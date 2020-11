Walldürn. (jam) Was kann jemanden, der 38 Jahre seines Lebens am Puls der Großstadt gearbeitet hat, dazu veranlassen, Hals über Kopf die Koffer zu packen und in die Provinz zu ziehen? Natürlich die Liebe: Sofia Syropoulou hat ihr Herz an das "Alte Wasserwerk" verloren – und es mit viel Hingabe in eine Taverne mit einzigartigem Ambiente verwandelt. "Ich habe mich sofort in die Location verliebt und wollte dort unbedingt mein eigenes Konzept verwirklichen", sagt die geborene Griechin, die Düsseldorf als ihre Heimat bezeichnet.

Wie das mit so vielen Beziehungen ist, erlebt man dabei Höhen und Tiefen. "Ich bin immer noch verliebt", sagt sie über ihren Lebenstraum, den sie sich in Walldürn in der Hornbacher Straße verwirklicht hat, "aber momentan ist alles so schwer." Das Coronavirus und die daraus resultierenden Einschränkungen bedrohen nicht nur ihre Existenz, weiß Syropoulou, sondern stürzen die eigentlich so lebensfreudige Wirtin in eine tiefe Melancholie: "Mir fehlen der Betrieb, die Wärme, die Musik – es tut mir im Herzen weh, das Wasserwerk so leer zu sehen."

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Sofia Syropoulou ihr Restaurant in Walldürn etabliert hat. Vor etwas mehr als vier Jahren erblickt die Düsseldorfer Gastronomin erstmals das alte Walldürner Wasserwerk, als die Düsseldorferin in "Nikos Pub" aushilft. Seitdem keimt in ihr eine vage Idee, in der Hornbacher Straße ihr Konzept von einer griechischen Taverne umzusetzen. Im April 2016, so erzählt es Sofia, trifft sie dann zufällig auf die Eigentümer und überzeugt sie von ihrem Plan.

Doch bis der Durchbruch 2018 endlich gelingt, ist es ein weiter Weg: "Ich habe zweieinhalb Jahre lang schwer gekämpft, um mir in der Gastronomie etwas aufzubauen", sagt Sofia Syropoulou heute. Doch gerade als sich ihr Traum erfüllt hat – mit bis zu 80 Essen am Abend, Gästen aus nah und fern an jedem Tisch, vielen angeregten Gesprächen, einem lodernden Kamin und manchmal sogar mit Livemusik –, muss sie das "Alte Wasserwerk" zum ersten Mal schließen. Doch die Gastronomin lässt sich nicht entmutigen, kämpft sogar dann noch weiter, als ihr Koch in seine griechische Heimat zurückkehrt und sie ihr Personal nach Hause schicken muss. Ab da steht die Chefin selbst in der Küche.

Rückendeckung erhält sie vom Eigentümer des "Wasserwerks", der während des ersten Lockdowns die Miete aussetzt. Sogar die Stadt und die Stadtwerke greifen ihr unter die Arme, erlassen ihr einen Teil der Stromkosten. Aber der Abholservice läuft nicht gut an, Sofia muss viel Essen wegschmeißen. Erst gegen Ende, im Mai, kommen mehr und mehr Bestellungen ein – sogar noch, als das "Alte Wasserwerk" längst seine massive Türe wieder öffnen darf. Doch vor allem strömen die Gäste wieder in die Taverne mit ihrem atmosphärischen Biergarten. "Im Mai war die Terrasse brechend voll" – zumindest für Corona-Bedingungen. "Das kam so plötzlich, es war gar nicht genug Personal da", sagt die Chefin, die daraufhin kurzerhand das Wort ergreift und die schwierige Situation mit den Servicekräften nach dem Lockdown beschreibt. Ihre Gäste, so berichtet sie, zeigen sich verständnisvoll. Nicht umsonst gehören viele davon für Sofia zur "Familie".

Doch nun ist die schwere Tür des "Wasserwerks" erneut geschlossen, der Kamin strahlt keine Wärme ab. Und der Abholservice? "Die erste Woche war die reinste Katastrophe", gibt Sofia Syropoulou offen zu. Was ihr Mut macht, sind die Parallelen zum ersten Lockdown. "Ich habe die Hoffnung, dass sich das bei den Leuten einspielt." Das Ziel, sagt sie, ist es, mit kleinen Schritten dahinzukommen, dass "wir wieder auf eigenen Füßen stehen können. Ich wünsche mir erst einmal gar nicht mehr, als dass ich die Kosten decken kann." Denn sonst könnte der Traum schnell zum Albtraum werden. "Ich kann mir nicht vorstellen, jemals einen anderen Job zu machen. Ich möchte das Lokal auf keinen Fall verlieren", sagt Sofia Syropoulou.

> Kontakt: Taverne "Altes Wasserwerk", Hornbacher Straße 14, Walldürn, Telefon 06282/3186996.

> Bestellungen: mittwochs bis montags von 17 bis 21 Uhr und sonntags zusätzlich von 11.30 bis 14 Uhr.

> Speisekarte: Das Speisenangebot mit Köstlichkeiten der griechischen Küche findet man unter www.wasserwerk-wallduern.de sowie auf Facebook hier.

> Die Renner: Die "Wasserwerk"-Platte, Bifteki und der Vorspeisenteller für Vegetarier.