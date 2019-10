Nach dem "Jahrhundertspiel" gegen den BVB im Juli hat der FC Schweinberg nun am Sonntag 7000 Euro für den guten Zweck gespendet. Das Geld kommt zu gleichen Teilen der Arnold-Hollerbach-Stiftung und dem Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" zugute. Foto: Adrian Brosch

Schweinberg. (adb) Der FC Schweinberg ist ein exzellenter Gastgeber mit sozialer Ader. Das lässt sich nach dem in die Annalen eingehenden "Jahrhundertspiel" gegen die Elf des Bundesligisten Borussia Dortmund im Juli, aber auch nach einer Spendenübergabe am Sonntag nun noch deutlicher konstatieren. Der FC Schweinberg hatte das Spiel im Vorjahr bei der Aral-Aktion "Punktet euch den BVB" gewonnen.

In der Hummelbergarena leitete Jörg Schwab kurz vor dem Spielanpfiff die Übergabe mit dem Rückblick auf ein "beeindruckendes Event, in dem man sich fußballerisch achtbar geschlagen hatte", ein. So durfte sich der FC nach der 0:10-Niederlage gegen den Bundesligisten durchaus wie ein Gewinner fühlen.

Weiterhin zeigte Schwab auf, dass man sich bereits in der Planungsphase darüber einig geworden war, der sozialen Verantwortung gerecht zu werden und für soziale Zwecke vor Ort zu spenden. "Zumindest ein Teil der Einnahmen sollte gespendet werden", betonte Jörg Schwab und überreichte zwei symbolische Schecks über jeweils 3500 Euro an die Arnold-Hollerbach-Stiftung und den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus". Die Stiftung vertraten Geschäftsführer Hans Sieber sowie Dr. Antonia Hollerbach nebst Familie, für den Förderkreis waren der Vorsitzende Fritz-Peter Schwarz, Stellvertreter Tobias Künzig sowie Verwaltungsleiter Ludwig Schön vor Ort.

"Während sich die Arnold-Hollerbach-Stiftung für in Not geratene Menschen sowie die Förderung der Jugend und bemerkenswerter Talente einsetzt, steht der Freundes- und Förderkreis ‚Unser Krankenhaus’ für die Bewegung ‚Stoppt das Krankenhaussterben im ländlichen Raum’ und die Aufrechterhaltung qualifizierter medizinischer Versorgung vor Ort", begründete Schwab die Spenden. Nach einem Imbiss im Sportheim verfolgte man gemeinsam das spannende Spiel der ersten Mannschaft, die sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Waldhausen begnügen musste.