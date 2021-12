Hardheim. (dore/pm) Bevor der Gemeinderat dem Haushaltsplan 2022, der Finanzplanung der Gemeinde für den Zeitraum der Jahre 2023 bis 2025, dem Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022 und der Finanzplanung des Wasserversorgungsbetriebs für die Jahre 2023 bis 2025 einmütig zustimmte, las Bürgermeister Volker Rohm die wichtigsten Punkte vor.

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 17.010.900 Euro und ordentliche Aufwendungen von 17.143.500 Euro auf. Das Jahresergebnis belaufe sich auf -132.600 Euro.

Im Finanzhaushalt seien Einzahlungen von 16.546.800 Euro und Auszahlungen von 16.037.700 Euro geplant. Somit ergebe sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 509.100 Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Jahresende 2022 liege bei rund -970.000 Euro, die Kreditermächtigung bei 1.500.000 Euro und die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt bei 1150 Euro pro Einwohner. An Investitionen seien insgesamt rund 5,5 Millionen Euro eingeplant. "Die voraussichtliche Liquidität am Ende des Haushaltsjahres liegt bei rund 1,4 Millionen Euro", so Rohm.

Kämmerer Bernd Schretzmann informierte auf telefonische Nachfrage der RNZ über die im Haushalt enthaltenen Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem: der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für die Abteilungswehr Hardheim, die Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunkempfängern, die Innensanierung des Walter-Hohmann-Schulzentrums im sogenannten Dietzbau zur Nutzung durch die Grundschule bzw. die Betreuungsangebote der Ganztagesschule, die Gestaltung eines Teilbereichs des Pausenhofs am Schulzentrum Hardheim, Planungsaufwendungen und die erste Rate für die Umnutzung und Teilsanierung im Erdgeschoss der alten Realschule zur Unterbringung von Kindergartengruppen, die Einrichtung eines Waldkindergartens am Wurmberg (eine Gruppe), die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen für das Gebiet "Ried" sowie die Planung kommunaler Maßnahmen.

Außerdem werde die Erschließung der Baugebiete fortgeführt: So sollen für das Baugebiet "Trieb" in Hardheim circa 25 bis 30 weitere Bauplätze hinzukommen, in den Baugebieten "Schmittenäcker"/"Kranzberg" in Gerichtstetten soll ein erster Teilabschnitt erschlossen sowie das Baugebiet "Achtzehnmorgen"/"Hubäckerweg" in Schweinberg weiter erschlossen werden.

In Bretzingen steht die Neugestaltung des Eingangsbereichs der Pfarrgasse mit Seitenbereichen und Parkflächen an, in Hardheim soll im Bereich Am Wurmberg/Riedbach eine Kneipp-Anlage gebaut und in Erfeld die eingestürzte Friedhofsmauer erneuert werden.

Perspektivisch (Finanzplanung) stünden laut Schretzmann folgende Maßnahmen an: der Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs, die Planung der Neuerrichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Hardheim, weitere Innensanierungen im Schulzentrum, der Umzug von Kindergartengruppen in das Gebäude der alten Realschule, die Fortführung der Sanierung des Gebiets "Ried" und die Renaturierung des Riedbachs.

Zudem informierte Schretzmann über die Sonderrechnung Wasserversorgung. Im Erfolgsplan seien hier Erträge von 1.431.700 Euro und Aufwendungen von 1.348.400 Euro eingeplant. Als Jahresgewinn seien somit 83.300 Euro veranschlagt. Im Vermögensplan plane man mit Einnahmen und Ausgaben von 1.464.600 Euro. Zudem seien 760.000 Euro an Kreditaufnahmen eingeplant.

"In der Wasserversorgung sind hauptsächlich Arbeiten am Leitungsnetz berücksichtigt. Auszutauschen sind hierbei teilweise korrodierte Wasserleitungen", so Schretzmann. Größte Einzelmaßnahme über einen Zeitraum von zwei Jahren sei der Austausch der Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt von Gerichtstetten sowie in der Bergstraße mit einer Größenordnung von rund 1,3 Millionen Euro. Weitere Maßnahmen beträfen das Leitungsnetz "Am Triebweg" in Hardheim.