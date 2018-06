Von Joachim Casel

Neckar-Odenwald-Kreis. Am Donnerstag erfolgt der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die RNZ wird das sportliche Großereignis mit einigen Geschichten und Geschichtchen sportlich und gesellschaftlich begleiten. Zum Auftakt präsentieren wir Ihnen ein Fußball-Quiz für Fußballbegeisterte, Statistikfreunde, Nostalgiker und solche, die sich am Rande der WM gerne mit Gleichgesinnten ein bisschen über "die schönste Nebensache der Welt" unterhalten möchten. Hier ist unsere "erste Elf", das heißt elf Fragen zur Fußball-Weltmeisterschaft mit denen Sie beim Public Viewing so richtig auftrumpfen können:

1. Der WM-Pokal: Nach dem dritten WM-Erfolg der Brasilianer im Jahr 1970 ging der frühere WM-Pokal dauerhaft an den Zuckerhut: Daher ließ die FIFA 1971 eine neue WM-Trophäe entwerfen. Den Zuschlag erhielt der italienische Bildhauer Silvio Gazzaniga. Welchen Namen hatte der Vorgänger-WM-Pokal? Kleiner Tipp: Er ist nach einem früheren FIFA-Präsidenten benannt.

2. Die Qualifikation 2018: Sehr souverän präsentierte sich die deutsche Elf auf dem Weg nach Russland. Am Ende wurde man unangefochten Sieger der Gruppe C. Aber wie viele Punkte gab die deutsche Mannschaft in den zehn Spielen gegen Nordirland, Tschechien, Norwegen und Co. insgesamt ab?

Hintergrund Die Antworten zum Quiz Achtung! Nicht schummeln! Denn wenn Sie hier "Lesen Sie mehr" anklicken, bekommen Sie die Antworten auf das RNZ-Fußball-Quiz für Fortgeschrittene angezeigt. Und mal ehrlich: Es macht doch viel mehr Spaß, sich erst mal durch unsere "erste Elf" zu grübeln. Als kleines Schmankerl gibt's dann auch eine Auswertung - die wir aber mit einem kleinen [+] Lesen Sie mehr Die Antworten zum Quiz Achtung! Nicht schummeln! Denn wenn Sie hier "Lesen Sie mehr" anklicken, bekommen Sie die Antworten auf das RNZ-Fußball-Quiz für Fortgeschrittene angezeigt. Und mal ehrlich: Es macht doch viel mehr Spaß, sich erst mal durch unsere "erste Elf" zu grübeln. Als kleines Schmankerl gibt's dann auch eine Auswertung - die wir aber mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Dann wissen Sie, ob Sie Fußballgott oder zumindest auf Euro-League-Niveau sind oder doch besser nochmal ins Trainingslager fahren sollten. 1. Jules-Rimet-Pokal, heute Fifa-WM-Pokal. 2. Keinen. Alle zehn Spiele wurden gewonnen. 3. Horst Eckel. 4. Manni Kaltz. 5. Kevin Großkreutz, Erik Durm, Matthias Ginter sowie die beiden Ersatztorhüter Roman Weidenfeller und Ron-Robert Zieler. 6. Brasilien, Kolumbien, Australien und Schweden. 7. Circa 35.000 Zuschauer. 8. Nigeria mit Coach Gernot Rohr. 9. Niklas Süle. 10. Die dritte. 11. Thomas Müller.



Hier die nicht ganz ernst gemeinte Auswertung: 10 und 11 richtige Antworten: Fußballgott 7 bis 9: Glückwunsch zum Euro-League-Niveau 5 und 6: Chefcoach 3 und 4: guter Assistenztrainer unter 3 richtige Antworten: Unser Vorschlag: Trainingslager.

[-] Weniger anzeigen

3. Fußball-Legende: Vier Mal holte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon die begehrte WM-Trophäe. Zum ersten Mal 1954 mit einem 3:2-Sieg gegen das hoch favorisierte Ungarn, gegen das Deutschland in der Vorrunde noch mit 3:8 den Kürzeren gezogen hatte. Viele der Helden von Bern, wie Fritz Walter oder Siegtorschütze Helmut "Boss" Rahn, sind längst gestorben, aber einer aus dem legendären Team aus dem Finale im Berner Wankdorf-Stadion lebt noch und ist gerade in diesen Tagen ein begehrter Interview-Partner. Wie heißt der 32-malige deutsche Nationalspieler, der für den 1. FC Kaiserslautern auflief und der bei der WM 1954 rechter Außenläufer war?

4. Die "Bananenflanke": Deutlich jünger als der zuvor genannte Herr ist der Fußballer, den wir jetzt suchen. Er hat noch die glorreichen Zeiten des gerade abgestiegenen HSV erlebt, für den er 581 (!) Bundesliga-Spiele absolvierte. Der schnelle Außenverteidiger nahm an den Weltmeisterschaften 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien teil. Berühmt machten ihn seine "Bananenflanken", die Horst Hrubesch gerne "versenkte".

5. Bankdrücker: Bei der letzten WM, im Jahre 2014, ereilte einige deutsche WM-Teilnehmer das harte Los der Ersatzbank. Und einige hatten dort sogar einen unerwünschten Stammplatz. Fünf Akteure kamen sogar keine einzige Minute zum Einsatz. Nennen Sie mindestens drei der fünf deutschen "WM-Touristen" von Brasilien.

6. Gelbe Trikots: Jede Nationalmannschaft hat ein Standard-Trikot, das in den meisten Fällen die Farben der Nationalflagge des jeweiligen Landes widerspiegelt. Für die WM 2018 sind Rot und Weiß die dominierenden Farben. Zwölf der 32 Teams haben ein rotes Trikot und neun ein weißes. Deutlich weniger Mannschaften haben ein gelbes Shirt, es sind vier. Kennen Sie mindestens zwei Teams, die in Gelb auflaufen?

7. Stadion: In zwölf Stadien wird die WM 2018 ausgetragen. Das größte ist das Luzhniki-Stadium in Moskau, das 80.000 Fans Platz bietet. Das kleinste Stadion steht in Kaliningrad (dem ehemaligen preußischen Königsberg). Es hat ein wenig mehr Kapazität als die Opel-Arena, die Heimspielstätte des 1. FSV Mainz 05. Wie viele Zuschauer passen ungefähr in das Stadion in Kaliningrad (Abweichung um 3000 gilt als richtige Antwort)?

8. "Adler": Die deutsche Nationalelf trägt das Adlerwappen auf der linken Brust, aber damit ist man bei dieser WM längst nicht das einzige Team, das sich dem mächtigen Greifvogel verbunden fühlt. Eine der erfolgreichsten Fußballnationalmannschaften ihres Kontinents nennt sich "Super Eagles (= "Super-Adler"). Übrigens: Das Team hat einen deutschen Trainer.

9. Der Längste: Zahlreiche Höchstleistungen füllen das "Guinness-Buch der Rekorde". Viele davon hat die WM geschrieben. Unvergessen ist der älteste Feldspieler einer Fußball-WM, Roger Milla aus Kamerun lief im Alter von 42 Jahren und 39 Tagen bei der WM 1994 auf und wurde weltberühmt durch sein Tänzchen an der Eckfahne. Die längsten Schlakse sind normalerweise die Torhüter. Im deutschen Aufgebot 2018 ist mit 1,95 Meter aber ein Feldspieler der Längste. Der 22-Jährige hat das Fußball-ABC in Walldorf bei Frankfurt erlernt. Wie heißt der kantige Verteidiger?

10. Torwart wieder fit: Der Mittelfuß ist seine Achillesferse. Aber es sieht so aus, als hätte Torwart Manuel Neuer den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen und ist rechtzeitig zur WM fit geworden. Seine wievielte WM für die deutsche Elf spielt der Keeper in Russland?

11. Tormaschine: Abergläubisch ist er offenbar nicht. Denn den größten Torhunger aus unserem WM-Aufgebot hat der Mann mit der Rücken-Nummer 13. Wie heißt der Russland-Fahrer mit der höchsten Torquote im deutschen Kader?