Hettingen. (rüb) Nein, ausnahmsweise war nicht Corona schuld: Eigentlich hätte die Familie Bechtold in diesem Jahr den 100. Geburtstag ihres Gasthauses "Zur Wanderlust" feiern können. Da 2020 in Hettingen aber auch der FC Viktoria sein Hundertjähriges feiern wollte, entschied sich Michael Bechtold dazu, das Jubiläum 2021 zu begehen. Schließlich wurde das Gasthaus in den Jahren 1919 bis 1921 gebaut, was bei der Wahl des Jubiläumsjahres ja einen gewissen Spielraum ermöglicht. Umso mehr hoffen er und seine Frau Tanja sowie seine Eltern Albert und Helga Bechtold darauf, dass die Pandemie die Feier des runden Geburtstags im kommenden Jahr ermöglichen wird.

Michaels Urgroßvater Johann Bechtold legte vor gut einhundert Jahren den Grundstein für den erfolgreichen Familienbetrieb. Der Bäckermeister baute – damals noch am Ortsrand, heute mittendrin – eine Bäckerei mit Gasthaus. 1953 übernahm dann die zweite Generation in Person von Wilhelm Bechtold und dessen Ehefrau Frieda den Betrieb und entwickelte ihn erfolgreich weiter.

Bäckerei und Gasthaus blieben auch in der Folge die beiden Hauptstandbeine der Familie Bechtold. Zum 1. Januar 1987 übernahm dann Sohn Albert, ebenfalls Bäckermeister, das Ruder. Zusammen mit seiner Frau Helga, einer gelernten Hotelfachfrau, baute er die Speisegaststätte aus. Durch mehrere Um- und Ausbauten wurden Räumlichkeiten geschaffen, die auch größeren Gesellschaften die Möglichkeit zum Feiern geben. Seit 2007 kann man im neu errichteten Gästehaus auch übernachten.

Die vierte Generation stieg dann am 1. Januar 2016 ein: Michael Bechtold, ebenfalls Bäckermeister und daneben auch Koch, übernahm mit seiner Frau Tanja das Gasthaus. Die Bäckerei gaben sie auf: "Wir mussten uns auf einen Bereich konzentrieren, nachdem mein Eltern in Ruhestand gegangen waren", erklärt Michael Bechtold.

Auch wenn Corona in diesem Jahr für monatelange Schließungen und massive Einschränkungen sorgte und weiter sorgt, so haben Michael und Tanja Bechtold diese Entscheidung nie bereut. "Wir hatten gute Jahre, und wir haben viel Spaß an der Arbeit. Die Wirtschaft und der Biergarten werden von den Gästen sehr gut angenommen." Dementsprechend gut ausgebucht war der Dezember: Fast an jedem Tag hätten eigentlich Weihnachtsfeiern stattgefunden, für die Weihnachtsfeiertage gab es eine dreistellige Zahl an Reservierungen.

Alles Makulatur. Auf den Lockdown light folgte nicht die Wiedereröffnung der Gaststätten, sondern der harte Lockdown. Durch die angeschlossene Poststelle im ehemaligen Verkaufsraum der Bäckerei herrscht trotz Gasthausschließung wenigstens etwas Leben bei der "Wanderlust". Dennoch können die beiden als Gastronomen mit Leib und Seele den Tag nicht erwarten, wenn sie ihr Gasthaus endlich wieder aufschließen dürfen. Bis dahin setzen sie auf den Abholservice, der, so Tanja Bechtold, sehr gut angenommen werde. "Dafür sind wir unseren treuen Gästen auch sehr dankbar." Viele der Kunden, die über Weihnachten reserviert hatten, holen ihr Essen jetzt eben ab.

Irgendwie geht es eben immer weiter, und so werdens beim "Bechtel" auch nach Corona die Gäste bewirtet. Die Vorfreude auf ein hoffentlich normaleres Jahr 2021 und das anstehende Jubiläumsfest steht Michael und Tanja Bechtold ins Gesicht geschrieben.

> Kontakt: Gasthaus "Zur Wanderlust" Alte Buchener Straße 19, Hettingen, Tel. 06281/96618. Weitere Infos gibt es hier.

> Bestelltage: Freitag, Samstag und Sonntag sowie auf Anfrage auch an anderen Tagen.

> Speisekarte: Köstlichkeiten aus der gutbürgerlichen Küche. Die Speisekarte findet sich im Internet: www.zur-wanderlust.de.

> Die Renner: Rumpsteak, Cordon bleu und halbe Hähnchen.