeinderat kamen, eröffnete Volker Rohm, Bürgermeister und Verbandsvorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn. Mit dem Ausscheiden von Dr. Herbert Schmid zum Jahresende 2021 sei es allen Verantwortlichen ein Anliegen gewesen, die Position mit einem Arzt zu besetzen, der sowohl durch fachliche Kompetenz als auch durch seine Einstellung zu Kollegen und zum Pflegepersonal den Erwartungen entspreche wie auch der Vorbildfunktion und Akzeptanz aller gerecht werde. "Vor diesem Hintergrund ist es Ausdruck des besonderen Zutrauens, dass der Beschließende Ausschuss sich einstimmig für Sie entschieden hat. Und auch aus Reihen der Kollegen und Mitarbeiter erreichte uns einhellige Zustimmung zu Ihrer Wahl", betonte Rohm.

Er sprach den ständigen Kampf des Hardheimer Krankenhauses um seine Existenz an, wobei sich die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen immer mehr verschlechtert hätten. "Aber: Entgegen aller Unkenrufe gibt es uns noch und soll es uns auch noch lange geben – zum Wohl der Einwohner unserer Raumschaft und damit der Patienten unseres Hauses", sagte Rohm. Dieses Ziel müsse auch Arne Bielings Ziel sein, und es gelte, im Spannungsfeld von Praxisbetrieb, Operationstätigkeit und als Belegarzt diese verantwortungsvolle Zusatzaufgabe zu erfüllen. Im Anschluss übergab Rohm Bieling die Urkunde zur Bestellung zum neuen Leitenden Arzt am Krankenhaus Hardheim.

Verwaltungsleiter Lothar Beger erklärte in Richtung Bielings: "In den letzten beiden Jahren habe ich Sie als sehr angenehmen und an den Interessen des Krankenhauses orientierten Arzt mit einem tadellosen Ruf bei Patienten, aber auch bei den Mitarbeitern des Krankenhausverbands erleben dürfen." Er lobte zudem Bielings fachliche Kompetenzen, seine Bereitschaft, auch in kritischen Situationen Verantwortung zu übernehmen, seine Durchsetzungsfähigkeiten und seinen Weitblick bezüglich zukünftiger Aufgaben. Seitens der Verwaltung biete er Bieling jegliche Unterstützung und immer ein offenes Ohr für die Belange der Ärzteschaft an. Um gemeinsam Lösungswege für die vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu finden, sei das gemeinsame Ziehen am gleichen Strang in die gleiche Richtung gefragt. "Wenn uns das gelingt, dann ist es mir um die Zukunft unseres Hauses und der örtlichen medizinischen Versorgung nicht bang", sagte Beger.

Tobias Künzig, stellvertretender Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", versicherte Bieling, auch in Zukunft immer ein guter Ansprechpartner für die Ärzteschaft zu sein und wünschte ihm alles Gute für seine Tätigkeit als Leitender Arzt.

Dann ergriff Bieling selbst noch kurz das Wort. "Ich danke für das Vertrauen. Auf uns alle kommt sehr viel Arbeit zu. Wir müssen das Haus weiterentwickeln und neue Wege finden, denn keiner will, dass die Lichter im Krankenhaus Hardheim ausgehen", betonte Bieling.