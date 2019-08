Neckar-Odenwald-Kreis. Die AWN hat nach erfolgter Ausschreibung von den dualen Systemen den Abfuhrauftrag in den Jahren 2020 bis 2022 erhalten. Die Verpackungen werden künftig nicht mehr in Gelben Säcken, sondern in Gelben Verpackungstonnen gesammelt.

Das Einsammeln und Verwerten von gebrauchten Verkaufsverpackungen aus privaten Haushalten ist privatwirtschaftlich geregelt. Derzeit gibt es neun Duale Systeme, die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungen Lizenzentgelte erheben - "bezahlt" wird dies vom Verbraucher "unbemerkt" an der Ladenkasse über die Warenpreise und nicht über die Müllgebühr.

Die Dualen Systeme schreiben alle drei Jahre die dafür notwendigen Dienstleis-tungen wie das Einsammeln der Gelben Säcke und die Sortierung neu aus. Die AWN wurde in den letzten zwei Ausschreibungsperioden (sechs Jahre) für die Abfuhrleistungen beauftragt. Das ist auch für die kommenden drei Jahre wieder der Fall. Neu ist, dass die Verpackungen nicht mehr in gelben Säcken gesammelt werden, sondern in gelben Verpackungstonnen. Diese Änderung wurde im Vorfeld mit den Dualen Systemen abgestimmt. Grundlage dafür ist ein Kreistagsbeschluss vom Mai 2018, der nun umgesetzt wird. Damit ist es möglich, im Neckar-Odenwald-Kreis jährlich rund 4,2 Millionen Gelbe Säcke und damit erhebliche Mengen an Kunststoff einzusparen. Hinzu kommt, dass Probleme wie verwehte und aufgerissene Säcke dann der Vergangenheit angehören. Die Abfuhr der Gelben Verpackungstonnen beginnt ab dem 2. Januar 2020 entsprechend dem neuen Entsorgungskalender, der wie üblich vor Weihnachten verteilt wird. Aus logistischen Gründen müssen diese aber bereits ab Herbst 2019 verteilt werden. In ganz Deutschland müssen bis zum Jahresende über eine Million Gelbe Tonnen ausgeteilt werden - eine Herausforderung für alle Hersteller und Logistiker.

Alle Kunden mit Restmülltonne (2-Rad-Gefäß) im Neckar-Odenwald-Kreis erhalten ab Montag, 9. September, in den Kalenderwochen KW 37 bis KW 43 eine gelbe Tonne mit 240 Liter Inhalt. Steht am Objekt ein 4-Rad-Gefäß (Container) oder auch ein 2-Rad- und ein 4-Rad-Gefäß, wird dort in der ersten Verteilphase nichts verteilt. Mit diesen Kunden werden bis Ende des Jahres bedarfsgerechte Lösungen abgestimmt.

In Ausnahmefällen, also z. B. bei begründeten Stellplatzproblemen, kann eine Sonderregelung mit der AWN getroffen werden. Unabhängig davon könnte sich hier beispielsweise auch eine "Tonnengemeinschaft" mit der Nachbarschaft anbieten, um Stellplatz zu sparen. Alle Gelben Verpackungstonnen sind mit Barcode-Etiketten (seitlich am Korpus) versehen. Hier sind folgende Informationen aufgedruckt: Kundennummer, AWN, Adresse, Service-Telefonnummer. Die Kundennummer ist besonders für Mehrparteienhäuser wichtig, damit die Tonne vom Haushalt vor Ort zugeordnet werden kann. Diese ist auf allen Tonnen eines Haushalts gleich und auch auf dem Gebührenbescheid nachzulesen.

Bis Ende des Jahres werden die Verpackungen noch in Gelben Säcken abgeholt, die Gelben Verpackungstonnen werden nicht geleert. Diese können nach der letzten Gelben-Sack-Abholung im Dezember 2019 erstmals befüllt werden Um eine vorzeitige Benutzung der Gelben Verpackungstonne zu verhindern, sind diese bei Auslieferung zugeklebt. Ab dem 2. Januar 2020 ist es dann genau umgekehrt, dann werden keine Gelben Säcke mehr abgeholt, auch nicht als "Beistand". In den bisherigen Pilotgemeinden Rosenberg, Hardheim und Buchen ändert sich nichts: Hier werden die bereits vorhandenen Gelben Trockenen Wertstofftonnen ganz normal wie im Kalender angegeben weiterhin geleert.

Für Fragen zu den Gelben Verpackungstonnen steht die Service-Tel. 06292/ 92804-0 zur Verfügung. Für allgemeine Fragen zum Abfall steht das Beratungsteam unter Tel. 06281.906- 13 bereit.