Buchen. (mb) Die Buchenerin Anja Peschel hat als Co-Autorin ein Buch über Erno Erko Kalac geschrieben, einem international erfolgreichen Karateka, Trainer und Sportfunktionär. Die Autorentantieme aus dem Verkauf des Buchs erhält die "C&E Bildung und Sport gGmbH".

Als Anja Peschel im Jahr 2003 in Klein-Zimmern bei Darmstadt Erno Erko Kalac kennenlernte, unterrichtete sie an der dortigen Grundschule. Der gebürtige Montenegriner organisierte ein Karate-Projekt an ihrer Schule. Auch ihre Tochter nahm daran teil. Später traf sie ihn in dem Fitnessstudio, in dem er arbeitete. Die beiden freundeten sich miteinander an. Doch nach einigen Jahren riss der Kontakt ab.

Anja lernte ihren späteren Mann Michael Peschel kennen und zog nach Buchen. Da meldete sich 2016 ihr alter Bekannter telefonisch wieder bei ihr. Er erzählte ihr, was sich in seinem Leben seit ihrem letzten Treffen getan hatte. "Da könnte man ein Buch darüber schreiben", sagte sie zu ihm. Aus dieser eigentlich nicht ernst gemeinten Bemerkung entstand ein Projekt, das sich über fast vier Jahre hinzog.

Anja Peschel führte telefonische Interviews mit Erno Erko Kalac, immer wieder durch längere Pausen unterbrochen. Schließlich lag das Manuskript vor, das in diesem Monat als Buch im "ibidem"-Verlag Stuttgart erschienen ist unter dem Titel: "Faszination und integrative Kraft des Sports".

Darin erzählt Erno Erko Kalac von seiner Jugend in Montenegro und seiner Flucht aus dem vom Krieg gebeutelten Jugoslawien über Bulgarien, die Türkei und Österreich. Im Jahr 1998 erreichte er ohne Papiere Deutschland und baute sich "mit Kampf und Wille", wie Peschel sich ausdrückte, eine neue Existenz auf. Kalac arbeitete in einer Putzkolonne, als Karatetrainer an Schulen und Kickboxen-Trainer in einem Fitnessstudio. Er gründete mit dem "Gesundheits- und Kampfsportverein Lotus Eppertshausen/Rödermark" einen Verein, der nicht nur sportlich äußerst erfolgreich wurde, sondern Flüchtlingen und sozial Benachteiligten die Integration erleichterte.

Erno Erko Kalac wurde zum Integrationsbotschafter des Deutschen Olympischen Sportbunds ernannt. Außerdem trainierte er die Karate-Nationalmannschaft von Serbien und Montenegro. Als aktiver Karateka erreichte er selbst dritte Plätze bei Welt- und Europameisterschaften.

Der Titel des Buches ist zugleich die Botschaft, die Kalac und Peschel verbreiten wollen. "Integration gelingt durch Sport." Mit Sport könne man sich Charaktereigenschaften aneignen, die für eine gelingende Integration wichtig seien. Nach den Worten von Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und Freund von Kalac, zeigt dessen Geschichte, "wie der Sport helfen kann, Hindernisse zu überwinden, Brücken zu bauen und Menschen in die Gesellschaft zu integrieren." Bach lobte die positive Lebenseinstellung und Hilfsbereitschaft von Kalac. "Seine bewegende Lebensgeschichte zeugt von seiner menschlichen Stärke."

Auch Anja Peschel beschreibt Kalac als "herzensguten Menschen", der "zielstrebig ist und dem das Helfen im Blut" liege. "So bin ich auch", sagte sie. Bis vor wenigen Jahren arbeitete sie als Lehrerin an der Grundschule in Hainstadt. Dann fand sie ihre wahre Berufung. Sie ließ sich zur Heilberaterin ausbilden, fing an, Bilder zu malen, zunächst mit Wachsmalkreide, dann mit Acrylfarbe. Einige ihrer Bilder dienen zur Illustration des Kalac-Buches.

Das Schreiben der Biografie habe ihr große Freude bereitet. "Wer hätte gedacht, dass so etwas in mir steckt?", fragte sie sich verwundert.

"Mir liegt das empathische Schreiben." Deshalb würde sie sehr gern möglichst bald die nächste Biografie im Auftrag einer interessanten Persönlichkeit verfassen.

Info: Erno Erko Kalac: "Faszination und integrative Kraft des Sports. Geschichte eines Geflüchteten." Verfasst v. Anja Peschel. Ibidem-Verlag, Stuttgart, ISBN-13: 978-3-8382-1257-9