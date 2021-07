Gottersdorf. (pm) Das Bienenjahr neigt sich dem Ende zu: Daher gewährt der Museumsimker Benedict Vierneisel am Sonntag, 1. August, um 14 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr Einblick in die verschiedenen Bienenbehausungen. Begutachtet werden sowohl klassische Magazinbeuten als auch Bienenvölker, die in naturnahen Bienenbehausungen wohnen.

Die alternativen Bienenbehausungen sind den natürlichen Baumhöhlen nachempfunden, in denen wilde Bienen oft mit ihrem Volk einziehen. In dem zylindrischen Innenraum bekommen die Bienen im Gegensatz zu den Wabenkästen keine vorgefertigten Wabenrähmchen zum Ausbau geliefert, sondern bauen selbst ihre Wabenzellen. Diese Art von Behausung ist nichts Neues, sondern bereits seit dem Mittelalter bekannt. Damals hieß die Kunst des Honigschneidens aus natürlichen Bienenbehausungen auf Waldbäumen "Zeideln".

Der Imker, der sich die Mühe machte und die wertvollen Honigwaben aus den Stöcken schnitt, hieß "Zeidler". Warum diese Form der Bienenbehausung inzwischen wieder Gefallen findet, wird im Rahmen der etwa zweistündigen Führung erläutert. Bienenschleier stehen zur Verfügung. Anmeldung unter Telefon 06286/320. Der Museumsbiergarten ist sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.