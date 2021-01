Eubigheim. (ene) In der Sackgasse Numero vier ist ein stetes Kommen und Gehen, doch keine Sorge – alles entspricht den geltenden Coronabestimmungen, handelt es sich bei den umtriebigen Gesellen doch überwiegend um Spatzen und Meisen, die sich um ihren Futterplatz tummeln. Kein Wunder bei diesem außergewöhnlich originellen Vogelhäuschen, denn um an die begehrten Körner zu gelangen, müssen die gefiederten Tierchen durch das weit aufgesperrte Maul einer Katze fliegen. Schöpfer dieses Vogelhäuschens ist Achim Frodl, dessen Einfallsreichtum und Kreativität scheinbar grenzenlos sind.

"Ich habe schon immer gern gemalt", erzählt der geschäftige Ruheständler aus Eubigheim, "hatte aber während des Berufslebens weder die Zeit, noch die Muße dazu." Mit Eintritt in die Rentenphase änderte sich das schlagartig. Darum baute er für seine Frau Simone ein Vogelhäuschen, das er mal irgendwo gesehen und ihm gefallen habe, aus der Erinnerung nach. Hübsch bemalt mit gelben Sonnenblumen ziert "Haus Nr.1" fortan die heimische Gartenidylle, in der natürlich weitere Vogelhäuser, Nistkästen, ein selbst gebautes Holzbackhaus, lauschige Sitzecken, ein Teich, Feuerstelle und, und, und zum Verweilen einladen.

Es kam, wie es kommen musste: Eine Freundin der Familie war vom ersten Anblick an so begeistert, dass sie auch eines wollte, deren Schwägerin war dann wiederum von deren Vogelhaus hin und weg und "so hat sich das verselbstständigt." Doch warum ausgerechnet Vogelhäuser? Der Naturliebhaber hat ein besonderes Faible für Vögel, bezeichnet sich selbst als "Vogelfreund", er freue sich, "seine" Vögel sowie die Vielfalt der Tiere im Jahreslauf zu beobachten. Die Nähe zur Natur, die übrigens auch im gewachsenen, stets andersartigen Werkstoff Holz zum Ausdruck komme, findet er überaus "schön und beruhigend."

Selbstredend, dass er sich umfassend mit den Anforderungen tauglicher, artgerechter Behausungen vertraut gemacht hat. Säuberungsklappen, Vorrichtungen für Meisenknödelhalter, Lüftungsschlitze oder die passenden Lochgrößen in Nistkästen und Insektenhotels sind nur einige wenige Beispiele für die fachkundige Bauweise und zeigen, dass mehr als nur Dekoration, vielmehr fundiertes Fachwissen, hinter seinen Werken steht. Obwohl er das seit nunmehr sechs Jahren macht, sei ihm diese Beschäftigung noch nie langweilig geworden. Überflüssig zu erwähnen, dass ihm auch die Ideen noch nie ausgegangen sind.

Hauptmotivation seines Hobbys sei die Freude, die er den Menschen beschere. Deren Rückmeldungen machten ihn stets froh. "Manche stellen es als Deko in die Wohnung, damit es nicht verwittert", wobei das nicht Sinn der Sache sei, schmunzelt der Vater dreier erwachsener Kinder, denen er seine schöpferische Begabung weitervererbt habe. Sind die Holzelemente zusammengebaut, geht es ans Bemalen und hierbei könne er voll und ganz seinem Hobby frönen, die Zeit vergessen, in eine andere Welt abtauchen.

Heimwerker Achim Frodl baut in seiner Werkstatt die verschiedensten Vogelhäuschen aus Holz. Foto: Elisabeth Englert

Und hier zeigt sich Frodls außergewöhnliches Talent und seine Fantasie, denn kein Kunstwerk gleicht dem anderen. "Was hab ich nicht schon alles gemalt", erinnert sich der 66-Jährige an Motorräder, Traktoren, Bergsteiger oder Radler. Beim Spaziergang durch den Ort offenbart sich dem aufmerksamen Beobachter die vielfältige Bandbreite seiner liebevoll gestalteten Kunstwerke. Unverkennbar wo der Bayern-, Schalke-, oder "Kastelruther Spatzen"-Fan, der Kegelbruder oder der Sportvereinsfunktionär wohnen. Das Vogelhäuschen der im Chor singenden und gerne Kuchen backenden Verwandten zieren singende und Kaffee trinkende Vögel, was sonst! Ob die Schulbank drückende Vögel als Abschiedsgeschenk für den scheidenden Schulrektor, die Heimatkirche für den Geistlichen – seine Ideen sind unerschöpflich und seine farbenfrohen Vogelhäuser und Nistkästen wahre "Eyecatcher" (Deutsch: Blickfänger) in dieser trüben, grauen Jahreszeit.

Doch nicht nur in der näheren Umgebung seien seine Arbeiten zu finden, so Frodl. Von der französischen Atlantikküste über die Schweiz, Sachsen-Anhalt bis hin an die Nordsee reiche ihr Verbreitungsgebiet. Man spürt, dass der passionierte Heimwerker seinem Hobby mit Herzblut nachgeht. Zwischen acht bis zehn Stunden benötige er für eine Behausung, wobei er selbst hohe Ansprüche an sich stelle. Vielfach würden heutzutage Ansprüche heruntergeschraubt, Fertigkeiten gingen verloren, diesem Trend möge er sich nicht unterwerfen. "Wenn die Freiheitsstatue gewünscht wird, dann muss es die auch sein", betont er. Jede Falte ihres Gewandes müsse passen, zudem stehe sie nicht im luftleeren Raum, auch die Stadt müsse demzufolge im Hintergrund erkennbar sein. Sei er selbst unzufrieden mit seinem Ergebnis, dann schleife er die Bilder ab oder übermale sie, denn "es muss passen!"

Für diese Genauigkeit und Detailtreue, versehen mit personenbezogenen Attributen, die sich dem Betrachter oft erst auf den zweiten Blick erschließen, sei wohl seine Ausbildung als Schriftsetzer verantwortlich. Da sei man darauf gedrillt worden, "genau zu schaffen". Hierbei komme es auf Punkt und Millimeter an, das habe er verinnerlicht.

Frodls Begabung beschränkt sich erfreulicherweise nicht nur auf seine gefiederten Freunde, auch für Vereine engagiert er sich. Vor Jahren gestaltete er die Wände des Familienbads in Ahorn-Buch, die er auch regelmäßig renoviert, darüber hinaus kümmert er sich um die Plakate für den Eubigheimer Weihnachtsmarkt, er bemalte den Umzugswagen der "Eubemer Boachscheißer" und fertigte die Figuren der lebensgroßen Krippe des Dorfvereins.

Noch halte Frodl die Balance zwischen Hobby und Arbeit, so dass ihm seine Tätigkeit auch nach Jahren noch viel Freude bereite. "Und wenn keiner mehr ein Vogelhäuschen will, dann bau ich was anderes", so Frodl. Angesichts der persönlich und liebevoll gestalteten, hübsch anzuschauenden Werke kaum vorstellbar. Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass, wie in dem alten Kinderlied, die ganze Vogelschar mit Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren ein gutes Jahr verheißen möge, mit "lauter Heil und Segen."