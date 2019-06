Neckar-Odenwald-Kreis. (Wd) Die lästigen Funklöcher im ländlichen Raum, die es auch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt, sollen bald verschwinden. So verstärken die Regierungsfraktionen in Berlin ihre Anstrengungen, in ländlichen Räumen eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zu erreichen. Die CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken unterstützen die Maßnahmen mit großem Nachdruck.

Unterdessen wurde die Mobilfunkversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis in den vergangenen zwei Wochen durch Messwagen des Mobilfunk-Dienstleisters P3 aus Aachen bereits gründlich ausgeleuchtet. Die im Auftrag des Kreises erhobenen Daten sollen dazu dienen, den Mobilfunkausbau voranzutreiben. Nach Vorliegen der Datenanalyse im September ist alles weitere noch offen und Grundlage weiterer Gremienentscheidungen, hieß es gestern im Landratsamt auf Nachfrage. Rund 58.000 Euro kostet dieser erste Schritt, um den Mobilfunkausbau im Kreis voranzutreiben. Landrat Dr. Achim Brötel erklärte zur Initiative des Bundes: "Egal, ob der Bund oder ein privates Unternehmen Mobilfunkmasten baut, auf jeden Fall ist eine gesicherte flächendeckende Datenerhebung über die Netzabdeckung dafür erforderlich. Insofern haben wir mit unseren Messungen absolut den richtigen Riecher gehabt und sind in der Tat damit dem Bund einen Schritt voraus."

Der Bund plant, in Regionen ohne Mobilfunkversorgung eigene Funkmasten zu errichten - in enger Abstimmung mit Netzbetreibern und Kommunen. "Weiße Flecken in der Mobilversorgung sind nicht länger akzeptabel. Flächendeckender Empfang ist unverzichtbar, um im ländlichen Raum Lebensqualität, Teilhabe an der Gesellschaft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern", begründet Alois Gerig das Vorhaben. Im Bundeshaushalt 2020 sollen die erforderlichen Gelder bereitgestellt werden.

"Wenn der Markt die Versorgung nicht hinbekommt, muss der Staat nachhelfen", betont Nina Warken. Das gelte auch für das so genannte Roaming: Mobilfunk-Nutzer ohne Netz sollten automatisch in ein Netz eines anderen Anbieters weitergeleitet werden. Im Herbst will die Große Koalition einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, dass Mobilfunkbetreiber verpflichtet, in Gebieten mit nur einem Netz lokales Roaming vorzunehmen.

Am Donnerstag hat die Große Koalition das Telekommunikationsgesetz verschärft: Mobilfunkanbieter müssen künftig ihre Netzabdeckung offenlegen - so wird es für die Verbraucher leichter, einen in ihrer Region leistungsfähigen Anbieter auszuwählen. Außerdem können deutlich höhere Zwangs- und Bußgelder verhängt werden, wenn Mobilfunkanbieter Versorgungsauflagen nicht erfüllen. "Die CDU/CSU arbeitet daran, im ländlichen Raum Funklöcher zu stop-fen", hebt Alois Gerig hervor, der sich intensiv für den Mobilfunk-Ausbau eingesetzt hat. Nina Warken unterstreicht, dass nun Eile geboten sei: "Mit der Zukunftsoffensive für eine flächendeckende Mobilfunkinfrastruktur werden die Weichen gestellt, damit auch der ländliche Raum von der schnelleren Datenübertragung des neuen Mobilfunkstandards 5G profitieren kann."

Die Mobilfunkversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis wurde zwischenzeitlich durch mit hoch spezialisierter Technik ausgestatteten Messwagen erfasst. Ingenieure eines Dienstleisters sind die Straßen in so genannten "Drive Tests" systematisch abgefahren. Dabei führten sie Dauermessungen durch, die später zu einem kompletten Bild der Mobilfunkversorgung zusammengesetzt werden. Die Daten sind dann wiederum von entscheidender Bedeutung, damit ein Mobilfunkanbieter oder ein neutraler Funkturmbetreiber in neue Funkstandorte investiert.

"Kann ein Landkreis diese Daten einem Interessenten zur Verfügung stellen, steigen die Chancen auf eine Investition erheblich", sagt der Wirtschaftsförderer des Landratsamtes, Johannes Biste. So hatte die Kreisverwaltung zuvor insbesondere mit dem Unternehmen ATC Germany Services (Ratingen) intensive Gespräche geführt. Das Unternehmen prüft geeignete Standorte, baut auf eigene Rechnung Mobilfunkmasten, stattet diese mit der entsprechenden Technik aus und vermietet sie dann an alle potenziellen Interessenten.

Um aussagekräftige Daten zu bekommen, standen die Themen Netzwerkabdeckung und Kundenwahrnehmung im Mittelpunkt. Die Netzwerkabdeckung bezieht sich auf die Qualität der Netzabdeckung der einzelnen Anbieter im Kreis. Die Kundenwahrnehmung wird wiederum gemessen, indem kundenübliche Telefonate und Internetnutzungsverhalten simuliert werden. Analysiert wurden so die 2G-, 3G- und 4G-Frequenzen. Beim Telefonieren wurde nicht nur die Erreichbarkeit, sondern auch die Geschwindigkeit des Sprachaufbaus und die Sprachqualität gemessen. "Mit diesen Ergebnissen steht dem Kreis dann erstmals eine fundierte Datenbasis zur Verfügung, die als Grundlage für den gezielten Bau einzelner Funkmasten durch Unternehmen wie ATC Germany, aber auch für den Eigenausbau durch die drei Netzbetreiber dienen kann", so Biste.