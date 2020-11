Der Küchenchef und Inhaber des „Prinz Carl“ in Buchen, Jens Jaegle, kocht auch in der Zeit des Lockdowns leckere Gerichte, die es ab sofort zum Mitnehmen gibt. Foto: Dominik Rechner

Buchen. (dore) Trotz des neuerlichen Lockdowns in der Gastronomie müssen die Freunde der guten Küche auch im November nicht auf die Spezialitäten des Buchener Traditionshotels und Restaurants "Prinz Carl" verzichten. Ab sofort gibt es dort wie bereits im Frühjahr wieder "Essen to go" und das nun an jedem Wochentag (die genauen Abholzeiten finden sich am Textende).

Das Essen zum Abholen wird dabei wie im Restaurant auf dem Teller angerichtet und in großen Thermoboxen den Kunden mitgegeben. Eine Besonderheit, die sich beim "Prinz Carl" mittlerweile etabliert habe, wie Karin Jaegle, Inhaberin zusammen mit ihrem Mann und Küchenchef Jens Jaegle, im Gespräch mit der RNZ informiert.

Hintergrund Mit der Artikelserie "Unsere Wirte" möchte die RNZ dazu beitragen, dass Gasthäuser und Restaurants die Zeit des Lockdowns möglichst gut überstehen. In der Reihe werden Gastronomiebetriebe und ihre Abholangebote aus dem gesamten Verbreitungsgebiet kostenlos vorgestellt. – Sie sind ein Wirt und möchten ebenfalls porträtiert werden? Dann melden Sie sich telefonisch unter 06281/5240-7050 [+] Lesen Sie mehr Mit der Artikelserie "Unsere Wirte" möchte die RNZ dazu beitragen, dass Gasthäuser und Restaurants die Zeit des Lockdowns möglichst gut überstehen. In der Reihe werden Gastronomiebetriebe und ihre Abholangebote aus dem gesamten Verbreitungsgebiet kostenlos vorgestellt. – Sie sind ein Wirt und möchten ebenfalls porträtiert werden? Dann melden Sie sich telefonisch unter 06281/5240-7050 oder per E-Mail: red-buchen@rnz.de.

Das Essen werde nicht in eine Verpackung gesteckt und bleibe dadurch frischer. "Wir haben nicht die klassischen ,To-Go-Gerichte’ wie Burger. Deshalb haben wir uns etwas anderes überlegt. Die Leute waren überrascht, dass das Essen so gut war und frisch geschmeckt hat, als würde man es direkt im Restaurant genießen", sagt Karin Jaegle. Zu den Gerichten, die zum Teil auch auf der normalen Speisekarte des "Prinz Carl" stehen, gibt es für jeden Kunden auch wie im Restaurant einen Gruß des Hauses.

Jens Jaegle ergänzt, dass er am Anfang gerade bei Essen wie Rinderfilet, bei denen es auf den Gargrad ankommt und die durch den Transport nach Hause schnell durchziehen könnten, skeptisch gewesen sei. Als Vorläufer hätten hier die Leute vom Stammtisch gedient. "Sie haben das Essen ausdrücklich gelobt und hätten uns ehrlich gesagt, wenn es ihnen nicht wie gewohnt geschmeckt hätte." Das habe ihn und seine Frau dann überzeugt, dass das "Essen to go" auch in einer guten Qualität machbar sei.

Insgesamt sei das Abholangebot im Frühjahr gut angenommen worden, so Karin Jaegle, die betont: "Wir haben in der Region den Vorteil, dass wir uns auf die Treue unserer Gäste auch beim ,Essen to go’ verlassen können. Sie haben betont, dass sie uns unterstützen wollen."

Als die Jaegles Hotel und Restaurant nach dem Lockdown im Frühjahr wieder geöffnet haben, sei es zunächst nicht so gut gelaufen. Dann habe man sich gedacht: "Warum nicht selbst die kanarischen Spezialitäten kochen, die unser Freund aus Teneriffa bei uns kocht, der dieses Jahr aber nicht kommen durfte? Die Rezepte haben wir ja."

Die Themenwochen wie beispielsweise zu kanarischen oder auch aktuell zu Südtiroler Spezialitäten hätten sehr gut "eingeschlagen" und von da an sei das Geschäft wieder besser gelaufen. Deshalb soll das nun auch beim "Essen to go" wieder angeboten werden: So gibt es von Donnerstag, 19., bis Sonntag, 29. November, eine "Asia"-Woche. "Wir wollen hier klassische Spezialitäten wie Sushi oder Sashimi anbieten, aber auch eigene Kreationen wie Huhn oder Wildgerichte auf asiatische Art", erklärt Jens Jaegle. Und das mit regionalen Zutaten: So bezieht Jaegle die Hühner beispielsweise von Holger Stich aus Oberneudorf.

Die Speisekarte sei etwas kleiner gehalten, "aber wir wechseln die Gerichte jede Woche, da viele Kunden wöchentlich bei uns bestellen", informiert Karin Jaegle. Zudem bietet das "Prinz Carl" seit dem ersten Lockdown selbst gemachte länger haltbare Gerichte im Glas an. Grünkernsuppe mit Butterklößchen, Wildbolognese oder Wildgulasch können so auch zu jederzeit zu Hause genossen werden.

> Kontakt: Hotel "Prinz Carl", Hochstadtstraße 1, Buchen, Tel. 06281/52690.

> Bestellungen: Abholzeiten sind von Montag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr (Bestellung bis 13 Uhr), sonntags von 11 bis 14.30 Uhr (Bestellung bis Samstag 18 Uhr). Entweder telefonisch oder per Mail an info@prinz-carl.de.

> Speisekarte: Das wechselnde Speisenangebot findet man unter www.prinz-carl.de.

> Der "Renner": Themenwochen. Die nächste (asiatische) läuft vom 19. bis 29. November.

> "Schmankerl": Zu jedem abgeholten Essen gibt es einen Gruß des Hauses (Brot und Aufstrich).