Gottersdorf. (kn) "Wasser marsch" hieß es jüngst am Gottersdorfer Weiher für die ortsansässige Feuerwehr. Die Floriansjünger hatten mit ihrer Aktion dafür gesorgt, dass der Sauerstoffgehalt im See wieder die Werte erreichte, die die zahlreichen Fischarten zum Überleben brauchen. Die anhaltende Hitzewelle hatte die Werte in den letzten Tagen in den "Keller" sinken lassen: Es bestand akuter Handlungsbedarf. Die kühle Dusche erfreut nicht nur die Fische, sondern auch den Vorsitzenden des Angelvereins, Roland Mohr, der die Aktion initiiert hat. Mit ihrer Drehleiter legt die Feuerwehr aus der Kernstadt am morgigen Sonntag nochmals nach: eine interessante Sache für geneigte Beobachter.