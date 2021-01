Sonja Haumann, Inhaberin von Flower-Power in Hardheim, hofft, dass ihre Kunden die Blumen bald wieder vor Ort im Laden betrachten und kaufen können. Aktuell bietet sie einen Liefer- und Abholservice an. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) "Ich bin nicht bereit, aufzugeben und bin voller Hoffnung." Sonja Haumann, Inhaberin des Blumengeschäfts Flower-Power, gibt sich kämpferisch. Dabei hätte sie allen Grund, spätestens jetzt in der Phase des zweiten Lockdowns zu resignieren. Denn eine solche Zeit wie die aktuelle hat sie noch nicht erlebt. Seit April 2004 betreibt sie das Geschäft mit den Schnittblumen als Steckenpferd in der Wertheimer Straße 1 in Hardheim. Neben ihr arbeiten eigentlich noch zwei 400-Euro-Kräfte im Blumenladen, doch die kann Haumann momentan nicht beschäftigen.

Die vergangenen zwölf Monate beschreibt sie als "Null-Jahr, es war ein Jahr ohne Verdienst". Aufgrund der beiden Lockdowns sei der Umsatz um 40 Prozent eingebrochen. Großaufträge für Hochzeiten und Geburtstage sind wegen Corona nahezu komplett weggefallen. Die gastronomischen Betriebe, auch gute Kunden von Haumann, mussten selbst schon im November ein zweites Mal schließen, und Vereine wie beispielsweise die FG "Hordemer Wölf" haben keine Veranstaltungen mehr, für die sie Blumenschmuck benötigen. Auch die Kirchen bestellen weniger Blumen. "Das ist ein riesen Rattenschwanz an Kunden, der weggebrochen ist."

Die Floristin bereitet Blumengestecke vor, die Kunden bestellt haben. Foto: Dominik Rechner

Sie freut sich zwar über ihre Stammkunden: "Auf sie ist Verlass und sie stehen hinter mir", sagt Sonja Haumann. Doch von "einem Sträußchen hier und einem Sträußchen da" kann sie keine Gewinne erzielen. Ohne die Großaufträge rechne sich das Geschäft nicht.

"Wenn ich realistisch bin", sagt Haumann, "dann müsste ich eigentlich zumachen". Aber sie habe sich in 17 Jahren hier etwas aufgebaut und sie wolle das Geschäft nicht aufgeben. Ihr Herz hängt an dem Blumenladen: "Ich bin Floristin aus Leidenschaft und liebe meine Blumen und das, was ich tue."

Schon der erste Lockdown im Frühjahr 2020 sei erstmal ein Schock für sie gewesen. Dann habe sie angefangen, Blumen an die Kunden zu liefern, doch die Situation habe sie anfangs total überfordert. Geholfen habe aber die Corona-Hilfe des Staats, die sofort ausgezahlt worden sei. "Das ist im jetzigen Lockdown ganz anders: Mein Steuerberater hat die Hilfe beantragt, aber es kommt noch gar nichts."

Sie hofft mit den Bestellungen über den Abhol- und Lieferservice zumindest Fixkosten decken zu können, doch das normale Geschäft mit Großaufträgen könne das nicht aufwiegen. Dazu kommt der logistische Aufwand: "Für Weihnachten haben viele vorbestellt. Dann muss man aber Blumen bestellen, sie werden zu mir geliefert und ich packe sie dann wieder so zusammen, dass ich sie an die Kunden ausliefern kann. Das ist fünfmal so aufwendig, wie der Verkauf im Laden." Außerdem zahlt sie weiterhin Miete für ein Geschäft, "das ich gar nicht nutze". Und trotz der Aufträge an Weihnachten sei das normale Weihnachtsgeschäft eben weggebrochen. Als "doppelt übel" bezeichnet Haumann, dass sie nun wegen des aktuellen Lockdowns ihr Geschäft auch am Valentinstag geschlossen lassen muss.

Foto: Dominik Rechner​

Besonders bitter findet sie es, dass jeder Supermarkt Blumen verkaufen dürfe, nur der Fachhandel eben nicht. "Und am Blumenverkauf hängt meine finanzielle Existenz." In ihrem Laden hielten sich immer nur wenige einzelne Personen auf, die Abstands- und Hygieneregeln seien ohne Probleme einzuhalten und jeder Kunde hätte dafür in der Zeit der Öffnung auch Verständnis gehabt. Eine besondere gesundheitliche Gefahr sieht sie daher in ihrem Geschäft nicht.

Am allerschlimmsten ist für Sonja Haumann die Ungewissheit, wann sie wieder öffnen dürfe und die Machtlosigkeit, der sie gegenüber steht. "Ich kann an der Situation nichts ändern." Es sei für alle Menschen eine ganz schwierige Zeit. "Man weiß nicht, was die nächste Woche, der nächste Monat mit sich bringt."

Dennoch bleibt sie kämpferisch. Kraft zieht sie aus der Solidarität ihrer Kunden, die ihr z. B. beim Einkaufen im Supermarkt begegnen und sie ermutigen. "Das freut mich. Der Zusammenhalt zwischen den Menschen ist in der Corona-Krise gestiegen", meint die Floristin. Sie wird nicht aufgeben und wenn sie ihr Geschäft wieder öffnen darf, "geht es auch wieder weiter". Dabei hofft sie auf einen Zeitpunkt vor Ostern, denn da ist die Nachfrage nach Blumen bekanntlich besonders hoch.

> Kontakt: Flower-Power in Hardheim, Tel. 06283/226603.

> Bestellungen: bis Dienstag per Telefon. Die frische Ware kommt am Donnerstag.

> Abhol- und Lieferzeiten: flexibel, je nach Wunsch des Kunden.

> Das wird besonders nachgefragt: aktuell bunte Frühlingssträuße.