Von Anita Ludwig

Möckmühl. Für das Tennistalent Antonia Schmidt aus Möckmühl waren die letzten Wochen eine echte Herausforderung. Sie war so unglaublich gut drauf, und alles lief perfekt. Im Dezember letzten Jahres gewann Antonia Schmidt gemeinsam mit ihrer Partnerin Angelina Wirges im Doppel die deutsche Tennis-Jugend-Meisterschaft in der Altersklasse U 18, um gleich darauf im Februar ihren ersten Weltranglistenpunkt in der Türkei zu holen. Dann aber der heftige Einschnitt: Mitte März wurde sie aufgrund der Coronakrise praktisch von "hundert auf null" heruntergebremst.

Das hoffnungsvolle Talent Antonia Schmidt besucht seit August 2018 die renommierte Tennis-University in Offenbach von Alexander Waske (Waske ist ein ehemaliger deutscher Tennisspieler und war 2006 in den Top 100 der Weltrangliste). Diese Schule ist eine Topadresse für alle, die eine Profikarriere anstreben. Alexander Waske hat unter anderen auch Angelique Kerber in die Weltrangliste geführt.

Doch die Schule wurde aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr im März geschlossen, und die vielversprechenden Talente mussten nach Hause reisen.

Das Zuhause der 18-Jährigen ist in Möckmühl bei ihren Eltern. Es fühlte sich seltsam an, nach einer Zeit, in der sich alles nur um ihre Berufung gedreht hat, plötzlich wieder in ihrem Jugendzimmer zu sein. "Ich kam mir verloren vor," sagt Antonia Schmidt. Denn auf einmal hieß es für sie, sich alleine zu motivieren. Es war wie in einem Vakuum, denn da war kein direktes Ziel, auf das man hätte hinarbeiten können.

In dieser Situation täglich Disziplin aufzubringen, beschreibt Schmidt "als unglaublich schwer". Dabei halfen ihr ihre Eltern, die drei Brüder und ein Trick, den die sympathische Sportlerin für sich entdeckt hat. "Ich durchlebe immer wieder meine Erfolge der letzten Zeit und versuche das zu fühlen, was ich zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe."

Es sei aber etwas ganz anderes, sechs Tage in der Woche mit Gleichgesinnten zu trainieren und dabei permanent Feedback zu bekommen, als zuhause allein im Fitnessraum Muskeln aufzubauen. Sogar das ungeliebte Joggen als Ausdauertraining kann sie in ihrem Schulalltag akzeptieren. Es ist eben ein Weg zum Ziel, das jetzt irgendwie ins Abseits gerutscht ist. Ein Leben, das geprägt ist von Wettbewerb, vom Spielen, Vergleichen, Lernen und Besserwerden, kann nicht allein gelebt werden.

Ganz ohne das Tennisspielen musste sie nicht leben, denn ihr 16-jähriger Bruder Niclas stand jeden Tag als Tennispartner zur Verfügung. "Er hat keine Profi-Ambitionen, aber er spielt sehr gut".

Wie alle in Antonia Schmidts Familie. Ja, das Talent habe sie wohl geerbt. Denn Tennis ist in der dritten Generation der Familiensport. Von Kindesbeinen an gab es für Antonia Schmidt den Court, die Schläger und die Bälle. Amateurturniere waren sowohl für ihre Familie als auch für sie selbst seit ihrem achten Lebensjahr eine Selbstverständlichkeit. Bis zum 13. Lebensjahr spielte sie im Bezirkskader, um anschließend im Württembergischen Kader ihr Können zu zeigen.

Sie hatte und hat kein anderes Hobby und sie wünscht sich nichts mehr, als dass aus ihrer Berufung ein Beruf, eine Profikarriere wird. Dafür arbeitet sie hart und sie kann sich momentan kein Leben ohne Tennis vorstellen.

Natürlich hat sie schon diesen Plan B. "Ein Tennisprofi ist ab Mitte Dreißig alt." Antonia Schmidt hat im letzten Jahr ihr Abitur am Gymnasium Möckmühl gemacht und denkt momentan über ein Fernstudium nach. So könnte sie parallel zu ihrer Sportausbildung studieren. Über die Richtung ist sie sich aber derzeit noch nicht ganz im Klaren. Es muss allerdings auf jeden Fall auch hier um Sport gehen.

Doch die bange Zeit des Wartens ist seit wenigen Tagen glücklicherweise vorbei: Für Antonia Schmidt ist seit dem 22. April das Leben im Vakuum beendet. Sie ist zurück in Offenbach und lebt wieder ihre Passion, denn in Hessen darf jetzt wieder von "null auf vierzig" gezählt werden. Der Profikarriere steht also nichts mehr im Wege.