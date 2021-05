Gottersdorf. (rüb) "Jetzt machen wir mal acht Wochen zu, und dann können wir ja bestimmt wieder aufmachen." Das hat sich Nadine Schieser Ende Oktober gedacht, als die Schließung der Gastronomie im Zuge des "Lockdowns light" bekannt gegeben wurde. Ihr Mann Michael war da vorsichtiger: "Mit drei, vier Monaten Schließung habe ich schon gerechnet." Inzwischen sind die Gaststätten in Deutschland im siebten Monat in Folge geschlossen, und es gibt immer noch keine klare Öffnungsperspektive – zumindest in Baden-Württemberg. Den Kopf in den Sand steckt man beim Gasthof Schieser aber nicht: Seit einem Monat bietet man dort wieder To-Go-Gerichte an und lässt sich dabei immer wieder etwas Neues einfallen. Für Motivation sorgt vor allem ein Gedanke: bald wieder Gäste im Restaurant oder im wunderschönen Außenbereich begrüßen zu dürfen.

Zumindest wirtschaftlich können die Schiesers den Dauer-Lockdown auffangen: Michael Schieser arbeitet im Hauptberuf als Möbelmonteur bei Wohnfitz in Walldürn. "Das hält uns den Rücken frei", betont seine Frau Nadine. Hinzu kommen die staatlichen Hilfen, auch wenn es, so die Schiesers, wünschenswert wäre, wenn die Antragsstellung weniger kompliziert wäre.

"Unsere Mitarbeiter sind die großen Verlierer", weiß Nadine Schieser. Nur eine Köchin ist fest angestellt. Die übrigen 14 Beschäftigten arbeiten normalerweise auf 450-Euro-Basis. "Zum Glück ist noch niemand abgesprungen", sagt Michael Schieser, "wie es bei Kollegen leider der Fall ist." Das liegt bestimmt auch daran, dass das Team aus Verwandten und Freunden der Familie besteht. Der Zusammenhalt wird großgeschrieben. "Dieser Rückhalt und die Unterstützung durch die Familie und das Personal, die alle immer zu hundert Prozent für uns da sind, das hilft uns sehr", betont Nadine Schieser und erwähnt gleichzeitig auch ihren Schwager Andreas Schieser, der die Homepage und den Auftritt in den sozialen Medien pflegt.

Apropos Familie: Die "Seniorchefs", Klaus (73) und Barbara Schieser (69) bringen sich immer noch aktiv in den Betrieb ein. Während Klaus in der Brennerei wirkt (s. Extra-Artikel), backt seine Frau regelmäßig Brot, kocht Marmelade ein, die im Gasthof verkauft wird, und sie sorgt auch dafür, dass traditionelle Gerichte und die zugehörigen Rezepte nicht verloren gehen. So steht auf der Sonntags-Speisekarte für gewöhnlich immer ein altes Gericht wie Sauerbraten oder Roulade – wenn nicht gerade, wie jetzt, geschlossen ist.

"Das Hauptproblem der Schließung ist nicht die finanzielle Seite", erklärt Michael Schieser, "sondern dass man irgendwann in ein Loch fällt." Gäste zu empfangen, sie zu bedienen – das fehlt ihnen einfach. Umso größer war die Freude, als sie dies vor Kurzem wieder tun durften: Die Gästezimmer waren an Monteure vermietet, und die dürfen ja – so die gesetzliche Regelung – im Lokal bewirtet werden: "Unsere Bedienungen haben sich so gefreut, wieder Essen und Getränke an den Tisch bringen zu können", erzählt Nadine Schieser lächelnd. Wenn der Ausnahmezustand zur Normalität wird, freut man sich über Kleinigkeiten.

Wann die "echte" Normalität zurückkommt, da wagen die Schiesers keine Prognose – nachdem sie sich im Oktober so geirrt haben. "Wir hoffen darauf, und wir warten darauf, dass wir unsere Gastfreundschaft wieder ausleben dürfen", bringt es Michael Schieser auf den Punkt. Nicht nur das Wann, auch das Wie ist eine große Unbekannte: Müssen die nicht geimpften Gäste negative Tests vorlegen oder vor Ort getestet werden? Wie funktioniert es, wenn die Wirtshäuser den Außenbereich öffnen dürfen, aber der Gastraum zubleiben muss. Der Gasthof Schieser verfügt über 80 Plätze außen und 65 innen. Wenn der Biergarten nun komplett reserviert oder voll besetzt ist und plötzlich das Wetter umschlägt, ist guter Rat teuer.

Trotz dieser Ungewissheit und der Herausforderungen durch die Pandemie haben Michael und Nadine Schieser ihren 2015 vollzogenen Entschluss, den Gasthof von Klaus und Barbara Schieser zu übernehmen, nie ernsthaft bereut. Beim Blick auf immer neue bürokratische Hürden und Vorgaben, die Zeit kosten und ins Geld gehen, frage man sich aber mitunter schon: "Warum tut man sich das an?" Aber die eigentliche Arbeit, das Empfangen und Bewirten der Gäste, entschädige dafür, sagt Nadine Schieser, die mit ihrem Mann die drei Töchter Jana (15), Mara (9) und Leni (7) hat.

Nachdem sich die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der Gastronomie immer wieder zerschlagen haben, ist der Gasthof seit 9. April wieder ins "To Go"-Geschäft eingestiegen. Die Karte stellt einen Querschnitt durch die abwechslungsreiche Schieser-Küche dar und enthält neben zahlreichen Fleischgerichten auch mehrere vegetarische Spezialitäten. Als Besonderheit werden sonntags auch Eis sowie selbstgebackene Kuchen angeboten: "Das wird gut angenommen, denn bei uns in Gottersdorf sind sonntags immer viele Spaziergänger unterwegs", sagt Michael Schieser. So können sie wenigstens für unterwegs etwas mitnehmen – und hoffentlich schon bald wieder im Gasthof oder zumindest im Biergarten einkehren.

> Kontakt: Gasthof Schieser, Fichtenweg 2, Gottersdorf, Tel. 06286/410.

> Abholzeiten: freitags und samstags 17 bis 19 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr durchgehend.

> Speisekarte: www.schieser.gottersdorf.de.

> Die Renner: Grünkernküchle, Hackfleischküchle und Schnitzel – vom Kochkäse- bis zum Schieser-Schnitzel.