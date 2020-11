Buchen. (tra) "Die Gäste liegen uns am Herzen, und wir haben beim ersten Lockdown im Frühjahr mit unserem ,To go‘-Angebot so gute Erfahrungen gemacht, dass gleich klar war, dass wir auch beim zweiten Lockdown wieder Gerichte zum Abholen anbieten werden. Wir sind also weiterhin für unsere Kunden da", berichtet "Löwen"-Wirt Lukas Gauer.

Auf der "To go"-Speisekarte findet man die beliebten Burger mit Pommes, den großen und kleinen Salatteller sowie jeweils drei wechselnde Gerichte, von denen eines vegetarisch ist. Die Karte kann im Internet unter www.gasthaus-loewen.org sowie über Facebook abgerufen werden. Zudem befindet sich vor dem Restaurant in der Vorstadtstraße ein Aufsteller, auf dem steht, welche Speisen jeweils abgeholt werden können. Auch Getränke gibt es "to go". Auf Anfrage gibt es zudem verschiedene Weine.

Boris Oliver und Lukas Gauer bieten ihren "To go"-Service von Donnerstag bis Samstag jeweils zwischen 17 und 21 Uhr an. "Wir sind täglich ab 12 Uhr telefonisch erreichbar und empfehlen unseren Gästen, die Speisen vorzubestellen. Das spart Wartezeiten", sagt Lukas Gauer.

Die Speisen haben die Wirte so ausgewählt, dass sie beim Transport nach Hause nichts an Qualität einbüßen. Neben der Art der Speisen spielt auch die Verpackung eine wichtige Rolle. "Wir verwenden ausschließlich ökologisch abbaubare Verpackungen aus Papier und Zuckkehrrohr, in denen die Speisen knusprig bleiben", erklärt Gauer. Auf der Homepage des Gasthauses gibt es zudem einen Shop, in dem die "Löwen"-Gins und kulinarische Gutscheine zu haben sind, die dann nach dem Lockdown eingelöst werden können.

Und die Wirte freuen sich natürlich darauf, ihr Gasthaus – hoffentlich im Dezember – wieder öffnen zu können. "Wir haben neue Ideen gesammelt und wollen nach dem Lockdown wieder mit voller Kraft durchstarten", sagt Gauer.

Aber auch die Zeit nach dem Lockdown wird für die "Löwen"-Wirte alles andere als normal sein: "Eigentlich sind wir im Dezember voll mit Weihnachtsfeiern, dieses Jahr haben wir nur vier Reservierungen. Zudem fallen alle Feiern weg, an denen größere Gruppen zusammengesessen wären." Auch die Glühweinhütte der Wirte, die zum großen Anziehungspunkt geworden ist, muss wegen der Pandemie ausfallen.

Umso mehr freut sich Gauer über die Corona-Hilfen des Bundes, die den Gastronomen zugesagt wurde. "Das werten wir als sehr positives Zeichen, da wir so den November überbrücken können und so auch die Umsatzausfälle, die im Dezember auf uns zukommen werden, ausbügeln können."

Die "Löwen"-Wirte, die nun bereits seit vier Jahren in Buchen sind, sind für die Treue ihrer Gäste sehr dankbar. "Unsere Gäste haben uns in diesem schwierigen Jahr immer Mut gemacht und uns unterstützt. Dafür wollen wir Danke sagen", betont Lukas Gauer, der trotz Corona optimistisch in die Zukunft blickt. "Wir haben mit unseren Gästen und den Buchenern tolle vier Jahre erlebt. Man hat uns vor vier Jahren sehr nett aufgenommen und wir freuen uns auf viele weitere Jahre!"

> Kontakt: Gasthaus "Zum Löwen", Vorstadtstraße 39, 74722 Buchen, Tel. 06281/8951; www.gasthaus-loewen.org.

> Bestellungen: Abholzeiten sind von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr. Auch Lieferungen sind möglich. Das Telefon ist von Sonntag bis Mittwoch von 12 bis 19 Uhr und von Donnerstag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr besetzt.

> Speisekarte: Das Speisenangebot findet man auf der Homepage, der Facebook-Seite des "Löwen" sowie auf dem Aufsteller in der Vorstadtstraße.