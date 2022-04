Hainstadt. (pm) Seit mehreren Wochen tobt nun schon der Krieg in der Ukraine. Alle Schüler und Lehrer der Grundschule Hainstadt waren und sind tief betroffen von den Ereignissen in Europa. Schnell war ihnen klar: "Wir müssen da etwas tun! Wir wollen helfen." Und so machte man sich an der kleinen Hainstadter Grundschule an die Planung mehrerer Aktionen für den Frieden und überlegte, wie man der leidenden Bevölkerung in der Ukraine konkret helfen könnte.

Neben vielen Gesprächen in den einzelnen Schulklassen entschied man sich schließlich für die Durchführung gleich zweier Aktionen: Man wollte kreativ Flagge zeigen und auch Geld sammeln.

Am Eingangsbereich der Schule sollte unter Beteiligung jedes einzelnen Schülers ein Friedenssymbol aus individuell bemalten Steinen entstehen. Dieses Kunstwerk der Hainstadter Schüler ist auf dem Rasen vor dem Haupteingang zu bewundern.

Um den Menschen in der Ukraine direkt zu helfen, entschied man sich für die Durchführung eines Spendenlaufs. Die Grundschüler durften dabei sportlich aktiv werden und Runden um das große Schulgebäude laufen. Im Vorfeld des Laufs wurden im Familien- und Bekanntenkreis Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde einen Geldbetrag zahlen wollten. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, die Motivation war groß, und die Listen waren schon bald gefüllt.

Am Mittwoch, 30. März, war dann der große Tag: Nach Klassen getrennt gaben die Kinder alles und liefen in einer Schulstunde so viel sie konnten.

Obwohl ausgerechnet an diesem Tag sehr schlechtes Wetter war, ließ sich niemand von der Teilnahme abhalten, und die Schülerinnen und Schüler gaben alle ihr Bestes, um möglichst viele Runden zu laufen und dementsprechend viele Spenden für Menschen zu sammeln, die vom russischen Angriffskrieg betroffen sind.

Nachdem in der Schule dann alle Spenden eingesammelt worden waren, konnte die Grundschule Hainstadt am Donnerstag stolz den hohen Betrag von 5500 Euro präsentieren, der nun an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe für die Ukraine übergeben wird. Das Aktionsbündnis wurde im Jahr 2001 gegründet und setzt sich aus Caritas international, dem Deutschen Roten Kreuz, der Katastrophenhilfe der Diakonie und Unicef Deutschland zusammen und ruft bei großen Katastrophen als Aktionsbündnis gemeinsam zu Spenden auf.