Hardheim. (zeg) Am Krankenhaus Hardheim stehen große Veränderungen an: Der langjährige leitende Arzt, Dr. Herbert Schmid (Archivfoto: Rüdiger Busch), geht zum 1. Januar in den Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Schon jetzt ist aber klar, dass es durch Schmids Ausscheiden zu Änderungen im Praxisablauf kommen wird. Darüber informiert die chirurgisch-orthopädische Gemeinschaftspraxis ihre Patienten mittels eines Aushangs.

Der inzwischen 63-jährige Dr. Herbert Schmid erwies sich seit seinem Start als leitender Art des Krankenhauses am 1. Januar 2000 in der Nachfolge seines Vorgängers Dr. Jürgen Frank als wertvoller Gewinn für das Krankenhaus Hardheim und insbesondere für die große Zahl von Patienten, die er in all diesen Jahren erfolgreich behandelt hat. Die erfolgreiche Entwicklung des Krankenhauses ist eng mit seinem Namen verbunden.

Als Folge seines Abschieds werden auch organisatorische Veränderungen unvermeidlich sein. Der Betrieb der chirurgisch-orthopädischen Praxis des Krankenhauses wird ab dem 1. Januar von den verbleibenden Ärzten Dr. Alexander Wolfert, Dr. Sabine Kirsch und Arne Bieling nur noch in Form von Terminsprechstunden stattfinden. Somit müssen Arztbesuche telefonisch oder am Schalter der chirurgischen Praxis im Krankenhaus vereinbart werden. Notfälle und Arbeitsunfälle werden jedoch weiterhin von 8 bis 18 Uhr angenommen und behandelt.

Die hohe Akzeptanz und der gute Zulauf haben dafür gesorgt, dass die Patienten zu Stoßzeiten häufig Schlange stehen und Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Dies soll sich durch die Umstellung von der offenen auf die Terminsprechstunde verbessern.

Der 63-jährige gebürtige Ansbacher Dr. Schmid (am morgigen Freitag feiert er seinen 64. Geburtstag), der in Oberpiebing (Niederbayern) aufwuchs, hatte nach eigenen Angaben in Hardheim als Mediziner mit einer eigenen Praxis und gleichzeitig als Belegarzt am Krankenhaus seine "berufliche Erfüllung gefunden". Seine ärztliche Kompetenz und sein Wesen werden dem Krankenhaus und der Praxis fehlen.