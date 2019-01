Hardheim. (zeg) Zwölf Jahre lang hat Martin Kaiser die Gesamtfeuerwehr Hardheim mit Kompetenz, Fachwissen, Hingabe und Ideenreichtum geführt. Nun gab er am Freitag in der Jahreshauptversammlung in der Erftalhalle dieses Amt ab. Sein Nachfolger ist Michael Seyfried. Zudem prägten die Versammlung viele Ehrungen, die erkennen ließen, dass es in allen Einsatzabteilungen an acht Standorten viele Männer und Frauen gibt, die im Sinne der Feuerwehr und im Bemühen um Wohl und Sicherheit der Bevölkerung ständig zum Einsatz bereit sind.

Bürgermeister Volker Rohm dankte vor den Neuwahlen dem Kommandanten und weiteren Funktionären, die ihre Aufgaben in den vergangenen fünf Jahren und darüber hinaus mit Bravour geleistet hätten. Dass eine ganze Reihe von Mitgliedern dazu bereit waren, ihre Dienste weiterzuführen, freute ihn. Er charakterisierte die Feuerwehr und ihre Aktiven als Gemeinschaft, in der die Kameraden selbst "unter Einsatz ihrer Gesundheit und bei Bedarf auch ihres eigenen Lebens ehrenamtlich um Hilfe und Rettung bei Notfällen bemüht" seien. Der Bürgermeister sei stolz darauf, eine solch starke Truppe als "Baustein der Sicherheit" in der Gemeinde zu haben.

Einen Bericht über sein Wirken als Kommandant ließ dann Martin Kaiser folgen. 309 Angehörige weise die Feuerwehr auf, davon 212 Kräfte für den Einsatzdienst. In seiner Rede lobte Kaiser zudem das Projekt "Frauenpower", das Ortsvorsteherin Christel Erbacher erfolgreich initiiert hat. Um die Zukunft der Feuerwehr zu gewährleisten, so Kaiser, müsse man zusätzliche Führungskräfte und Ehrenamtliche gewinnen.

Für die Altersabteilung erinnerte Peter Schenkel an Betriebsbesichtigungen und die Pflege der Kameradschaft. Statt der Besichtigungen wolle die Altersabteilung künftig Jahresausflüge anbieten. Sein Dank ging an Alexander Bednarek und Hans Bischof.

Der Leiter der Jugendabteilung, Thomas Eiler, berichtete dann für die 44 Mitglieder der Jugendgruppen Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten, Hardheim und Schweinberg. Seit 2016 ruht die Arbeit der Jugendgruppe Bretzingen, Interessierte sollen sich bei den benachbarten Jugendgruppen melden. Eiler betonte, dass der Anteil der Mädchen stetig steige und inzwischen auf ein Drittel der Gesamtstärke angewachsen sei.

An die Anwesenden appellierte er, Werbung für die Jugendfeuerwehr zu treiben: Der Beitritt ist ab zehn Jahren möglich. Zu den Aktivitäten der Jugendabteilungen zählte Eiler einen Trainings- und Spieletag, das Zeltlager auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten, die Abnahme der Jugendflamme, eine Lernfahrt zum Landesfeuerwehrtag in Heidelberg sowie Weiterbildungen und Seminare. Sein Dank ging an die Gemeinde und Volker Michel.

Mit Blick auf die Wahlen kündigte Martin Kaiser an, sich nach zwei Perioden als stellvertretender Kommandant, zwei Perioden als stellvertretender Gesamtkommandant und zwei Perioden als Feuerwehrkommandant, 15 Jahren im Führungsstab des Neckar-Odenwald-Kreises, nach über zehn Jahren im Kreisfeuerwehrverband sowie als Fachgebietsleiter seit 2011 nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Zum neuen Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Hardheim wurde Michael Seyfried gewählt, seine Stellvertreter sind Christian Schenkel, Martin Gress und Thomas Leiblein.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Schenkel (Leiter der Altersabteilung) und Thomas Eiler (Leiter der Jugendabteilung). Dem Feuerwehrausschuss gehören Volker Michel, Andreas Heck, Michael Grimm, Oliver Seitz, Daniel Kaufmann, Lukas Horn, Tobias Zeller, Benjamin Greulich, Manuel Zierlinger und René Zeller an. Ersatzmitglieder sind Werner Reichert und Sven Schmitt.

Den Gewählten gratulierte Bürgermeister Rohm, der den bisherigen Amtsinhabern seinen Dank aussprach. Besonders würdigte er das Wirken von Martin Kaiser als Gesamtkommandanten und lobte dessen Bereitschaft, weiterhin in der Feuerwehr mitzuarbeiten. Die wichtigsten Stationen in Kaisers Feuerwehrvita zeichnete Rohm in einer Laudatio nach. 1980 in die Jugendfeuerwehr eingetreten, hinterlasse er nun seinem Nachfolger "ein gut bestelltes Feld und eine funktionierende Wehr".

Unter seiner Führung seien wesentliche Anschaffungen getätigt worden. Das größte Vorhaben im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans - den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses - müsse Kaiser allerdings seinem Nachfolger überlassen. Dem scheidenden Kommandanten überreichte Rohm ein kleines Abschiedsgeschenk.

Für langjährige Treue zur Feuerwehr sind Hermann Schwinn sowie Klemens Geiger und Robert Hornbach ausgezeichnet worden. Foto: Elmar Zegewitz

Nach den Ehrungen würdigte auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die Leistungen von Martin Kaiser und fand anerkennende Worte für die Gemeinde, die die Feuerwehr in Hardheim stets unterstütze. Des Weiteren lobte Kirschenlohr die Jugendarbeit und die Aktion "Frauenpower", der die Hardheimer Feuerwehr 172 weibliche Mitglieder verdanke.

Andreas Hollerbach dankte als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands namentlich den Hardheimer Floriansjüngern James Bachmann, Michael Sey-fried, Martin Kaiser und Manuel Zierlinger, die im Kreisverband tätig sind, und überreichte Ehrenmedaillen und Ehrennadeln. Für das DRK schloss sich Joachim Sieber seinen Vorrednern an und dankte Kaiser auch im Namen der DLRG für das Geleistete.

Der scheidende Kommandant Martin Kaiser bewertete in seinem Schlusswort das Ehrenamt als Garant für Leistungsfähigkeit und Nachwuchssicherung. In seinen Dank an alle Mitstreiter schloss er seinen Vorgänger, den Ehrenkommandanten Gerhard Ballweg, ein. Kaiser schloss mit besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft der Gesamtfeuerwehr Hardheim. Alexander Ritt hatte die Veranstaltung am Flügel musikalisch umrahmt.