Limbach-Heidersbach. (VN) Es dauert nicht mehr lange, bis für die Aktiven der FG "Hederschboch Dick Do" die heiße Phase der Fastnachtskampagne beginnt. Am Samstag, 1. Februar, steigt die erste Prunksitzung, und dementsprechend weit sind bereits die Vorbereitungen für die kommenden närrischen Tage fortgeschritten. Die Programme für die beiden Sitzungen sind unter Dach und Fach und die Akteure unter ihrem Vorsitzenden Dietmar Lutz warten nur darauf, wieder närrischen Frohsinn und gute Laune versprühen zu dürfen.

Die Verantwortlichen sind wie immer bestrebt, den Gästen im "Hällele" vergnügliche Stunden in lockerer und ungezwungener Atmosphäre zu bieten. Den Auftakt hierzu machte man bereits im November mit der Eröffnungsveranstaltung, die Lust auf die neue Kampagne machte und in deren Verlauf das diesjährige Prinzenpaar, Prinzessin Tanja und Prinz Gerald, der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Die beiden sind auf der "Hederschbocher Faschenachtsbühne" noch relativ unbeschriebene Blätter. Das wird sich in den kommenden Tagen allerdings ändern. Denn wenn die Kampagne erst einmal so richtig ins Rollen kommt, werden sie ihren Bekanntheitsgrad erheblich steigern können. Beide freuen sich jedenfalls auf die anstehenden Aufgaben und sind hoch motiviert, die Farben der Blau-Weißen zu vertreten.

Der närrische Reigen beginnt mit den beiden Prunksitzungen an den Samstagen 1. und 8. Februar, die jeweils um 19.11 Uhr beginnen. Dabei werden wieder viele Garanten urwüchsiger "Hederschbocher Faschenacht" auf der Bühne stehen. Für Kurzweil ist jedenfalls gesorgt und die Garden und Büttenasse der FG werden sicherlich wieder für Riesenstimmung im "Hällele" sorgen.

Am Sonntag, 16. Februar, kann dann der Nachwuchs von "Dick Do" glänzen, denn um 14.01 Uhr startet die Kinderprunksitzung. Auch hierfür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und die Kinder und Jugendlichen werden wieder zeigen, was in ihnen steckt und dass selbst der Nachwuchs schon von Kindesbeinen an mit dem Narrenvirus infiziert ist.

Ein weiterer Höhepunkt der Kampagne ist die traditionelle und weit über Heidersbach hinaus bekannte "Weibersitzung" am "Schmutzigen Donnerstag", 20. Februar, ab 19.31 Uhr, zu der nur Frauen Zutritt haben. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Back to the 80s" – ein Motto, das auf einen abwechslungsreichen und amüsanten Abend schließen lässt.

Am Fastnachtssamstag, 22. Februar, besucht man dann mit den Narrenfreunden aus Limbach, Laudenberg und Krumbach den Fastnachtsgottesdienst in der Limbacher Pfarrkirche. Hier können die Aktiven noch einmal Kraft für den närrischen Endspurt sammeln.

Dieser beginnt mit der Beteiligung an den Fastnachtsumzügen in Fahrenbach und Buchen am Fastnachtssonntag sowie Rosenmontag und findet seinen Abschluss mit den Veranstaltungen des Fördervereins "Hällele" in Heidersbach: mit dem Fastnachtsumzug und "Kehraus" am Fastnachtsdienstag und dem traditionellen Heringsessen am Aschermittwoch. Der Umzug beginnt um 13.31 Uhr im Mühlweg. Treffpunkt zur Fastnachtsverbrennung ist um 19.15 Uhr. Am Aschermittwoch trifft man sich um 19 Uhr im Vereinsheim zum gemeinsamen Heringsessen, um die närrischen Tage in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.

Info: Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen und für die "Weibersitzung" ist am Sonntag, 18. Januar, von 17 bis 18 Uhr im "Hällele".