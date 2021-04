Gerolzahn. (jam) Der Armschutz sitzt, der Pfeil ist eingenockt, die Leitfeder zeigt waagrecht vom Bogen weg, Zeige-, Mittel- und Ringfeder haben die Sehne gefasst – was jetzt noch fehlt, ist ein Ziel. Schon erscheinen auf der sieben Quadratmeter großen Leinwand Maiskörner, die auf einem Teller hin- und herpurzeln. Christoph Meidel reagiert blitzschnell, fixiert eines der Körner, führt die Sehne mit der Zughand bis an den Mundwinkel und löst die Finger. Der Pfeil verlässt die Sehne so schnell, dass man es mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Sieben Meter entfernt schlägt er ein, aus den Lautsprechern dringt ein befriedigendes "Plopp", und das getroffene Maiskorn verwandelt sich in Popcorn. Möglich macht dies modernste Technik, dank der sich der Bogensport neu erleben lässt – und zwar ab Montag bei "Meidel’s Bogen-Stadl" in Gerolzahn.

Denn Sohn Christoph und "Lindenwirt" Kurt Meidel haben den Leerlauf während der Pandemie nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern in einem Anbau an das Gerolzahner Gasthaus eine Arena für interaktives Bogenschießen eingerichtet. Gerade für Christoph, selbst leidenschaftlicher Bogenschütze, ist dieses zweite Standbein des Betriebs eine Herzensangelegenheit. Und das Resultat kann sich sehen lassen: eine interaktive Medienwelt mithilfe von Beamer und PC, die es mit echtem Pfeil und Bogen zu meistern gilt. Statt auf konventionellen Zielen landet jeder abgeschossene Pfeile also auf einer medial bespielten Schusswand, die zahlreiche Szenarien abbilden kann. Ein fein säuberlich kalibrierter Sensor erfasst dabei alle Treffer und meldet diese an einen Computer, der dann das Szenario anpasst. Das funktioniert nicht nur bei Maiskörnern, sondern auch bei Luftballons, Dosenschießen oder der Pirsch durch eine virtuelle Landschaft.

Christoph Meidel hat sich in Gerolzahn eine Arena für interaktives Bogenschießen aufgebaut. Ab Montag können Anfänger und Professionelle die neue Technik testen. Foto: Janek Mayer

Eine Jagd auf Polygontiere haben die Meidels aber erst einmal nicht vorgesehen. "Die Leute wollen nicht ein Tier umfallen sehen, sondern Erfolgserlebnisse spüren – zum Beispiel wenn ein getroffener Dosenturm einstürzt oder ein Luftballon platzt", erklärt Christoph Meidel. Er selbst hat unter dem Pseudonym "crem86" bereits mehr als 2000 Pfeile auf die Schaumstoffwand abgefeuert und sich über die Parameter Genauigkeit und Schnelligkeit in den deutschlandweiten Ranglisten nach oben gearbeitet.

Denn der Besuch in der Bogensportarena taugt nicht nur als Alternative für den Kegel- oder Billardabend, sondern vernetzt Hobby- und Profischützen im ganzen Land. "Meidel’s Bogen-Stadl" ist die achte sogenannte "Archery Time"-Arena in Deutschland. Wer mit seinem Profil bereits in Arenen bei Paderborn oder Frankfurt Erfolge freigeschaltet hat, kann seine Kampagne nun bei den Meidels fortsetzen.

Doch der interaktive Bogensport richtet sich natürlich nicht nur an professionelle Bogenschützen, die ihre Präzision oder ihre Geschwindigkeit steigern wollen. "Wir haben für jedes Können den richtigen Schwierigkeitsgrad", ist der Inhaber überzeugt. Einsteiger brauchen demnach keine Scheu haben. "Das ist es, was zählt: Auch Anfänger sollen direkt Spaß am Programm haben", berichtet Christoph Meidel. Und das gelingt, denn Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein. So eignet sich die Gerolzahner Arena für den Familienausflug mit Kindern ab acht Jahren.

Die Schützen können die angebotenen Level dabei kooperativ absolvieren, indem sie zusammen Aufgaben erfüllen, oder gegeneinander antreten. Welches Szenario sie spielen, können die Kunden frei wählen – ähnlich wie beim Bowlingbahnbesuch. "Ich brauche gar nicht dabei zu sein. Die Kunden können alles über den Touchscreen steuern", erklärt Christoph Meidel.

Christoph Meidel hat sich in Gerolzahn eine Arena für interaktives Bogenschießen aufgebaut. Ab Montag können Anfänger und Professionelle die neue Technik testen. Foto: Janek Mayer

Wer noch eine Einführung in die Welt des Bogensports benötigt, ist bei Christoph Meidel ohnehin an der richtigen Adresse. Er gibt zunächst Hinweise zur Sicherheit: "Jeder Schütze ist für seinen Schuss verantwortlich. Wenn ich mich an die Regeln halte, kann gar nichts passieren." Nach einigen Tipps für die saubere Ausführung steht dem fröhlichen und hoffentlich erfolgreichen Zielschießen nichts mehr im Weg. Christoph Meidel ist da optimistisch: "Wer von Anfang an die richtige Technik hat, trifft auch." Die nötige Ausrüstung stellen die Meidels oder verkaufen sie im angrenzenden Laden – sowohl für das Schießen in der interaktiven Arena als auch im 3D-Bogenparcours "Kummersklinge" zwischen Gerolzahn und Rippberg. Wer in "Meidel’s Bogen-Stadl" mit dem eigenen Equipment auf die Jagd nach Bestmarken gehen möchte, darf das aber natürlich ebenso.

Aufgrund der Corona-Verordnung dürfen aktuell nur zwei haushaltsfremde Personen oder maximal vier Personen aus einem Haushalt in der Arena schießen. Die Arena und der Shop sind aktuell an keine Öffnungszeiten gebunden. Wer Interesse hat, sollte sich per E-Mail (info@meidels-bogen-stadl.de) oder unter Tel. 0151/74522308 melden.

Info: www.meidels-bogen-stadl.de