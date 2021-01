Buchen. (jasch) "Das mit den Schließungen ist ein Auf und Ab." Lisa Neutz, Geschäftsführerin des Modehauses Niederle-Groh in der Pfarrgasse 1 in Buchen, findet keine allzu großen Worte für die angespannte Lage in der Corona-Pandemie. Ihre Modehäuser in Igersheim und der Zweigstelle Buchen konnte Neutz schon im ersten Lockdown Mitte März nicht öffnen.

Es folgte der zweite Lockdown Mitte Dezember, der ihr das Weihnachtsgeschäft verhagelte. Ihr Fazit aus den Auf und Abs der vergangenen Monate: "Ich bin sehr verunsichert, wie es weitergeht. Das macht uns die meisten Sorgen."

Bis nachts um ein Uhr standen sie und ihre Mitarbeiter damals im Ladengeschäft, um die Hygiene-Vorgaben über Nacht umzusetzen. Dass dann erneut der Beschluss zur Schließung eintrat, obwohl nicht erwiesen worden war, dass der Einzelhandel einen Infektionsherd darstellte, dafür findet Neutz nur ein Wort: "Schade." Aber die Zahlen mussten eben runter, das sei ihr durchaus bewusst.

Kürzlich traf jedoch eine Nachricht ein, die Anlass zur Hoffnung gab: "Ein Teil der Überbrückungshilfen ist bei uns angekommen", freut sich Neutz. Für die staatlichen Hilfen ist die Geschäftsführerin "sehr dankbar" und "optimistisch, dass wir es schaffen."

Allein auf die Überbrückungshilfen verließ sich das Modehaus aber nicht. Im Herbst führte Neutz die Möglichkeit ein, auf der Webseite Gutscheine erwerben zu können. Diese werden innerhalb von maximal zwei Tagen an die Kunden verschickt. Die Idee will Neutz auch nach der Pandemie auf jeden Fall beibehalten.

Einen Online-Shop unterhält das Geschäft nicht, dafür zeigt man sich auf andere Weise einfallsreich: Die Mitarbeiter nummerieren regelmäßig die wechselnden Outfits im Schaufenster mit Zahlen. Per Telefon oder E-Mail können die Kunden die gewünschten Teile bestellen. Das Team schickt anschließend das Paket nach Hause oder der Kunde holt es nach Terminabsprache im Laden ab.

Den Mitarbeiter ist sehr daran gelegen, den Wünschen nachzukommen. "Die Kleidungsstücke erhält der Kunde immer als Auswahl. Wenn etwas nicht passen oder gefallen sollte, trägt der Kunde kein Risiko", betont Neutz. Das Modegeschäft betreibt sozusagen offline "Click and Collect", was aber gern angenommen werde.

Der "halbstationäre" Kontakt zu den Kunden sei immer noch besser, als keinen zu haben. "Wir möchten mit den Aktionen vor allem darauf hinweisen, dass es uns gibt. Ansonsten hoffen wir, dass wir bald wieder öffnen können." Das Angebot an Kleidung reicht von Marken wie "Cecil" und "Tom Tailor" bis zu "Comma" und "Monare". Gar nicht gefragt war im Sommer – wie könnte es anders sein – Kleidung für festliche Anlässe. Beliebt unter den Kunden war da immer noch die legere Kleidung.

"Es hatte gut getan, dass wir im Frühjahr wieder aufmachen durften", erinnert sich Neutz. "Ich hatte das Gefühl, dass die Kunden schnell zurückkehrten und uns vermissten." Das freundschaftliche Verhältnis unter den Kollegen und zur Stammkundschaft in Buchen sei nicht zuletzt das Verdienst von Filialleiterin Jutta Frank.

Laut Neutz macht der Einzelhandel eine Innenstadt erst so richtig lebendig. Ein zusätzlicher Wermutstropfen ist da die Baustelle direkt vor der Ladentür gewesen, kritisiert Neutz. "Die Innenstadt wurde immer leerer. Das ist schade, denn Buchen hat eine schöne Innenstadt und eine nette Kundschaft." Als man 2017 hier eröffnet habe, sei man gleich sehr gut aufgenommen worden.

Trotz der unruhigen Zeiten verlieren Neutz und ihre Kollegen nicht den Optimismus: "Wir als Modegeschäft möchten zeigen, dass wir gemeinsam durch die Krise kommen. Es gibt auch deprimierende Tage, aber die gehen wieder vorbei. Uns ist es wichtig, den Kunden diese Botschaft mit auf den Weg zu geben."

> Adresse: Niederle-Groh Mode & Trend, Pfarrgasse 1, 74722 Buchen.

> Kontakt: Tel. 06281/5339824; E-Mail: info@niederle-groh.de.

> Gutscheine können über www.niederle-groh.de erworben werden.

> Bestellungen: können per Telefon oder E-Mail unter Angabe der Nummer im Schaufenster des Ladengeschäfts in Buchen aufgegeben werden. Das Paket kann zugesendet oder nach Terminabsprache im Laden abgeholt werden.