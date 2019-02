Eine Spende in Höhe von 10 000 Euro soll Hardheimer Kindern zugutekommen. Eine Schwestergesellschaft der Maschinenfabrik Gustav Eirich hatte das Geld bereitgestellt - Nutznießer sind nun der Hort, der Schulverbund sowie eine Familie mit behindertem Kind. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Ein Geldsegen aus Übersee beglückt den Hort der Gemeinde sowie den Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim - und ist somit ein Segen für Kinder aus Hardheim und Umgebung sowie für eine Familie mit einem behinderten Kind. Aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolgs hat eine Schwestergesellschaft der Firma Gustav Eirich an beide Einrichtungen jeweils 3000 Euro gespendet, weitere 4000 Euro kommen der betroffenen Familie zugute.

Die Spenden an die Repräsentanten der schulischen Einrichtungen hat Jürgen Blatz, Leiter des Kompetenzzentrums bei der Eirich-Gruppe, in Anwesenheit der stellvertretenden Bürgermeisterin Simone Richter und des Hauptamtsleiters Lothar Beger in Form symbolischer Schecks überreicht. Als Vertreter des Horts freuten sich Michaela Weimann mit Kolleginnen, für die Realschule waren Sonja Müller und Julia Wollenschläger sowie die Schülervertreter Florian Walter und Alexander Hoffbauer bei der Spendenübergabe zugegen.

Jürgen Blatz von der Eirich-Gruppe erläuterte im Auftrag der Maschinenfabrik Gustav Eirich, dass der Scheck in seiner Gesamthöhe von 10.000 Euro aus dem Ausland komme und aus der Kooperation der Gruppe resultiere. Im Sinne der Spende aus Übersee solle das Geld in Absprache mit Hauptamtsleiter Beger Kindern aus Hardheim und Umgebung zugutekommen. Dabei habe man an notwendige Anschaffungen der Realschule und des Horts gedacht und der Verwendung dafür zugestimmt.

Simone Richter stufte die Zuwendungen für Einrichtungen der Gemeinde und als Investition in Kinder als eine gute und erfreuliche Sache ein, ehe Sonja Müller als Sprecherin der Realschule betonte, dass die Schule einen Bedarf an Bewegungsmodulen für den großen Pausenhof habe. Sie ließ wissen, dass man sich bereits intensiv bemüht habe, Gelder für Anschaffungen dieser Art zu sammeln. Zusammen mit bereits erhaltenen Preisgeldern stehe der Realschule nun eine Summe zur Verfügung, die eine Realisierung ermöglicht.

Auch Michaela Weimann vom Hort machte deutlich, wofür der dankbar registrierte und freudig entgegengenommene Betrag dienlich sein wird. Der Hort wolle insbesondere in einen eigenen Außenspielbereich für die Hortkinder investieren - zumal sportliche Aktivität auf dem immer noch als Außenspielfläche genutzten Schlossplatz durchaus Gefahren mit sich bringe. Für das Austoben nach Schulschluss könnten neue Spielgeräte und Trampoline sehr wertvoll sein.

Alle Sprecherinnen und Lothar Beger waren sich daher auch im Namen "ihrer Kinder" einig, dass die jeweiligen Spenden eine "tolle Überraschung" und "gut und nachhaltig angelegtes Geld" seien. Ihr Dank galt Jürgen Blatz und den Schwestergesellschaften der Firma Eirich in Übersee.