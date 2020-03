Hardheim. (rüb) Die Idee war genial, die Umsetzung perfekt, und das Ergebnis ist beeindruckend: Mit ihrem Werbevideo für das Hardheimer Krankenhaus und seinem Förderverein hat die FG "Hordemer Wölf" einen durchschlagenden Erfolg erzielt. In Zahlen ausgedrückt: 35 neue Mitglieder für den Förderverein wurden dadurch geworben. Die zugehörigen Mitgliedsanträge überreichten Präsident Daniel Weber und Vorsitzender Michael Grimm dieser Tage an den Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", Fritz-Peter Schwarz.

In dem Anfang Februar in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videoclip hatte Michael Grimm medizinische Hilfe für seinen gesundheitlich offensichtlich schwer angeschlagenen Präsidenten Daniel Weber gesucht, der bis zur Prunksitzung einige Tage später unbedingt wieder fit werden sollte.

Die Hilfe lag zum Glück sehr nah: "Wie gut, dass es unser Krankenhaus gibt", stellt der FG-Vorsitzende fest. Arzthelferin Anja Greß und Internist Dr. Andreas Mövius kümmerten sich um den erkrankten "Ober-Narren": Nach der Verabreichung eines hochprozentigen flüssigen Medikaments durch den Arzt kehrten die Lebensgeister schnell zurück, und Daniel Weber war fit für sein Amt als Sitzungspräsident. Sein Fazit: "Jetzt geht’s mir schon viel besser. Bin ich froh, dass wir in Hardheim ein Krankenhaus haben!"

Am Ende des humorvollen Filmchens wandten sich Grimm und Weber an die Zuschauer: "Die einfachste Art, mit der Sie unser Krankenhaus unterstützen können, ist der Beitritt zum Förderverein." Ein Appell, der offensichtlich Wirkung gezeigt hat. "Das Echo auf den Film hat uns selbst überrascht", gesteht der FG-Präsident. Inspiriert wurde er im November in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins, als er hörte, dass der Altersdurchschnitt der Mitglieder recht hoch sei. "Da muss doch was zu machen sein!", dachte sich Weber und nahm sich vor, mit einer einfallsreichen Aktion für den Förderverein zu werben und für ihn neue, jüngere Zielgruppen zu erschließen. Michael Grimm hatte dann die Idee für das Video, das von über 15.000 Menschen angeschaut worden ist.

"Jedes Mitglied hilft letztendlich dem Krankenhaus", weiß Weber, der darauf hofft, dass sich eventuell Nachahmer finden lassen, welche die Aktion fortführen. Die umgebaute Wahlurne der FG, in die die Beitrittszettel für den Förderverein eingeworfen werden können, wird dauerhaft im Eingangsbereich des Krankenhauses aufgestellt.

Von der Initiative der FG zeigte sich Fördervereinsvorsitzender Fritz-Peter Schwarz überwältigt: "Ich bin mehr als beeindruckt!" Mit aktuell 1150 Mitgliedern habe der Verein sein Potenzial größtenteils ausgereizt. Um diese stattliche Zahl dauerhaft zu halten, seien solche Werbeaktionen sehr wichtig. "Das zeigt, dass die Verantwortlichen der FG nicht nur die Narretei im Kopf haben, sondern sich auch dem Krankenhaus eng verbunden fühlen", anerkannte Schwarz und machte deutlich: "Ohne unseren vielen Mitglieder und ihre Spenden sind wir nichts!"