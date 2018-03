Buchen. (Wd) Um es vorweg zu sagen: Dem liebe- wie anspruchsvollen Motto "Unsere Faschenacht wird immer noch mit Herz gemacht" wurden alle Akteure gerecht. Das närrische Auditorium war bestens gestimmt und ließ etliche Beifallsraketen in den Narrenhimmel steigen. Für den rechten Ton und Tusch am rechten Fleck sorgte schwungvoll die Stadtkapelle unter der bewährten Leitung von Alexander Monsch. Souverän und mit viel Witz moderierte Christof Kieser das närrische Geschehen, assistiert von "Gertrud" (Johanna Vering) und "Herz"-Uwe Ristl. Und weil die Buchemer Narrhalla so viel Herz hat, wurden alle Akteure mit einem solchen aus Lebkuchen geehrt. Die Fäden auf, vor und hinter der Bühne hielt in gekonnter Manier Eva Herzmann mit ihrem Team zusammen.

Während sich das Publikum sogar auf der Empore der Stadthalle drängte, steppte auch beim Wertschaftsdreibe buchstäblich der Bär: so im "Prinz Carl", im "Reichsadler", in der "Sonne", "Altes Milchhäusle" (Appenino", "Schwanen", "Löwen" und in den "bar-hamas", wo beispielsweise die "Morre-Schnorranten. die "Pitchers", das Männerballett und weitere Akteure und Gruppen für ausgelassene Stimmung sorgten.

In der Halle begann gewohnt mit elf Paukenschlä-gen der Einmarsch der Narrenräte, Traditionsfiguren und Wertschafts-treibenden auf die Narrenbühne. Dann hieß es Bühne frei für die vielköpfig quirlige Kindergarde der "Hettemer Fregger", die begeistert eine Reise durch fünf Jahreszeiten antraten. Und schon die Kleinen waren davon überzeugt, dass die Faschenacht die schönste Jahreszeit ist. Trainiert wurden sie von Anna-Lena Kuhn.

Aus Dürn kam der "Herzlis Allis" mit Frau auf die Bühne, begleitet von Bürgermeister Roland Burger und Landrat Achim Brötel, die in wohl gereimten Versen Buchen zum Nabel der Narretei erhoben.

Das Buchemer Männerballett tanzte schweißtreibend grazil bis gewichtig zu Ohrwürmern der schwedischen Gruppe "Abba". Nadine Beuchert hatte die schwungvolle Nummer einstudiert. Ins "Disney Blecker-Musical" entführte wohl gestimmt in elf Aufzügen der "Zwibbel Club 2.0" unter dem Zungenbrechermotto-Motto "Gänschmarschtraditionsfigurentreffpunkt 11 noch 2" auf. Hierbei wurden zu bekannten Musicalmelodien die Eigenschaften der Traditionsfiguren verpackt und der tanzfreudige goldene Blecker natürlich von seiner schönsten Seite gezeigt. (Text: Lukas Schäfer, musikalisch Leitung: Martin Grollmuss). Für diesen originellen musikalischen Beitrag gab es die erste "Beifallsrakete" des Abends. Zackig, rhythmisch und schwungvoll dann der Tanz der "Fregger-Garde", die von Laura Wegert und Juliane Müller trainiert wurden und den Saal begeisterten. Gedacht wurde dabei auch an die kranke Luisa, für die nicht nur die "Narrhalla" spendete, sondern auch das Publikum, verbunden mit dem Herzenswunsch, sie bald wieder gesund mit der Garde auf der Bühne zu sehen.

Der Bildungskanal FFF (Frauen feiern Faschenacht) des Frauenbundes präsentierte "Odenwälder Deutsch für auswärts Sprechende", wobei sich englische Wörter wie von selbst zu Odenwälder Begriffen fügten. Der interaktive Kurs zwischen Akteuren auf der Bühne und när-rischem Publikum klappte selbstredend reibungslos.

Das traditionelle Buchemer "Wagenrad" hatte im berüchtigten "Dreieckle" das festgehalten, was sich so im Laufe des Jah-res an Kuriosem und Klamauk ereignete. Hier besangen in wohl gesetzten Reimen die acht Herren im Frack und Zylinder zur Akkordeon-Begleitung von Uta Berberich etwa verpasste Meisterchortitel, das Wahldebakel, das aus einem Quartett einen Einzelkämpfer übrig ließ, und einen Hilfsbademeister, der nicht schwimmen konn-te, und die Sänger vermuteten, dass der unterirdische Gewölbekeller "Am Marienbild" einst die Schatzkammer des Talerstädtchens war. Selbstverständlich war hier eine weitere Beifalls-"Rakete" fällig.

Nach der Pause grüßten die Gastabordnungen aus nah und fern artig von der Bühne, während dann gewohnt witzig, geistreich und stimmgewaltig die "Wartbergspatzen" des MGV "Liederkranz" unter der Leitung von Michael Wüst ihren mit viel Szenenapplaus gekrönten Beitrag hatten. Das war schon die hohe Schule der Narretei, die nach einjähriger Pause endlich auf die Buchemer Bühne zurückkehrte. Da wurde galant gekonnt der Bogen gespannt vom Lokalen bis nach Berlin, Ankara, Amerika und Korea und wieder zurück zum närrischen Herz des Odenwaldstädtchens.

In mehreren Szenen besungen wurde der verwehrte Einlass des Bürgermeisters in ein Lokal am Schmutzigen Donnerstag 2017, weil er kein Eintrittsbändchen hatte, die schwierige Regierungsbildung in Berlin, die teuren Parkplatzabmahnungen vor einem griechischen Lokal und die Suche nach dem Supernarren, wobei die Kandidaten aus den USA, Türkei und Korea das nötige Rüstzeug nach Ansicht der "Wartbergspatzen" mitbrachten. Logisch, dass hier eine Beifallsrakete fällig war. Echte Frauenpower zauberte das Tanzmariechen Carla Braun der FG "Getzemer Narre" mit einer exakt akrobatischen Leistung auf die Bühne. Sie wurde von Anke Schiro trainiert.

Dann blieb wahrlich kein Auge trocken beim Auftritt von Hedwig Morschhäuser, die diesmal als "Städtische Musikdirektorin" in die Bütt stieg und kurzerhand die "Worschtküch" zum Probelokal für MGV, Stadtkapelle und Kirchenchor umfunktionierte. "Bei mir werden wir Meisterchor", versprach sie beispielsweise dem MGV. "Wir bringe Storys überzwerch, da staune selbst die Gonzbachlerche" war ihr Credo des Beitrags, der von Christof Kieser getextet und von der Stadtkapelle musikalisch untermalt wurde. Für drei Tage überreichten dann beeindruckt die Dirigenten Horst Berger, Alexander Mosch und Michael Wüst Dirigentenstab und Stimmgabel. "Sie möge golden glänzen, der Schaden halte sich in Grenzen", hoffte Michael Wüst scherzhaft. Standing Ovations krönten den gelungenen Beitrag von Buchens Büttenstar Hedwig!

Als "Wächter über Müll und Stil" trat dann die Faschenachtsfraktion des Buchemer Gemeinderats auf die Narrenbühne. Da wurde das Thema "Restmüllarme Abfallwirtschaft" ebenso wortreich witzig durch die Narrenbrille betrachtet wie die Sauberkeit im Städtle und dabei gar nicht nur mächtig auf die Tonne gehauen, sondern auch manches darin versenkt. Harald Genzwürker, Simone Farrenkopf, Felix Pflüger, Martin Hahn, Hubert Kieser, Klemens Gramlich und Manfred LRöckel erfreuten mit ihrer Bühnenshow. Die Bühne bebte, als die Tanzgruppe der "Höpfemer Schnapsbrenner" mit ihrem Beitrag "Willkommen bei den Ir(r)en" das Lebensgefühl der Insel nach Buchen brachten und dafür die letzte "Rakete" des Abends einheimste. Die Truppe wurde trainiert von Tamara Burger, Mona Streckert und Saskia Berberich.

Mit dem großen Finale und dem Dank an alle Akteure und Helfer vor, hinter und auf der Bühne, besonders an Eva Herzmann und den FG-Vorsitzenden Herbert Schwing endete die gelungene Hallesitzung.