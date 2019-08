Hainstadt. (tra) Der geplante Windpark im Gewann "Welscheberg" sorgt für Kontroversen: Die Firma Abo-Wind, ein Projektentwicklungsunternehmen für Anlagen der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen mit Sitz in Wiesbaden, möchte nordwestlich von Hainstadt vier Windenergieanlagen errichten. Das Landratsamt lehnte die Planungen ab. Der Grund: Im Gewann "Welscheberg" gäbe es Schwarzstörche, die durch Windkraftanlagen gefährdet würden.

Die Kontroverse landete schließlich vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Das Gericht teilte am 23. August nun mit, dass der Windpark auf dem "Welscheberg" gebaut werden darf. Die Windenergieanlagen würden dem Schutzzweck des Naturparks Neckartal-Odenwald nicht zuwiderlaufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe liegt uns seit gestern vor. Wir werden dieses nun eingehend analysieren und in einem nächsten Schritt entscheiden, ob wir Rechtsmittel einlegen. Diese interne Prüfung wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen", teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, am Freitag auf Nachfrage der RNZ mit.

Auch Bürgermeister Roland Burger äußerte sich: "Der Buchener Gemeinderat stand hinter dem Bau der vier zusätzlichen Windkraftanlagen in Hainstadt, wodurch sich die Anzahl der Anlagen auf der Gesamtgemarkung der Stadt Buchen auf insgesamt elf erhöht hätte. Entsprechende verwaltungsrechtliche Schritte hatten wir bereits eingeleitet", erklärt Burger mit Blick auf die Vergangenheit und ergänzt: "Jetzt warten wir in Ruhe ab, ob das Landratsamt das Urteil pro Abo-Wind akzeptiert oder versucht, Berufung einzulegen."

Zum Hintergrund: Die Abo-Wind AG reichte 2016 einen Genehmigungsantrag zum Bau und Betrieb des Windparks beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises ein. Das Landratsamt lehnte den Antrag zur Errichtung der Windkraftanlagen, die jeweils 212 Meter hoch sein sollen, ab. Die Ablehnung durch die untere Naturschutzbehörde wurde hauptsächlich mit dem Aufkommen des Schwarzstorches in einem faktischen Vogelschutzgebiet begründet.

Würden die Anlagen errichtet, verstoße dies gegen das in Paragraf 44 Bundesnaturschutz festgeschriebene Tötungsverbot. Windkraftanlagen in diesem Bereich würden eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für den Schwarzstorch bedeuten. Zuvor haben auch BUND, Nabu und der Landesnaturschutzverband den Bau des Parks ebenfalls wegen des Schwarzstorch-Aufkommens abgelehnt.

Abo-Wind legte Widerspruch ein und betonte 2017 gegenüber der RNZ, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, dass von den Windkraftanlagen ein Tötungsrisiko für Schwarzstörche ausgehe. So habe man gemäß der Vorgaben des Windenergieerlasses Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) im Vorfeld des Genehmigungsantrags artenschutzrechtliche Untersuchungen eingeholt. Aus den Raumnutzungsanalysen unabhängiger Experten gehe hervor, dass der Schwarzstorch das Gebiet nur sehr vereinzelt überfliege, zudem gäbe es dort für den Schwarzstorch auch keine Nahrung.

Der Widerspruch der Firma gegen die Entscheidung des Landratsamtes wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe geprüft. Im Juni 2017 wies das Regierungspräsidium diesen Widerspruch von Abo-Wind zurück. Dagegen klagte das Unternehmen vor dem Verwaltungsgericht.