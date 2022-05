Erlenbach. (F) Nachdem die traditionsreiche Preisverleihung "Jugendhaus des Jahres" im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen war, fand diese für das Jahr 2021 nun wieder statt – und zwar zum wiederholten Mal in Erlenbach. Das dortige Jugendhaus, genannt "Geb-Keller", gehört zu den Preisträgern, wie auch der Kinder- und Jugendtreff Neunkirchen, und der Jugendkeller Schloßau. Erstmals wurde für das vergangene Jahr ein Förderpreis für den neu gegründeten bzw. reaktivierten Jugendtreff Neckargerach vergeben. Landrat Dr. Achim Brötel würdigte die vier Preisträger in einer Feierstunde für ihr jahrelanges Engagement und überreichte ihnen neben einer Ehrenurkunde sowie einem Geldbetrag von jeweils 300 Euro eine Sachspende.

Ortsvorsteher Reinhard Belzner begrüßte im Bürgerzentrum die Gäste, darunter neben dem Landrat auch die Bürgermeister Ralf Killian (Ravenstein), Dr. Norbert Rippberger (Mudau), Norman Link (Neckargerach) und Bernhard Knörzer (Neunkirchen) sowie von der Jury Christine Günther vom Jugendhaus Mosbach, Carmen Clark vom Fachdienst Jugendhilfe sowie Rainer Wirth vom Jugendreferat des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis.

Wie Belzner sagte, haben die Mitglieder des "Geb-Kellers" während Corona in einer beispielhaften Eigenleistung den Jugendraum renoviert. Die Jugendlichen in Erlenbach seien sehr engagiert, hälfen bei vielen Aktionen und Veranstaltungen mit und arbeiteten gut mit den Vereinen zusammen. Der Jugendraum setze sich immer wieder freiwillig und ehrenamtlich für das Gemeinwohl ein, was das Zusammenleben fördere. Dies sei ein Pluspunkt für den ländlichen Raum und ein Stück Lebensqualität für alle Bürger, so der Ortsvorsteher, der betonte, dass eine lebendige Dorfgemeinschaft ohne die Jugend nicht denkbar wäre. Über den "großartigen Erfolg" der Preisverleihung sei man sehr stolz.

Landrat Brötel sagte, dass sich die Reise nach Erlenbach ins "Tal der Liebe" gelohnt habe, denn die gute Botschaft heiße: "Die Ehrung für unsere Jugendhäuser des Jahres hat die Pandemie überlebt". Diese Ehrung gibt es immerhin schon seit mehr als 15 Jahre. Für ihn als Landrat sei diese Prämierung eine der schönsten Anlässe im Jahr, weil großer persönlicher Einsatz und eine hervorragende Arbeit der Jugendlichen mit der Preisverleihung belohnt würden.

Derzeit gibt es im Kreisgebiet 47 aktive Jugendhäuser oder Jugendtreffs, deren Arbeit inzwischen auch allgemein anerkannt werde. Städte und Gemeinden sollten die Arbeit der Jugendhäuser nach Kräften unterstützen, denn "eine lebendige Dorfgemeinschaft ist auf Dauer ohne die Jugend nämlich gar nicht denkbar."

Nach dem Dank an alle Unterstützer und die Jury würdigte der Landrat dann die einzelnen Jugendtreffs:

Beim Jugendtreff Neckargerach, der eine wechselvolle Geschichte aufweise, gebe es "ein tolles Teamwork, durchdachte und strukturierte ehrenamtliche Arbeit von jungen Leuten, die einfach wissen, was sie wollen und wo es hingehen soll", lobte der Landrat. Das Konzept überzeugte so sehr, dass zum ersten Mal ein Förderpreis verliehen wurde, der für das junge Team auch Ansporn für weitere Aktivitäten sein soll.

Ein weiterer Preisträger ist der Kinder- und Jugendtreff Neunkirchen. Die Liste der Aktivitäten und Programmpunkte für die jungen Besucher sei bemerkenswert, sagte der Landrat. Dabei werde auch bewusst ein Zeichen für Integration gesetzt. Das Konzept habe in der "absolut gelungenen Umsetzung" in der Gemeinde "voll eingeschlagen".

"Engagement im Abonnement" so beschrieb der Landrat die Arbeit beim Jugendkeller Schloßau, der nämlich schon 2018 und 2019 Preisträger war. Nicht nur die "blitzsaubere Vereinsführung" oder die immer sehr gut organisierten Veranstaltungen sorgten für Pluspunkte, sondern auch das vorbildliche und engagierte Projekt "Kinderspielplatz" mit der Beschaffung neuer Spielgeräte. Stolz ist man darauf, dass der Keller in 30 Jahren nicht einmal geschlossen wurde.

Für den "Geb-Keller" in Erlenbach sei es höchste Zeit für eine Auszeichnung, so Brötel. Die Liste der Aktionen, die die Jugendlichen durchführen, sei sehr lang – wie etwa die Organisation des Weihnachtsmarkts, die Mithilfe bei der Restaurierung des Friedhofs und von Veranstaltungsplätzen im Freien, die Mitgestaltung von zwei Spielplätzen, die Spende von Baumsetzlingen oder die Unterstützung der Hochwassergeschädigten im Ahrtal. Eine besondere Aktion in den letzten Monaten war die umfassende Renovierung der eigenen vier Wände des "Geb-Kellers". Fast alle Arbeiten wurden in Eigenregie durchgeführt, und der Bautrupp "hat ganze Arbeit geleistet", lobte Brötel. Er sei sich sicher, dass der Jugendraum für die nächsten Generationen ein beliebter Treffpunkt sein werde.

Nachdem Dr. Brötel an die Vertreter der vier Jugendhäuser eine Ehrenurkunde, ein Geldpräsent sowie jeweils 30 Tüten Chips überreicht hatte, sagte Bürgermeister Ralf Killian, dass man auf das Geleistete der vier Jugendtreffs auch als kommunaler Vertreter stolz sein könne. Erfreut zeigte sich Ravensteins Stadtoberhaupt, dass jeder Stadtteil über einen Jugendtreff verfügt, die gut zusammenarbeiteten. Sein Dank galt dem Einsatz der Preisträger, dem Organisationsteam, der Jury sowie Jugendreferent Rainer Wirth.

Worte des Dankes äußerte auch der Vorsitzende des "Geb-Kellers", Felix Hennegriff, im Namen aller Preisträger für die "tolle Auszeichnung". Sein Dank galt auch Kreisjugendreferent Rainer Wirth für die stets gute Zusammenarbeit und immerwährende Unterstützung.