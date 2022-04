Die Fräsarbeiten an der alten Fahrbahndecke in Rüdental. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb/dore) Mit der Sanierung der Landesstraße L508 geht es weiter eifrig voran: Nachdem Bauabschnitt eins zwischen Steinfurt und Rüdental vergangene Woche fertiggestellt wurde, folgten am gestrigen Montag die Fräsarbeiten an der alten Fahrbahndecke in Rüdental. Bis 6. Mai soll die Sanierung des zweiten Bauabschnitts, der vom Hardheimer Ortsschild in der Nähe des Rewe-Kreisels bis zum Ortsausgang von Rüdental reicht, abgeschlossen sein. Bis dahin ist die Strecke von Hardheim bis Rüdental inklusive der Ortsdurchfahrt gesperrt.

Der Verkehr wird aus Steinfurter Richtung ab der Abzweigung nach Schweinberg über die Panzerstraße umgeleitet – oder aus Hardheimer Sicht von der "Querspange" kommend über die Alte Würzburger Straße vorbei an der Carl-Schurz-Kaserne. Wie die RNZ jetzt erfahren hat, sollten wegen der Sperrung bis 6. Mai keine Schulbusse nach Rüdental fahren können. Eltern der Rüdentaler Schulkinder beschwerten sich jedoch am gestrigen Montag darüber. Der Walter-Hohmann-Schulverbund ist nach RNZ-Informationen zusammen mit der Gemeinde und dem Busunternehmen um eine schnelle Lösung bemüht.

Update: Montag, 25. April 2022, 18.22 Uhr

Vollsperrung führt zu weitem Umweg

Hardheim. (jam) Wer mit dem Auto von Wertheim nach Hardheim fahren möchte, muss seit gestern einen gehörigen Umweg auf sich nehmen. Denn pünktlich zum Wochenbeginn hat die Bauleitung Buchen im Auftrag des Regierungspräsidiums die Landesstraße L508 zwischen Rüdental und Steinfurt gesperrt, um dort die Fahrbahn zu sanieren. Noch bis Samstag, 23. April, müssen Verkehrsteilnehmer über Tauberbischofsheim fahren, um die Vollsperrung zu umfahren.

Ein dreiachsiger Grader hobelt für eine Fahrbahnsanierung die Böschung entlang der Landesstraße 508 zwischen Rüdental und Steinfurt ab. Innerhalb von zwei Wochen wollen die Bauarbeiter den Streckenabschnitt wieder in einen befahrbaren Zustand versetzen. Foto: Janek Mayer

"Für den Verkehr wäre es einfacher, wenn wir ihn über den Truppenübungsplatz der Bundeswehr hätten leiten können", weiß Bauleiter Otto Kern, der für den Auftakt der Fahrbahnsanierung die Baustelle besuchte. An Sicherheitsaspekten sei diese elegante Lösung aber gescheitert. Statt elf Kilometern auf der für den Verkehr gesperrten Panzerstraße legen Autofahrer nun also knapp 30 Kilometer zurück. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es immerhin für die Fahrt zu und vom Unterricht. "Schulbusse dürfen mit einem militärischen Begleitfahrzeug durchfahren", erklärt Kern. Relevant ist das ohnehin nur noch am Dienstag, weil dann die Ferien beginnen.

Die unterrichtsfreie Zeit gibt den Bauarbeitern ein enges Fenster vor, um den wichtigen Streckenabschnitt von Steinfurt kommend wieder in einen befahrbaren Zustand zu versetzen. Denn die Bauleitung des Regierungspräsidiums drängt darauf, dass die Fahrbahnsanierung noch vor dem Ferienende die 90-Grad-Kurve an der Abfahrt in Richtung Schweinberg erreicht. Damit wäre das Gröbste überstanden, und der Verkehr ließe sich für den zweiten Sanierungsabschnitt zwischen Hardheim und Rüdental komfortabel über den freigegebenen Teil der Panzerstraße umleiten.

Der zweite Bauabschnitt reicht dann vom Hardheimer Ortsschild in der Nähe des Rewe-Kreisels bis zum Ortsausgang von Rüdental. Die Ortsdurchfahrt des Weilers ist also ebenso betroffen. Voraussichtlich wird der Abschnitt von 25. April bis 6. Mai voll gesperrt.

Ungewöhnlich an der Sanierung ist, dass sie bis in den Main-Tauber-Kreis – also den Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Stuttgart – hineinragt. Damit kommt das Regierungspräsidium Karlsruhe den Autofahrern entgegen, weil diese ansonsten bei einer späteren Sanierung auf Stuttgarter Seite erneut den Abschnitt weiträumig umfahren müssten.

Im Vergleich zu anderen Straßenprojekten fällt die Bauzeit geringer aus, weil die Firma Bau im Hocheinbau arbeiten kann. "Wir verstärken die extrem schadhafte Straße mit einer zusätzlichen Asphalttragschicht", erklärt Bauleiter Otto Kern das Vorgehen. Die Arbeiter müssen also nicht erst aufwendig den Belag abfräsen, sondern bauen den Asphalt auf der vorhandenen Straßenbefestigung ein. Lediglich die Anschlussstellen und Schadbereiche müssen laut Kern abgefräst werden.