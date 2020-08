Dallau/Katzental. (lra) Sommerzeit ist Baustellenzeit: Der Neckar-Odenwald-Kreis erneuert auf der Kreisstraße K3949 ab dem Hof Gätschenberger bis an die Fontanestraße (L526) in Katzental den kompletten Fahrbahnbelag. Die Straße muss voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 31. August, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 18. September. Die gesamte Fahrbahn ist komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Arbeiten wurden notwendig, da auf der Kreisstraße erhebliche Fahrbahnschäden wie Risse, Ausbrüche und Setzungen entstanden waren.

Für die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf 2100 Metern wird die Fahrbahn mit sechs Zentimeter Asphaltbinder und vier Zentimeter Asphaltdeckschicht über die Gesamtfläche von 14.000 Quadratmeter erneuert. Seitenstreifen und Bankett werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Landkreises.