Walldürn/Ahr-Region. (jam) Es ist mehr als nur ein Sommergewitter, das Mitte Juli in Teilen Deutschlands zu schweren Hochwassern, Erdrutschen und Verwüstungen mit katastrophalem Ausmaß führt. Binnen weniger Stunden zerstören die Fluten ganze Ortschaften und Infrastruktur, alleine im Ahrtal verlieren 134 Menschen ihre Leben. Mit dem Ausrufen des militärischen Katastrophenalarms hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer damals den Einsatz der Bundeswehr in den besonders betroffenen Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern gestartet. Zeitweise sind rund 2000 Soldaten für die betroffenen Menschen im Einsatz – darunter das Logistikbataillon 461 aus Walldürn. "Zu den Spitzenzeiten waren knapp 150 Soldatinnen und Soldaten sowie knapp 100 Fahrzeuge aus Walldürn vor Ort", erklärt Oberstleutnant Dirck Radunz, der Kommandeur des Walldürner Bataillons, im Gespräch mit der RNZ.

Mehr als einen Monat lang halfen die Logistiker im Katastrophengebiet mit ihren Bergepanzern, Tankwagen, Schwerlasttransportern, Kränen und geländegängigen Transportfahrzeugen. Am Dienstag verlegten die letzten Kräfte aus dem Raum der Ahr-Region zurück in die Nibelungenkaserne. In dieser Zeit haben die Walldürner Soldaten vor Ort viel bewegt. Denn das Ausmaß des Jahrhunderthochwassers war immens. "Die Zerstörungen im Einsatzraum waren schwerwiegender und großflächiger als bei üblichen Hochwasserereignissen", sagt Radunz.

Mit einem Spezialkran beseitigten die Logistiker massive Trümmerteile, die sich an einer Brücke stauten, um so zu vermeiden, dass es zu weiteren Überschwemmungen kommt.

Daher lag die oberste Priorität bei der Katastrophenhilfe in den betroffenen Städten und Kommunen zunächst darauf, "Leben zu retten, Gefahren abzuwehren und für die Allgemeinheit wertvolle Güter zu schützen", wie es der Kommandeur erklärt. Konkret legten die Logistiker insbesondere zu Beginn des Einsatzes den Fokus auf die Notversorgung mit Wasser, Verpflegung und Strom. In manche Bereiche und sogar ganze Ortschaften konnten die Helfer anfänglich nur mit schwerem und geländegängigem Gerät vordringen. Weil das eingespielte Team aus Walldürn dafür die besten Voraussetzungen mitbrachte, waren viele Soldaten des Logistikbataillons 461 unter den ersten Hilfskräften in den besonders abgelegenen Bereichen und wurden "mit dem schonungslosen Ausmaß der Katastrophe konfrontiert", sagt ihr Kommandeur.

Im Laufe des Einsatzes gelang es den Soldaten und weiteren Hilfskräften dann, belastbare Zugänge in alle Ortschaften zu erschließen und so die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern sicherzustellen. Eine eminent wichtige Aufgabe war über die ganze Dauer des Einsatzes die Kraftstoffversorgung der Berge- und Räumfahrzeuge sowie der Heizungs- und Stromgeneratoren – selbst an den entlegensten Orten.

Als Beispiel für eine bedeutende und beeindruckende Hilfsaktion der Walldürner Logistiker nennt Oberstleutnant Radunz das Beseitigen von massiven Trümmerteilen, die sich im Ort Schuld an einer alten Eisenbahnbrücke türmten. Laut dem Kommandeur stellten diese eine Gefahr dar, weil sie bei neuen Regenfällen das Wasser derart aufstauen könnten, dass erneut "unkontrollierte Wassermassen durch das Ahrtal hätten fließen können". Konventionelle Bagger und Räumfahrzeuge hatten jedoch keine Chance, an diese Brücke zu gelangen. Nur dank eines Spezialkrans aus der 1. Kompanie des Logistikbataillons konnten die Helfer diese Gefahr schließlich bannen. Mit vereinten Kräften beseitigten das THW, Feuerwehrleute und eben die Logistiker aus Walldürn Trümmer und Geröll, so dass der Fluss wieder in normalen Bahnen abfließen konnte. "Während die Berufsfeuerwehr aus Halle mit ausgebildeten Tauchern das Kranseil immer wieder an den Trümmern und dem Geröll befestigte, zogen die Soldaten der 1. Kompanie dieses dann aus dem ungefähr 20 Meter tiefer gelegenen Flussbett", erklärt Radunz.

Credo: "Hilfe wird dort geleistet, wo sie benötigt wird"

"Weiterhin galt das Credo, dass dort Hilfe geleistet wird, wo sie benötigt wird und geleistet werden kann", sagt Dirck Radunz. Für die abgereisten Walldürner Logistiker hat das Schwesterbataillon aus Kümmersbruck die Verantwortung übernommen. Inzwischen sind immerhin der gröbste Schutt und viel Treibgut abtransportiert. Behelfsbrücken überspannen die Ahr, die Infrastruktur wird weiter instandgesetzt.

Dementsprechend spürbar ist die Dankbarkeit in der Bevölkerung für alle helfenden Hände, wie der Kommandeur betont: "Ob für die Soldatinnen und Soldaten, die Hand in Hand mit den ortsansässigen Menschen die ersten Schlammmassen beseitigten, die Truppenfeldküchen, die für warmes und liebevoll zubereitetes Essen sorgten, oder die Straßentankwagenfahrerinnen und -fahrer, die als mobile Tankstellen in den Ortschaften für den notwendigen Kraftstoff sorgten – die Rückmeldungen waren durchweg positiv."

Denn jedem ist bewusst, dass die Arbeit im Katastrophengebiet nicht ohne Gefahren ist. Davor waren auch die Soldaten aus Walldürn nicht gefeit. Dem Kommandeur ist ein schwerer Unfall, der sich auf einer Abraumhalde in Kreuzberg bei der Betankung von Baumaschinen und Lastkraftwagen ereignete, besonders in Erinnerung geblieben: "Ein Soldat wurde zwischen einer Baggerschaufel und einem Fahrzeug eingeklemmt. So schlimm dieses Ereignis war, alles konzentrierte sich auf diesen verletzten Soldaten, der Notarzt war in Minuten vor Ort und kurz später holte ein Rettungshubschrauber den Verletzten mittels Seilwinde an Bord, um ihn zur medizinischen Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus zu bringen." Radunz werde nie vergessen, dass diese Rettungskette in Deutschland sogar in einem Katastrophengebiet funktioniert. Ebenso unvergesslich bleibt für ihn der Anruf der Ärztin, die ihm mitteilte, dass alles in Ordnung sei.