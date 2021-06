Gisela und Dieter Goldschmitt (r.), die den Flügel aus ihrem ehemaligen Restaurant „Goldschmitts“ an den Neckar-Odenwald-Kreis spenden, übergaben das Instrument am Dienstag an Landrat Dr. Achim Brötel (l.). Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Im Restaurant "Goldschmitts" trafen kulinarische Highlights auf künstlerische Ausrufezeichen. Deren stummer und doch klangvoller Mittelpunkt war nicht selten der "Yamaha N3" – ein elektronischer Flügel. Nachdem das Restaurant zum "FoodWerk" wurde und in den früheren Schankräumen Büros Einzug hielten, spendeten Dieter und Gisela Goldschmitt das edle Instrument am Dienstag dem Neckar-Odenwald-Kreis. Es soll künftig die Zwingenberger Schlossfestspiele umrahmen.

"Lassen dem Publikum ein Lebenszeichen zukommen"

In seiner Begrüßung sprach Goldschmitt von gemischten Gefühlen: Auf der einen Seite könne er die Trauer über das Ende seines Exkurses in die Event-Gastronomie nicht leugnen. Denn das "Goldschmitts" war aus der ursprünglichen Werkskantine der Fahrwerkstechnikfirma hervorgegangen, die Dieter Goldschmitt 1979 gegründet und 2014 verkauft hatte. Es hatte sich peu à peu als Event-Location besonderer Art über die Kreisgrenzen hinweg gut etabliert.

Andererseits freue sich Goldschmitt aber über die weitere Verwendung des Flügels in guten Händen: "Er kommt der regionalen Kultur zugute und bereitet sowohl den auf ihm spielenden Musikern als auch dem Publikum Freude." Dieter Goldschmitt merkte an, dass der Impuls, den Flügel zu spenden, ursprünglich vom "Odenwälder Sprachpapst" Stefan Müller-Ruppert gekommen sei. Dieser war häufig frenetisch umjubelt im "Goldschmitts" aufgetreten – man denke nur an die "just live"-Gastspiele mit Albrecht Hench.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte für die "großzügige Überlassung" und ließ wissen, dass die Schlossfestspiele in ihrer nunmehr 38. Spielzeit weit über die Region hinaus beliebt seien: "Das Einzugsgebiet für Besucher reicht bis in die Pfalz oder nach Südhessen." Der Landrat bezeichnete die Schlossfestspiele als "tolles Ehrenamtsprojekt" mit zahllosen Helfern auf allen Ebenen. Als sprichwörtliches "Perpetuum mobile" fungiere dabei Rainer Roos als neuer Intendant. Als Chefdirigent der Wiener "Strauss-Capelle", die Brötel als Botschafter Österreichs ansieht, verfüge der im schwäbischen Ostfildern wohnhafte Roos über vielversprechende Kontakte.

Diese kämen nun unter anderem den Gala-Abenden in der Eberbacher Stadthalle zugute, die als Ersatz für die coronabedingt entfallenen Festspiele konzipiert sind. "Mit den beiden Abenden am 31. Juli und am 7. August wollen wir dem Publikum ein Lebenszeichen zukommen lassen und zeigen, dass es weiter geht", so der Landrat.

Der Flügel werde dabei seine Premiere in neuen Händen erleben. Sowohl das zwölfköpfige Orchester des Opern- und Operettenabends als auch das Sextett der Musical-Hommage werden das Instrument einsetzen. In diesem Sinne lobte Brötel die Spende als "Zuwendung für das kulturelle Aushängeschild des Landkreises" und dankte im Namen der ehrenamtlichen Schlossfestspielgeschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb sowie Norman Link als Bürgermeister Zwingenbergs und Neckargerachs. Außerhalb der Festspiele werde sich der Flügel künftig im Saal des Zwingenberger Rathauses befinden, der unter anderem zu Probezwecken genutzt wird.

Bei einem spontanen Abschiedskonzert demonstrierte noch der langjährige "Goldschmitts-Impressario" Gerhard Bönig als Pianist seine eigenen musikalischen Fähigkeiten, die unter anderem von den legendären "Voice’n’Piano"-Abenden mit der Mannheimer Jazz-Sängerin Sigi Vorwalter bekannt sind, sowie die klangliche Fülle des Flügels. Am Mikrofon lieferte Dieter Goldschmitt den Beweis dafür, dass an ihm ein echter Crooner verloren gegangen ist.