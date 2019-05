Walldürn. (adb) Zugegeben: Der Schlossplatz hätte noch Platz für den ein oder anderen Besucher mehr geboten. Dennoch war das am Sonntag erstmals veranstaltete Walldürner Europafest ein Treffpunkt für politisch und gesellschaftlich an Deutschland, Europa und der Welt interessierte Menschen aller Generationen. Neben kulinarischen Spezialitäten und musikalischen Klängen aus mehreren Ländern Europas erhielt die Veranstaltung durch den Besuch des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten und aktuellen EU-Kommissars Günther Oettinger eine besondere Note. Unter den Gästen waren auch die Abgeordneten Alois Gerig und Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Buchens Bürgermeister Roland Burger und Vertreter der Walldürner Partnerstädte.

Gruppenfoto mit EU-Kommissar Günther Oettinger, Gastgeber Bürgermeister Günther und den Ehrengästen. Foto: Adrian Brosch

Nachdem die Odenwälder Trachtenkapelle mit ihrem Dirigenten Meikel Dörr das vom Männergesangverein "Frohsinn" Walldürn organisierte Weißwurstfrühstück zünftig umrahmt hatte, leitete Bürgermeister Markus Günther das europäische Forum ein und begrüßte mit Günther Oettinger einen "in Baden-Württemberg wie in Europa wichtigen, in Walldürn sehr gern gesehenen Gast".

Die Idee zum Europafest sei mit der 1225-Jahr-Feier Walldürns aufgekommen und gern in die Tat umgesetzt worden, wie Günther wissen ließ: "Walldürn ist einfach europäisch", schilderte er mit Verweis auf die mit Montereau (Frankreich) und Szentgotthárd (Ungarn) gepflegten Städtepartnerschaften. Mit dem Dank an alle Engagierten leitete er über zum "Star des Tages" alias Günther Oettinger, der mit seinem Sachreferat rasch den Draht zum Publikum fand.

"Gäbe es die EU und deren Erweiterung nicht, stünden wir immer noch mitten im Kalten Krieg", betonte Oettinger. Nicht unerwähnt ließ er den Stellenwert des Europatags: Vielen kaum bekannt, hält er an jedem 9. Mai die Erinnerung an den 9. Mai 1950 hoch - seinerzeit schuf der "Schuman-Plan" die Voraussetzungen für die Europäische Gesellschaft für Kohle und Stahl (Montanunion), aus der sich die heutige Europäische Union entwickelte.

Eu-Kommissar Günther Oettinger warb in seiner vielbeachteten Rede für ein starkes Europa. Foto: Adrian Brosch

"Was damals primär den Bedarf nach Rohstoffen und Energie sichern sollte, ist in der heutigen Form als EU die Grundlage für den Friedenskontinent Europa", betonte Oettinger. Nach wie vor sei die EU ein fester wie unerlässlicher Garant für Sicherheit auch in der Arbeits- und Wirtschaftswelt - erst recht als Äquivalent zum Handelskrieg zwischen China und den USA. Hier schlug er den Bogen zu einem weiteren Brennpunkt-Thema unserer Tage: "Die möglicherweise auf deutsche Automobile erhobenen Strafzölle, über die Donald Trump zur Zeit nachdenkt, treffen vorrangig das vom Auto-Export lebende Deutschland und somit auch Baden-Württemberg mit Produktionsstätten von Audi, Mercedes-Benz und Porsche", erklärte er. Dennoch käme der EU ebenso in diesem Bereich eine wichtige Rolle zustatten - vom 1992 unter Martin Bangemann neu geregelten Europäischen Binnenmarkt als "größtem Marktplatz der Welt" wollte auch die USA profitieren.

Auf die auch in der Bundesrepublik zusehends zu beobachtenden EU-Skepsis reagierte Oettinger so eloquent wie klar: "Deutschland hilft die Mitgliedschaft in einer starken EU in hohem Ausmaß - vor rund 150 bis 200 Jahren waren wir etwa zu arm, um die Leute zu ernähren, was die Donauschwaben zum Auswandern zwang!", zeigte er auf und sprach von einem "weltweiten Wettbewerb der Werteordnungen", in dem auch Europa derzeit stecke.

Dass Europa auch kulinarisch viel zu bieten hat, erschmeckten die Besucher ebenfalls. Foto: Adrian Brosch

Auch deswegen könne man nicht durchgängig von eitel Sonnenschein sprechen. "Wir befinden uns in einer Sandwichposition zwischen China und den USA", merkte Oettinger an. Nur im Team verfüge man über ausreichende Zugkraft: "Wir brauchen ein starkes Baden-Württemberg in einem starken Europa", bilanzierte der EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Gut aufgestellt könne man die Basis dafür schaffen, dass nachfolgende Generationen ein gesundes Europa vorfinden, in dem sie "zwar vielleicht nicht am Steuerrad sitzen, aber trotzdem aktiv mitgestalten können", um es als "Kontinent der Freiheit und des Friedens" zu erhalten. So sei Europa "nicht vollendet, aber auf dem guten Weg".

Das Europafest bezeichnete Oettinger als "starkes Zeugnis für Walldürn und seine pro-europäische Haltung". Nachdem er sich im Goldenen Buch der Stadt Walldürn verewigt hatte, gab es Geschenke: Bürgermeister Markus Günther, aber auch die Delegationen aus Montereau und Szentgotthárd überreichten dem prominenten Gast typische regionale Produkte. Ein besonders zu Herzen gehendes Grußwort hielt James Chéron (Montereau): "Es lebe der Friede, es lebe Europa, es lebe die deutsch-französische Freundschaft", rief er. Nachdem Bürgermeister Günther sich bei Tanja Naas für die erstklassige Organisation des Tages bedankt hatte, lud er die Besucher zum Rahmenprogramm ein: Der Nachmittag stand im Zeichen ganz auf Europa eingestimmter Musik von und mit den Donauschwaben, Zitherspielern aus dem ungarischen Komitat Vas, "Szentgotthárd’s Brass Orchestra", der Musikschule Walldürn und irischer Akustikmusik von Joe Ginnane.