Hardheim. (dore) Klassische deutsche Speisen wie Schnitzel oder Spezialitäten der mediterranen Küche wie Pizza und Pasta: Auch während des erneuten Lockdowns der Gastronomie müssen die Gäste nicht auf die Gerichte des Hardheimer Gasthauses "Der Ochsen" verzichten. Von Mittwoch bis Samstag gibt es die Speisen abends und sonntags am Mittag/Nachmittag zum Mitnehmen (die genauen Abholzeiten finden sich am Ende des Berichts). Zudem wird eine wöchentlich wechselnde saisonale Karte angeboten, Mitte November startet die Burgerwoche.

"Beim ersten Lockdown im Frühjahr hat uns das Geschäft mit dem Abholservice gerettet", erklärt Inhaber Wolfgang Gärtner im Gespräch mit der RNZ und betont die Wichtigkeit des Mitnehmangebots. Das sei damals "richtig gut gelaufen. Es hat mich besonders berührt, dass uns neben unseren Stammgästen auch viele ,neue’ Leute aus den umliegenden Orten von Hardheim unterstützt haben", erzählt Gärtner. Das habe er nicht erwartet.

Für den jetzigen Lockdown hofft der Hardheimer, dass es genauso gut läuft wie damals. Besonders beliebt sei bei den Kunden die "Ochsen"-Tapas-Platte. Und überhaupt fällt dem Betrachter beim Blick auf die Speisekarte ein mediterraner Einschlag auf. "Das kommt daher, dass meine Frau und ich früher mal in Spanien gelebt haben. Außerdem ist sie als Stewardess viel rumgekommen, und auch ich reise gerne. So haben wir die Eindrücke der Küche dort mit in das Lokal gebracht", erklärt Gärtner. Zudem setze man auf frische, wenn möglich regionale Zutaten.

Dass die gastronomischen Betriebe erneut schließen müssen, kann er durchaus nachvollziehen. Zwar erkenne er vonseiten der Regierung kein klares Konzept, doch es sei für die politischen Entscheidungsträger eine "ganz schwierige Geschichte". Er könne es verstehen, wenn generell dazu aufgefordert werde, zuhause zu bleiben und nicht feiern zu gehen. "Durch meine eigenen Erfahrungen kann ich verstehen, dass z.B. Clubs schließen müssen. Da können die Abstandsregeln einfach nicht eingehalten werden." Dennoch sei es natürlich eine harte Zeit für alle Gastronomen. Gärtner denkt, "dass jeder gastronomische Betrieb durch den Lockdown mindestens 50 Prozent weniger Umsatz macht". Wenn jemand hohe finanzielle Belastungen habe, könnte das morgen das Aus bedeuten. Er selbst fühlt sich jedoch von der Politik gut unterstützt, die Ausgleichszahlungen im Frühjahr hätten ihm sehr geholfen.

Darauf hofft Gärtner auch in diesem Lockdown. Im November fallen ihm viele Feiern weg. Und er befürchtet, dass er dieses Jahr gar nicht mehr öffnen darf. Zwar ist bislang nur eine Schließung für diesen Monat beschlossen, doch Gärtner sagt: "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Lokale im Dezember wieder öffnen dürfen." Die Umsätze die durch die ausgefallenen Feiern wegfielen könne man auch nicht in ein paar Monaten wieder erwirtschaften: "Was weg ist, ist weg", betont der Gastronom. Für den "Ochsen" könne er aber sagen: "Wir haben Glück, dass wir ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Zwei, drei Monate Schließung würden nicht unser Ende bedeuten."

> Kontakt: Gasthaus "Der Ochsen", Walldürner Straße 3, Hardheim, Tel. 06283/2299570.

> Bestellungen: von Mittwoch bis Samstag von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 bis 14 Uhr. Entweder telefonisch oder per Mail an info@der-ochsen-hardheim.de.

> Speisekarte: Das Speisenangebot mit saisonal wechselnden "Specialwochen" findet man unter www.der-ochsen-hardheim.de.

> Der Renner: Die "Ochsen"-Tapasplatte (drei Hähnchenspieße, Mango-Dip, fünf Datteln im Speck, eingelegte Oliven, Kartoffelwedges, Ajoli und drei Mozzarellasticks).