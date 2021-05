Klaus und Michael Schieser stellen in ihrer Brennerei in Gottersdorf rund 40 verschiedene Destillate her. Fotos: Rüdiger Busch

Gottersdorf. (rüb) Gin ist in: Der Wacholderschnaps ist in Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch. Immer mehr Brennereien – ob große oder kleine – haben ihren eigene Variante der geschmacklich vielseitigen Spirituose im Angebot. Nun hat auch Walldürn seinen eigenen Gin: Die Brennerei Schieser hat ihre Kreation "Gotthard" getauft. Der Name ist eine Reminiszenz an die Heimat: Das 200-Seelen-Dorf Gottersdorf auf der Walldürner Höhe hieß ab dem 14. Jahrhundert Gotthardsdorf.

Foto: Rüdiger Busch

An einen eigenen Gin hat Klaus Schieser 1976 bestimmt nicht gedacht, als er seine Brennerei gründete. Grundlage waren und sind die eigenen Streuobstwiesen. "Es hat als Hobby angefangen und sich Zug um Zug zum Geschäft entwickelt", berichtet der 73-Jährige. Heute stellt er etwa 35 bis 40 Produkte im Jahr her – vom Kirschwasser über den Waldhimbeergeist und den Wildkirschbrand bis hin zum Haselnusslikör. Auf Wunsch der Damenwelt sind in den letzten Jahren mehrere Likörsorten neu hinzugekommen: Inzwischen sind es zwölf. "Wir sagen ihm, was uns schmecken würde", erklärt Schwiegertochter Nadine. "Und ich probiere dann so lange, bis es passt", ergänzt Klaus Schieser. "Wenn die Damen dann mit dem Kopf nicken, weiß ich, dass er schmeckt." Auf diese Weise sind zuletzt ein Bratapfellikör oder ein Ingwer-Honig-Likör entstanden.

Viele Brände sind preisgekrönt, etwa der Mirabellenbrand oder der Schlehengeist, der sogar bei einem internationalen Wettbewerb in Österreich die Jury überzeugte und den ersten Preis gewann. "Das ist eine Bestätigung unserer Qualität und unserer Arbeit", freut sich Klaus Schieser.

300 Liter reinen Alkohol dürfen bei Schieser Edelbrände im Jahr gebrannt werden. Zu diesem Brennkontingent kommt die steuerfreie Überausbeute. Vor dem Brennen und dem späteren Genießen steht aber viel Arbeit: 176 Bäume stehen auf den Streuobstwiesen der Familie Schieser. Die alle zu schneiden, zu hegen und zu pflegen, kostet Zeit. "Viel Zeit", sagt Klaus Schieser. "Das machst Du aber doch gerne", unterbricht ihn sein Sohn lächelnd. Solange es die Gesundheit zulässt, möchte Klaus Schieser deshalb weitermachen.

Neben dem eigenen Obst brennen die Schiesers aber auch weitere Früchte aus der Region. Diese werden zunächst aussortiert, dann zerkleinert und behutsam eingemaischt. Während der Gärung, die ein bis drei Wochen dauert, wird der Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt. Anschließend wird das Maischgut auf der 150-Liter-Kolonnenbrennerei gebrannt.

Was sind die Erfolgsgeheimnisse, damit am Ende ein edler Brand entsteht? "Erfahrung, eine saubere Gärführung und natürlich die Qualität der Rohstoffe", sagt Klaus Schieser, für den das Destillieren ein kreativer Schaffensakt ist. Das Ziel ist klar: die perfekte Harmonie von Farbe, Duft, und Geschmack.

Apropos Geschmack: Wie viel darf der Brennmeister denn selbst trinken? "Ich probiere immer nur so viel, dass ich noch gut schmecken kann", sagt Klaus Schieser, "es geht nämlich um den Genuss." Oder anders gesagt: "Ich trinke mäßig, aber regelmäßig." Zu besonderen Anlässen kommt auch bei den Schiesers ein besonderes Fläschchen auf den Tisch – aber halt aus eigener Produktion. Und wenn der Magen zwickt, dann findet sich in der Hausapotheke der wohltuende Kümmelgeist.

Sohn Michael wird die Brennerei fortführen. Er lässt sich von seinem Vater in die Geheimnisse der Brennkunst einführen, und er kümmert sich jetzt schon um die Vermarktung, die nicht mehr nur über den Gasthof erfolgt, sondern auch im gerade eröffneten Online-Shop. Die Pandemie macht halt erfinderisch, der Online-Shop soll aber, so Klaus Schieser, auch nach Corona weiterbetrieben werden.

"Jeder Brenner, der etwas auf sich hält, hat inzwischen einen Gin im Programm", sagt Klaus Schieser auf die Frage, wie es zur neuen Kreation gekommen ist. "Vor allem bei den Jüngeren ist Gin der große Renner", ergänzt Michael Schieser, "die fahren geradezu darauf ab." Die Wacholderbeere bildet natürlich den Hauptbestandteil des Destillats. Seinen unverwechselbaren Charakter erhält jeder Gin aber durch die speziellen Beigaben ("Botanicals"), die jeder Brenner selbst auswählt. Beim "Gotthard" sind dies über zehn Kräuter sowie Orangenschalen, die ihm eine leichte Zitrusnote verleihen. Sein Alkoholgehalt liegt bei 47 Prozent. Abgefüllt wurde "Gotthard" in Halbliterflaschen. Von der limitierten Erstabfüllung gibt es insgesamt nur 141 Flaschen.

Die ersten Rückmeldungen der Gin-Fans seien sehr gut: "Wir haben nur Positives gehört", berichtet Michael Schieser. Der nächste Gin ist schon in Planung. Und weitere Ideen für neue Destillate haben Vater und Sohn ebenfalls. Schon in einigen Monaten dürfen sich die Freunde hochwertiger Spirituosen auf eine besondere Neuheit freuen, die seit drei Jahren im Holzfass reift: den Schieser-Whisky ...

Info: www.schieser.gottersdorf.de