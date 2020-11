Walldürn. (jam) Seit mehr als 30 Jahren verwöhnen Konstantinos und Kerasa Pantelidou ihre Gäste mit gutbürgerlicher Küche und familiärer Atmosphäre. Als Kosta und Sulla sind die Inhaber des griechischen Restaurants "Akropolis" längst nicht mehr aus der Walldürner Gastronomie wegzudenken. "Meine Gäste sind wie meine Freunde und genauso fühlt es sich auch an", sagt der erfahrene Gastwirt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Gerade deshalb fällt ihm und seiner Frau die neuerliche Schließung ihres Betriebs so schwer: "Der Lockdown ist wie ein Gefängnis für uns."

In ihren drei Jahrzehnten in der Branche – darunter im "Deutschen Hof", im Gasthaus "Zum Kreuz", im Restaurant "Gambrinus" (in Buchen) und seit 2003 im Hotel "Ritter" – hat die Familie Pantelidou mehrere Höhen und Tiefen erlebt. "Schlechte Zeiten wie jetzt gab es immer wieder, aber wir haben alles durchgestanden, auch wenn es schwer war", gibt sich Kosta kämpferisch. "Wir sind jetzt lange genug im Geschäft und stehen nicht mehr ängstlich hinter der Theke."

Dafür, dass der Wirt auf seine Gäste zugeht und bei einem freundschaftlichen Plausch kein Blatt vor den Mund nimmt, ist das Restaurant "Akropolis" bekannt. "So gewinnen wir das Vertrauen unserer Gäste und können offen mit ihnen umgehen", sagt Kosta. Er ist überzeugt, dass diese familiäre Atmosphäre ein wichtiger Teil des Service ist. Deshalb sitzt er auch schon mal mit einem Stammgast zusammen am Tisch und trinkt ein Gläschen Wein. "Als Gastwirte müssen wir für die Leute da sein. Manche kommen zu uns, um mit uns Kontakt zu halten und über Probleme zu reden", berichtet er.

Dass die neuen Auflagen diesen familiären Umgang nun beinahe unmöglich machen, setzt den erfahrenen Gastronomen zu. "Man braucht doch immer Leute, in schwierigen Zeiten nur noch etwas mehr", sagt Sulla. Sie appelliert nun an ihre Stammgäste, Vertrauen und Geduld zu haben und sich weiterhin gegenseitig zu helfen. "Wir hoffen, dass die Leute Solidarität zeigen", sind sich Kosta und Sulla einig. Es hätten sich bereits zahlreiche Gäste gemeldet und angekündigt, dass sie ihrem "Lieblingsrestaurant" in der Krise die Treue halten wollen.#

Seit 2003 bietet die Familie Pantelidou im Hotel „Ritter“ an der Sparkassenkreuzung griechische und deutsche Küche an. Foto: Janek Mayer

Deshalb bietet das "Akropolis" nun im November erneut Essen zum Abholen an. Um den Gaumen der Gäste zu verwöhnen, bereitet Köchin Sulla alle Leckereien aus der griechischen und deutschen Küche mit viel Herzblut selbst zu. "Unser Gyros ist immer frisch geschnitten – wenn es dann mal alle ist, gibt es an diesem Tag halt nichts mehr", erklärt Kosta mit seiner typischen Offenheit.

Außerdem macht er keinen Hehl daraus, dass der Abholservice zunächst schleppend angelaufen ist: "Unter der Woche war es sehr ruhig, aber am Wochenende kamen dann einige Abholer." Dass die gutbürgerliche Küche der "Akropolis" nicht nur in der eigenen Gemeinde zahlreiche Anhänger hat, hat sich jedoch bereits gezeigt. "Die Leute sind extra aus Donebach, Buchen, Heescht und Hardheim bis zu uns gefahren", freut sich Kosta.

Und auch Sulla ist guter Dinge, dass das Geschäft nun langsam wieder anläuft. Denn bereits beim ersten Lockdown hatte es 14 Tage gedauert, bis die Gäste das Abholangebot angenommen hatten. "Wer etwas Besonderes will, muss uns nur ansprechen", sagt Sulla. Solange es die Kapazitäten in der Küche zulassen, zaubert sie jederzeit gerne ein Spezialgericht oder stellt eines der beliebten Essen von der alten Karte zusammen, die eigentlich keinen Eingang in das neue Menü gefunden hatten.

Die Leidenschaft für ihre Berufung und die enge Bindung zu ihren Gästen haben Kosta und Sulla bislang durch jedes Tief gebracht. Doch wie lange die sympathischen Betreiber der "Akropolis" die Türen zu ihrem Restaurant noch geöffnet lassen, steht derzeit in den Sternen. "Es ist kein Geheimnis: Wir wollen verkaufen und aufhören", sagt Kosta. Gerüchten, dass es bereits einen festen Termin für die Schließung gebe, tritt er aber entschieden entgegen. "Wir machen so lange weiter, bis sich ein Käufer gefunden hat", verspricht Kosta. Und wenn es dann einmal so weit ist, ist der gesprächsfreudige Wirt sicherlich der Erste, der es ungeniert verkündet.

> Kontakt: Restaurant "Akropolis", Untere Vorstadtstraße 2, Walldürn, Tel. 06282/928940.

> Bestellungen: dienstags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr und sonntags zusätzlich von 11.30 bis 13.30 Uhr.

> Speisekarte: Das Speisenangebot mit Angeboten der griechischen und deutschen Küche findet man im Internet unter www.hotelritter-walldürn.de sowie auf Facebook unter "Hotel Ritter-Restaurant Akropolis Walldürn".

> Die Renner: Grillteller, Gyros und Kalamari.