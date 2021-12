Die 2. Kompanie des Panzerbataillons 363 wird im Oktober in Hardheim in Dienst gestellt. Es handelt sich dabei um die die dritte und letzte Kampfkompanie am Standort Hardheim. Seine komplette Aufstellung – mit 44 Kampf- und drei Bergepanzern – erreicht das Bataillon voraussichtlich Anfang 2023. Fotos: Dominik Rechner

Hardheim. (RNZ) "Das Jahr 2021 stand leider und entgegen der Erwartungen und Hoffnungen von uns allen noch stärker unter dem Einfluss der weltweiten Pandemie als 2020", beginnt Hardheims Bürgermeister Volker Rohm seinen Jahresrückblick. Er erinnert sich an vereinzelte Hoffnungsschimmer, die eine baldige Rückkehr zur Normalität nach altem Verständnis in Aussicht stellten, jedoch folgte "regelmäßig nicht nur Ernüchterung, sondern zunehmend Verärgerung und Frust über politisch unausgegorene und ständig wechselnde Vorgaben".

Rohm zufolge waren es besonders die Kinder und Jugendlichen, aber auch Alte und Kranke, die den Entscheidungen und Einschränkungen unterworfen waren. "Wir wollen alle hoffen, dass es nicht zu dem vorausgesagten Corona-Trauma einer ganzen Generation kommt, sondern wir solidarisch und auch für unsere Kinder durch die empfohlenen Impfungen zum Besiegen des Virus und seiner Mutationen beitragen", wünscht sich der Bürgermeister der Erftalgemeinde. In seinem Jahresrückblick nennt Rohm dann die Besonderheiten und Höhepunkte, die Hardheim im Jahresverlauf geprägt haben.

> Im Januar feiert der Radfahrverein "Mühlenradweg Erftal" sein zehnjähriges Bestehen. "Wegen des verordneten Lockdowns mussten die meisten Schüler zuhause bleiben und wurden über das Internet unterrichtet – ein mühsames Lernen und wenig Begeisterung bei allen Beteiligten", erinnert sich Volker Rohm.

Der Bau der Kläranlage beginnt. Foto: jam

> Im Februar laden die "Hordemer Wölf" mit eigenem TV-Programm zur Fastnacht zuhause am Computer-Bildschirm ein. Außerdem wird die Großbaustelle "Kläranlage" freigegeben.

> Im März bringen die Landtagswahlen keine Veränderungen in Stuttgart. Im Krankenhaus wird ein kommunales Testzentrum eingerichtet. Der Besuchsdienst feiert sein 20-jähriges Bestehen. Daniel Weber tritt als stellvertretender Verwaltungsleiter seinen Dienst beim Krankenhausverband an. Außerdem erreicht der Landkreis die notwendige Zahl an Verträgen für den Glasfaseranschluss, so dass Hardheim in Zukunft vom Ausbau des schnellen Internets profitiert.

> Im April übernimmt die Gemeinde die Patenschaft über die Spezialkräfteeinheit SOCC (Stabs- und Führungsunterstützungskompanie). Kompaniechefin Major Carolin Bongartz wird verabschiedet. Die Feuerwehr erhält einen langersehnten Kommandowagen.

> Im Mai wird beim Panzerbataillon 363 die 3. Kompanie in Dienst gestellt. Die Arbeiten am Radweglückenschluss zwischen Erfeld und Gerichtstetten beginnen. Der langjährige "Ortspolizist" Elmar Schmitt geht in den wohlverdienten Ruhestand. Im Gemeinderat werden Planentwürfe für den neuen Erfapark vorgestellt. Die Panzer des Hardheimer Bataillons absolvieren ihre ersten scharfen Schüsse auf dem Übungsplatz in Bergen.

> Im Juni wird Steven Bundschuh als neuer Rektor am Walter-Hohmann-Schulverbund bestimmt.

> Im Juli wird die Buslinie 82 Hardheim-Miltenberg offiziell eingeweiht. Der langjährige Verwaltungsleiter des Krankenhauses, Ludwig Schön, wird nach langem Warten doch noch würdig in den Ruhestand verabschiedet. Mit Ende des Schuljahres verabschiedet sich Rektor Harald Mayer nach 19 Jahren am Schulstandort Hardheim in den Ruhestand.

Die Fahrbahn der B27 zwischen Hardheim und Königheim erneuert. Foto: jam

> Im August wird die Fahrbahn der B27 zwischen Hardheim und Königheim erneuert. Dabei müssen "trotz Sommerloch und Corona unzählige Kfz und vor allem Lkw umgeleitet werden", merkt Volker Rohm an.

> Im September bringt die Bundestagswahl "nach wochenlangem Gezerre" einen Regierungswechsel in Berlin.

Der Wendelinusmarkt fand auch in diesem Jahr statt. Foto: dore

> Im Oktober lockt der Hardheimer Wendelinusmarkt als eines der wenigen Marktangebote im laufenden Jahr in der Region bei bestem Wetter viele Besucher an. "Deutlich war zu spüren, wie sehr man sich nach Begegnungen und Veranstaltungen gesehnt hatte", kommentiert der Bürgermeister den Markttag. Der Neckar-Odenwald-Kreis übernimmt die Patenschaft über das Panzerbataillon 363 am Tag der Indienststellung der 2. (und damit letzten) Kompanie.

> Im November wird in Gerichtstetten die Wasserhauptleitung erneuert. "Die ersten Angebote einer Auffrischungsimpfung sorgen für Erleichterung und Ärger, denn anfangs waren die Dosen zu knapp bemessen und mancher Impfwillige wurde ohne Spritze wieder heim geschickt", sagt Bürgermeister Volker Rohm, der in diesem Monat seinen 60. Geburtstag feiert. Dabei sammelt er aus Geschenken fast 4000 Euro für den Waldkindergarten.

> Im Dezember steht die neue Ampelkoalition in Berlin und eine neue Virusvariante namens Omikron sorgt für Diskussion. "Die Impfangebote bringen Hausärzte und Impfteams an den Impfstützpunkten im ganzen Kreis an ihre Grenzen und alle legen den Wunsch unter den Christbaum, dass dieser böse Spuk doch im kommenden Jahr ein Ende finden soll", fasst Rohm zusammen.

In seinem Jahresrückblick würdigt der Bürgermeister zudem diejenigen Hardheimer, die im ablaufenden Jahr verstorben sind. Einige mit überörtlicher Bekanntheit erwähnt er stellvertretend: den langjährigen Mitarbeiter in Wald und Bauhof, Paul Beuchert, Bäckermeister Peter Thorwart, Autohaus-Seniorchef Walter Günther, Realoberlehrer Franz Vogel und Steuerberater Dr. Thomas Mühling.