Am Donnerstag wurde ein Defibrillator an die Gerichtstetter Bevölkerung übergeben. Die Arnold-Hollerbach-Stiftung und die Volksbank machten die Anschaffung des lebensrettenden Gerätes durch ihre Spenden über 500 und 1200 Euro möglich. Foto: Wolfgang Weniger

Gerichtstetten. (ww) Große Freude herrschte am Donnerstag bei der Übergabe eines Defibrillator. Auf Initiative des Bürgervereins hat nun auch Gerichtstetten einen öffentlich zugänglichen AED (Automatisierter Externer Defibrillator), um Menschen bei lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen wieder ins Leben zurückholen zu können. Zahlreiche Interessierte hatten sich im Lehrsaal des Feuerwehrgerätehauses eingefunden.

Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach begrüßte auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Bürgervereins besonders Bereichsleiterin Christina Müller von der Volksbank Franken sowie den Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung, Hans Sieber, die mit ihrer Spende die Anschaffung des Gerätes ermöglichten. So überbrachte Christina Müller einen symbolischen Scheck von 1200 Euro und Hans Sieber über 500 Euro für die Anschaffung des lebensrettenden Gerätes, das nun in einem beheizten Kasten an der Außenwand des Gerätehauses direkt beim Dorfplatz seinen Platz hat.

In seinen Dank schloss Ortsvorsteher Walzenbach aber auch Oliver Seitz ein, der für den Einbau des öffentlich zugänglichen Aufbewahrungskasten verantwortlich zeichnete, sowie Peter Schenkel vom Bauhof der Gemeinde für den Anschluss an die Heizleitung.

Hans Sieber von der Arnold-Hollerbach-Stiftung brachte seine Freude zum Ausdruck, dass man gemeinsam mit der Volksbank diese lebensrettende Anschaffung fördern konnte. Mit der Übergabe bzw. Anschaffung des Defibrillators sind nun in der Gesamtgemeinde insgesamt 14 baugleiche Geräte vorhanden, um bei Bedarf Menschenleben zu retten.

Anschließend nutzte man die Gelegenheit, um aus dem berufenen Munde von DRK-Kreisausbildungsleiter Gerald Löhr noch einmal einen "Crashkurs" in den lebensrettenden Sofortmaßnahmen zu bekommen. So vergingen zwei Stunden wie im Flug, dank eines informativen wie spannenden Vortrages. Anerkennung und Dank galten daher auch Gerald Löhr vom DRK Buchen, den ihm Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach am Ende aussprach.