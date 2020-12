Alex und Ralf Vogt vom Gasthaus „Sonne“ in Buchen bieten während des Lockdowns aus einer großen Speisekarte jeden Mittag an Werktagen Essen zum Mitnehmen an. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) "Immer, immer wieder geht die Sonne auf" – mit diesem Refrain eines deutschen Schlagers dürfen sich die zahlreichen Stammgäste des Gasthauses "Sonne", in der Marktstraße 1, am Beginn der Buchener Fußgängerzone trösten, denn ihr beliebtes Stammlokal ist natürlich auch vom Teil-Lockdown betroffen und derzeit geschlossen. Verzichten auf die gute Küche des Traditionshauses muss man deswegen aber nicht, denn die Eigentümer Alex und Ralf Vogt bieten von Montag bis Freitag, also an jedem Werktag, um die Mittagszeit, von 11.30 bis 13.30 Uhr, Essen zum Abholen an. Die Besonderheit dabei ist, dass die Gäste aus nahezu allen Gerichten wählen können, die auch auf der normalen Speisekarte zu finden sind. "Die Zutaten sind eh da, wir haben ja direkt nebenan die Metzgerei", erläutert Ralf Vogt die weiterhin große Auswahl in der "Sonne".

Aber trotz der identischen Speisekarte hat Corona dafür gesorgt, dass nichts mehr so ist, wie es vorher einmal war. Alex Vogt vermisst vor allem den direkten Kontakt mit den Gästen. Trotz des oftmals herrschenden Zeitdrucks haben Alex und Ralf Vogt sowie Kellnerin Diana, der gute Geist in der "Sonne", immer ein paar Minuten gefunden, um mit den Gästen das ein oder andere persönliche Wort zu wechseln. Das macht den Charme der "Sonne" aus und schafft, neben dem guten und preisgünstigen Essen, eine besondere Wohlfühl-Atmosphäre, die die Gäste immer sehr genießen.

Das Gasthaus "Sonne" und die Buchener Innenstadt, das ist schon seit Jahrzehnten eine gute und erfolgreiche Verbindung. Schon Anfang der 60er Jahre haben die Eltern von Ralf, Maria und Hermann Vogt aus Billigheim das Lokal übernommen und es im Laufe der Jahre sehr gut weiter entwickelt. Seit 1993 führen nun Sohn Ralf und Schwiegertochter Alex Metzgerei und Gasthaus in der nächsten Generation mit viel Leidenschaft weiter. Der Metzgermeister und die passionierte Köchin haben dabei die Schwerpunkte etwas verlagert. Das Hauptaugenmerk gilt heute – wenn nicht gerade Lockdown ist – dem Gastronomiebetrieb. Dafür hat man vor vier Jahren kräftig investiert und die Gastwirtschaft aufwendig umgestaltet und modernisiert. Besonders Alex Vogt bewies dabei ein besonderes Händchen für die reizvolle Deko und den Wandschmuck. Keine Frage, die "Sonne" ist nach dem Umbau noch ein großes Stück attraktiver geworden.

Ob man nach dem aktuellen Teil-Lockdown auch jetzt wieder Essen zum Abholen anbieten soll, darüber hat man in der "Sonne" nicht lange nachdenken müssen. Dies aus zwei Gründen: Erstens hat die Metzgerei ja eh geöffnet und zweitens wollte man den Gästen (insbesondere den vielen Stammgästen) sowie ebenso den zahlreichen in Buchen arbeitenden Menschen ein warmes Mittagessen zum Abholen anbieten. Außerdem habe man schon bei der ersten Schließung der Gaststätten im Frühjahr gute Erfahrungen mit dem Abholservice gemacht. Ralf Vogt: "Ja, es ist damals bei uns schon recht gut angenommen worden.

Richtig planen kann man es allerdings nicht, weil die Nachfrage sehr wechselhaft ist. Manchmal haben wir fünf Essen, an anderen Tagen bis zu 40, so ist das halt mal." Auch jetzt sei die Resonanz der Gäste auf den "To-go"-Service der "Sonne" wiederum recht gut, betonen Alex und Ralf Vogt. Auf der Speisekarte der "Sonne" stehen für die Abholer 25 Essen bereit. Das Angebot reicht von Schnitzel, Rumpsteak über Cordon bleu bis zum hausgemachten Burger. Und sogar für Veganer ist mit verschiedenen Salaten etwas dabei. Dazu macht Alex noch ab und an ein besonderes Tagesessen (auf Anfrage), wie Burgunderbraten oder Putengeschnetzeltes asiatisch. Und für Suppenliebhaber steht eine Tagessuppe bereit.

Doch auch der bestgehendste Abholservice wird das finanzielle Loch nicht decken können, das Corona in das Budget der "Sonne" reißt. Ralf Vogt: "Das Catering ist fast komplett weggebrochen. Und natürlich fehlen uns auch die Weihnachtsfeiern im Lokal in den normalerweise sehr umsatzstarken Monaten November und Dezember. Da wären wir bei einem normalen Jahresverlauf wieder komplett ausgebucht gewesen. Und in der Metzgerei sehen wir, dass viele Menschen sich nicht mehr aus dem Haus getrauen. Auch diese Kunden fehlen natürlich."

Froh ist man daher über die staatliche Unterstützung, die zumindest helfe, die laufenden Kosten zu decken. Geholfen habe der "Sonne" auch die Mehrwertsteuersenkung, unterstreicht Ralf Vogt. Übrigens: Über eines darf man sich im Gasthaus "Sonne" trotz Lockdown weiterhin freuen. Wenn man beim Abholen der Essen ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann man einen Blick auf die liebevoll angerichtete Weihnachtsdeko werfen. Das haben sich Alex und Ralf Vogt nicht nehmen lassen, denn auch wenn das kleine fiese Virus derzeit unser Leben bestimmt, in der "Sonne" geht man mit Sonne im Herzen an die Situation heran – und da gehört eine besondere Atmosphäre einfach dazu!