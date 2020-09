Buchen. (jasch) Vor drei Jahren startete die Walldürnerin Anna-Maria Baier einen Blog zum Thema Ernährung und Fitness. Doch der Antritt einer neuen Arbeitsstelle und ein Umzug nach Buchen veranlassten Baier, das zeitintensive Hobby wieder auf Eis zu legen.

Im Januar dieses Jahres juckte es die 29-Jährige jedoch in den Fingern: "Ich dachte mir, dass ich das in meiner Freizeit wieder machen könnte. Es hat mich nie ganz losgelassen." Seit Juni ist Baier mit ihrem Ernährungsblog "Glücksfood" wieder online – und verfolgt darin ein klares Konzept. Im Gespräch mit der RNZ erzählt sie über das Bloggen und worum es bei "Glücksfood" geht.

"Ein gesundes Leben mit den Jahreszeiten": Nach diesem Motto gestaltet Baier ihren Blog, den man sich wie ein Tagebuch im Online-Format vorstellen kann. Auf dem Blog findet der Leser vegetarische Rezepte für Süßes und Herzhaftes, einen Saisonkalender und praktische Tipps, die das Kochen erleichtern. "Ich will zeigen, dass eine gesunde Ernährung einfach sein kann", sagt Baier. In den persönlichen und selbstverfassten Beiträgen teilt sie ihre Erfahrungen und inspiriert ihre Leser, den gesunden Lebensstil für sich selbst zu entdecken.

Die meisten Blogs, die man zum Thema Ernährung im Internet findet, sehen perfekt aus... Doch wie das überall so ist, geht auch beim Kochen das eine oder andere schief oder man hat einfach keine Zeit zum frisch Kochen. "Es klappt auch bei mir nicht alles", gibt Baier freimütig zu und erzählt, dass auch bei ihr früher Essen aus der Fertigpackung auf dem Tisch landete. "Es war mir auch nicht bewusst, was alles auf der Packung hintendrauf steht."

Die studierte Foodmanagerin hatte aber durch ihr Studium natürlich eine enge Verbindung zum Thema Ernährung aufgenommen und begann sich immer intensiver damit auseinanderzusetzen. Baier ernährt sich nun schon viele Jahre vegetarisch und nach den Regeln des sogenannten "Clean Eating". Dazu habe sie sich viel Wissen angeeignet und auf eigene Faust Fortbildungen besucht.

Baier möchte mit ihrem Blog erreichen, dass die Menschen die Fertiggerichte zumindest reduzieren und "Lasagne ohne irgendwelche großen oder kleinen Hilfsmittelchen machen können." Und das ist in ihren Augen gar nicht so schwer: "Wenn man das organisiert und richtig plant, zum Beispiel durch Vorkochen, dann geht das." Die Hobby-Bloggerin legt den Fokus auf Gerichte, die frei von Geschmacksverstärkern, Zusatzstoffen und raffiniertem Zucker sind, aber sich trotzdem leicht in den Alltag integrieren lassen können. Das sei die Botschaft, die ihr am Herzen liege.

Das Bloggen betreibt Baier in ihrer Freizeit: "Das ist ein reines Hobby für mich. Den Blog zu betreiben macht mir Spaß, aber es nimmt viel Zeit in Anspruch. Für mich ist das eine Leidenschaft, die sich am Wochenende abspielt." Unter der Woche hat Baier kaum Zeit für das betreuungsaufwendige Hobby. Bei ihren ersten Gehversuchen vor drei Jahren fokussierte sich Baier noch darauf, schnell zu veröffentlichen. Ihr ging es hauptsächlich darum, ihr Wissen weiterzugeben, und sie vernachlässigte die Layout-Gestaltung oder ansprechende Fotos zu ihren Gerichten.

Das Vorgehen habe sie an ihrem aktuellen Blog komplett überarbeitet und sich hierfür in Food-Fotografie und Webseiten-Aufbau eingelesen. "2020 habe ich mir vorgenommen, den Blog mit Ruhe anzugehen und erst dann online zu gehen, wenn ich damit zufrieden bin."

Um ihre Leserschaft an sich zu binden, versucht Baier mindestens zwei- bis dreimal in der Woche Beiträge auf "Glücksfood" hochzuladen. Seit ein paar Wochen gibt es auf dem Blog auch die Möglichkeit, den dazu passenden Newsletter zu abonnieren. Der wird separat gestaltet und ist ein zusätzliches Angebot, das sie regelmäßig per E-Mail verschickt.

"Pinterest" und "Instagram" lauten jetzt die nächsten Projekte, die Baier vorantreiben will. In den sozialen Netzwerken wird sie dann in Form von Videos aktiv sein. Baier fand einen passenden Vergleich für das Bloggen: "Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon." Sie fügt an: "Man braucht für das Bloggen einfach Ausdauer und muss wirklich Geduld mitbringen. Es nützt mir nichts, wenn ich in kurzer Zeit tausende von Followern habe – das wäre natürlich schön, das wünscht sich jeder – aber ich wünsche mir auch, dass die Leser mit mir interagieren und die Beiträge wirklich lesen."

Baier möchte die Leserschaft erreichen und sie vor allem mit ihrem "Glücksfood" erfreuen. "So wie es bisher ist, bin ich mit der Resonanz sehr, sehr zufrieden." Manchmal bekommt sie Bilder zugeschickt, wenn jemand ihr Gericht nachgekocht hat: "Dann freue ich mich. Man ist immer froh, wenn man Rückmeldungen bekommt."

Info: Der "Glücksfood"-Blog ist unter www.gluecksfood.com zu finden oder auf Instagram und Facebook.