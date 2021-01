Wenn die Kundschaft nicht in den Laden darf, kommt das Buch eben zur Kundschaft. Solange der Shutdown läuft, liefert der Bücherladen am Alten Rathaus aus. Foto: Jana Schnetz

Walldürn. (jasch) Wenn ein Kunde im "Bücherladen am Alten Rathaus" etwas kaufen möchte, kann er das derzeit über viele Wege tun – nur nicht persönlich. Die Inhaber Gabriele Eder-Herold und Achim Ullrich nehmen stattdessen über Fax, Telefon, Webshop, Facebook-Nachrichtendienst oder per E-Mail Bestellungen entgegen und sind auf diesem Wege für ihre Kunden da. Die Waren liefern sie seit dem ersten Lockdown im vergangenen April an ihre Kunden selbst aus.

"Früher haben wir die Bestellung ins Abholfach gelegt und auf den Kunden gewartet", sagt Achim Ullrich. Doch das sei nun erst einmal passé. Das in der Krise viel auf Werbeplakaten zu sehende "Click und Collect" biete sich für den Bücherladen nicht an, erklären die Buchhändler. Man wolle es vermeiden, dass sich Schlangen bilden und die Leute sich womöglich anstecken.

Doch den Lockdown "auszusitzen", kam für die Walldürner Buchhändler ebenfalls nicht infrage. Stattdessen gingen sie in die Offensive: Sie planten Ausliefertouren und setzten verstärkt auf Werbung. "Wir haben unsere Facebook-Aktivitäten erhöht und gleich reagiert." Vor allem der Einkauf über den Webshop nahm zu. "Wir haben über unseren Webshop das acht- bis zehnfache Mehr an Bestellungen registriert", so Eder-Herold. Schon seit 20 Jahren erhielt der Bücherladen eine Webseite, aber seit der Corona-Pandemie laufen die Bestellungen dort so richtig gut. Der Kunde kann hier aus über 590.000 Buchtiteln auswählen.

Den ersten Lockdown im Frühjahr betrachtet Eder-Herold unterdessen als Übung: "Wir hatten Zeit, die neuen Abläufe zu planen und einzuüben, wie man das mit den Bestellungen macht", sagt sie. So mussten sie und Ullrich im aktuellen Shutdown nichts mehr an ihren Arbeitsprozessen ändern. Der Bücherladen kommt bisher so gut durch die Krise, dass sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nach Aushilfen gesucht haben. Eva Sweazey ist eine der vier Helferinnen, die im Auftrag des Bücherladens die Kundenbestellungen ausfährt, sofern der Bücherladen die Zustellung selbst übernehmen soll.

"Im Vergleich zu unseren Kollegen haben wir nichts zu jammern", sagt Ullrich. Dabei komme dem Verkaufsgeschäft die Buchpreisbindung in der aktuellen Situation zugute. Ein Glück, das andere Einzelhändler nicht haben, wie Eder-Herold und Ullrich sehr genau wissen. Auch die Kundenberatung am Telefon gestaltet sich für ein Buch einfacher als für einen Schuh.

Anfangs schlugen sie ihr Büro noch in der Wohnung auf und räumten dafür jeden Tag den Tisch frei: "Eigentlich war es lustig. Wir dachten, die drei Wochen bekommen wir hin", meint Ullrich. Nun ist ein Jahr vorbei und man habe den Platz im Laden wieder genutzt, um die Geschäfte abzuwickeln. Vor dem Regal mit den Reiseführern stellten sie den Tisch zum Packen der Pakete auf. Denn während die Reiseführer zum Ladenhüter wurden, gingen Wanderkarten und regionale Bestseller wie "Mutige Frauen" und das Kochbuch "Hauptsache Odenwald" besonders gut über die Ladentheke.

Für jede Bestellung erstellen Eder-Herold und Ullrich eine Rechnung, die dem Einkauf beiliegt. Anschließend fahren sie drei Touren, die sie in Richtung Buchen, in Richtung Hardheim und durch die Kernstadt führen. "Das ist schon eine Materialschlacht und ein größerer Aufwand, aber wir machen das gerne", erklärt Ullrich.

Da hilft es natürlich, wenn man eine treue Kundschaft besitzt. "Unsere Kunden unterstützen uns sehr", betonen beide. Das bestätigt sich für Eder-Herold und Ullrich besonders in dieser Krisenzeit. "Wir stellen immer wieder fest, dass die Kunden regional verbunden sind. Sie wollen erhalten und retten, was da ist." Immer wieder lesen sie aufmunternde Kommentare auf ihrer Facebook-Seite oder bekommen kleine Nachrichten. "Das sind Zeichen gegenseitiger Wertschätzung, die einen immer wieder anspornen", sagt Ullrich. Am meisten freuen sich die Walldürner Buchhändler darauf, mit den Kunden wieder persönliche Gespräche zu führen. Doch wann das sein wird, ist ungewiss.

> Webshop: 590.000 über Nacht lieferbare Titel auf www.mein-buecherladen.de (Ausliefertouren montags bis samstags).

> Kontaktdaten: Tel. 06282/95509, E-Mail info@mein-buecherladen.de, Facebook "BuecherLaden am Alten Rathaus".