Von Andreas Hanel und Alina Remmler

Rosenberg. "Ich habe immer zu kämpfen gehabt, zum Teil war das auch existenziell", meint Fe Ruhland vom Gnadenhof "Animal Hope" in Rosenberg. "Aber dieses Jahr war wirklich sehr kernig." Denn kaum war sie unter Corona-Bedingungen Ende letzten Jahres mit mehr als 50 Tieren von Illingen nach Rosenberg gezogen, erhielt sie im Januar die Diagnose Krebs. Den hat sie inzwischen überwunden, doch "mit den Bestrahlungen und Nachwirkungen habe ich seit acht Monaten zu kämpfen". Dennoch: "Meine Motivation ist ungebrochen." Ruhlands neuestes Projekt ist die Einzäunung der Pferdekoppel. Problem dabei: Das Ganze kostet 25.000 Euro. Deshalb ist sie zurzeit auf der Suche nach Spenden. Das hat auch die Rosenberger Firma Magna mitbekommen, die nun eine Spende in Höhe von 1020 Euro auf dem Gnadenhof vorbeibrachte.

Eines der zehn Pferde, für die die Koppel gedacht ist, ist Neuzugang Peter. "Er ist für ein Kaltblut schon ein richtiger Methusalem", meint Ruhland. Peter hätte eigentlich geschlachtet werden sollen. "Er hat einen Sehnenschaden und somit keinen Nutzen mehr. Wir hoffen, dass er hier noch viele schöne Jahre verbringen kann."

Die Ziegen gehören zu der großen Tierfamilie, die auf dem Gnadenhof „Animal Hope“ in Rosenberg ein neues Zuhause gefunden hat. Foto: Andreas Hanel

Und dazu gehört eben, dass Peter und die anderen Pferde ohne Gefahr auf die Koppel können. "Weil wir hier an den Bahngleisen leben, muss ich die Sicherheit der Pferde und der Züge gewährleisten", betont die Tierretterin. "Außerdem gibt es hier auch viel Wild." Deshalb muss nun ein Zaun her, der einiges aushält. Die Lösung: Paneele aus Metall. Allerdings muss Ruhland für die Umzäunung der ein Hektar großen Koppel einiges an Geld in die Hand nehmen.

Prominente Unterstützung erhält sie dabei etwa von Freia Lahn. Opernfreunde dürfte sie ein Begriff sein, denn sie war Sängerin unter anderem am Staatstheater Karlsruhe und Nürnberg. Wie sie im Gespräch mit der RNZ erzählt, hat sie selbst 15 bis 20 Hunde und Katzen. Sie ist über die Tierhilfe "Arche Noah" auf den Gnadenhof in Rosenberg aufmerksam geworden und hat bereits drei rumänische Straßenhunde von dort übernommen. "Und diese Woche hat sie 10.000 Euro gespendet", berichtet Ruhland, die für die großzügige Spende dankte.

Ihr Dank galt ebenso dem General Manager Gernot Doneleit, dem Ausbildungsverantwortlichen Gerhard Schmitt, dem Personalleiter Marc Haux sowie der Mitarbeiterin Jolina Menzel von der Firma Magna, die neben einer Spende über 1020 Euro auch einen Geschenkkorb mit Äpfeln, Karotten und Mais mitbrachten, die sie an die Tiere verfütterten.

Jolina Menzel ist selbst eine große Tierliebhaberin und hatte die Idee für die Spendenaktion. Durch eine Freundin ist sie auf den Gnadenhof "Animal Hope" aufmerksam geworden. Da Magna im firmeneigenen "Social Responsibility Team" häufig durch Spenden diverse Organisationen und Vereine unterstützt, hat sich Menzel für eine Spendenaktion zugunsten von "Animal Hope" starkgemacht. Bei einer Spendenlauf-Aktion konnte jeder Mitarbeiter pro gelaufenem Kilometer einen Euro sammeln. Durch den fleißigen Einsatz der Mitarbeiter kamen so 500 Euro zusammen. Die Firma selbst hat den Betrag dann auf 1020 Euro für den Zaun um die Koppel aufgestockt.

Dass der Zaun stabil, langlebig und wartungsarm ist, sei insofern wichtig, als "der Gnadenhof vor allem von Frauen betrieben wird", so Ruhland. Der einzige Mann ist Wolfgang Schlöcker, der sich um sämtliche handwerklichen Belange kümmert. Den ehemaligen Obdachlosen hatte Ruhland vor 17 Jahren in ihr Team aufgenommen. Ansonsten arbeiten auf dem Gnadenhof neben Fe Ruhland ihre Tochter Riana sowie Sissy Epple.

Besonders ihrer Tochter ist die Inhaberin dankbar. Nachdem Riana Ruhland ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin abgeschlossen hatte, hat sie nach der Krebsdiagnose ihrer Mutter zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen, um auf dem Hof auszuhelfen. "Das war sehr wichtig. Denn wenn hier einer ausfällt, leiden die Tiere darunter", betont Fe Ruhland.

Und an Tieren gibt es nicht wenige auf dem Gnadenhof. Fast täglich kommen neue Anfragen hinzu, berichtet die Gnadenhof-Inhaberin. "Ich habe den Gnadenhof nun schon seit über 30 Jahren. Die schwerste Lektion war für mich, Nein zu sagen."

Die ehemalige Besitzerin der neunjährigen Dackeldame "Maxi" musste nach einem Schlaganfall ins Pflegeheim. Nun sucht die Hündin ein neues Zuhause. Foto: Andreas Hanel

Neben den zehn Pferden leben zurzeit sechs Ponys, zehn Esel, vier Schweine, vier Rinder, ein Muli, fünf Ziegen, vier Katzen und zehn Hunde auf dem Gnadenhof. Unter den Hunden befinden sich auch zwei Vermittlungshunde. Einer davon ist Maxi, eine neun Jahre alte Dackeldame. "Ihre ehemalige Besitzerin musste nach einem Schlaganfall ins Pflegeheim. Nun sucht Maxi nach einem neuen Zuhause", so Ruhland.

So wie die Dackeldame sicher bald eine Familie glücklich machen wird, hält es auch Ruhland. "Ich will mit meinen Tieren Freude schenken. Das ist meine Vision, wenn ich wieder kerngesund bin." So schwebt ihr zum Beispiel vor, mit ihren kleineren Tieren Altersheime oder auch Palliativstationen zu besuchen. Doch auch die Kleinen sollen etwas von den Tieren haben. Besonders für Kinder mit Behinderungen ist der Umgang mit den Tieren eine effektive Therapie. Aber auch für die Kleinen aus dem Kindergarten hat Ruhland eine Idee: "Wir könnten zum Beispiel mit den Kindergartenkindern und mit einigen Tieren zur Mühle wandern, dort Mehl holen und anschließend hier bei uns auf dem Gnadenhof Stockbrot backen."

Darüber hinaus soll es auch noch einen Tag der offenen Tür geben. Und außerdem sind noch verschiedene Feste geplant.