Mudau. (lm) Bei der öffentlichen Gemeinderatsitzung in der Odenwaldhalle stiegen die Gemeinderatsmitglieder sogleich in die Tagesordnung ein.

Zum Angebotspreis von 20.770 Euro werden für zwei Bauplatzerschließungen im "Fasanenweg" im Ortsteil Donebach provisorische Wasserleitungsanschlüsse verlegt. Der Gemeinderat vergab die Bauarbeiten an die Firma HF-Bau aus Balsbach als günstigsten Bieter. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger sagte zu diesem Auftrag: "Da eine gesamte Erschließung in diesem Bereich in nächster Zeit noch nicht vorgesehen ist, jedoch konkretes Interesse an zwei Bauplätzen besteht, beabsichtigen wir eine provisorische Wasserleitung für den Anschluss dieser zwei Bauplätze entlang der bereits vorhandenen Straße zu verlegen."

Die Anschlüsse für die Entsorgung und die Versorgung mit Strom und Telefon könnten im Zuge der gemeindlichen Baumaßnahme angelegt werden, da bereits Hauptleitungen vorhanden seien, teilten Christoph Müller und Katharina Fertig von der Gemeindeverwaltung mit. Für die Maßnahme stehen 25.000 Euro zur Verfügung.

Weiter ging es mit dem Krippenneubau und dem Kindergartenbedarfsplan. Nachdem eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Gemeinderats, des Stiftungsrats der Kirchengemeinde Mudau, des Kindergartens und der Gemeindeverwaltung Grundsätze für den Krippenneubau beim Mudauer Kindergarten erarbeiteten, gab der Gemeinderat nun "Grünes Licht" zur Einreichung eines Bauantrags sowie den Bauvertrag mit der Kirchengemeinde als Besitzer des Grundstücks zu schließen.

Oswald Gehringer vom Ingenieur-Büro Sack und Partner stellte die Außenanlage mit Mitarbeiter-Parkplätzen, Zufahrt und diversen Spielplätzen vor. Architektin Alexandra Wolfram informierte über den Planungsstand des neuen Gebäudes, wonach man für das Erdgeschoss eine Massivbauweise und für das Obergeschoss eine Holzrahmenbauweise sowie ein Satteldach mit Fotovoltaik-Anlage vorsehe. Die Beheizung der vier Gruppenräume – davon einer geeignet für U3- und Ü3-Betreuung – soll mit Pellets geschehen. Von Hauptamtsleiter Herbert Knapp war zu entnehmen, dass die Finanzierung des Projekts mit einer Kostenkalkulation in Höhe von 4.261.257 Euro aktuell völlig ungeklärt sei. Als Zuschussgeber kämen das Regierungspräsidium Karlsruhe und der Gemeindeausgleichsstock in Frage. Rippberger schränkte ein: "Auch danach bleibt es bei einem Eigenanteil in Millionenhöhe für die Gemeinde Mudau."

Aus dem Kindergartenbedarfsplan ging hervor, dass die freien Plätze im aktuellen Kindergartenjahr – vor allem in Schloßau – sehr eng werden. Für das nächste Kindergartenjahr seien die Aussichten nicht besser. Man habe bereits eine Warteliste für Schloßau angelegt und plane die fehlenden Plätze im Kindergarten in Mudau auszugleichen.

Weiter stellte der Gemeinderat die Jahresrechnung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 2019 fest und stimmte nachträglich den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu. Wie der Kämmerer mitteilte, betrugen die Einnahmen im Gesamthaushalt 16.061.416 Euro. Bei den Ausgaben schlugen 18.224.116 Euro zu Buche. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug stolze 1.170.658 Euro. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Ende des vergangenen Jahres 2.516.462 Euro.

Zudem wurde festgestellt, dass das Neubaugebiet "Struthäcker II" in Langenelz zum Januar planerisch fertiggestellt wurde. Ferner wurde Bianca Groß willkommen geheißen, die Hauptamtsleiter Herbert Knapp nachfolgen wird.