"Adelsheimer Herbstzauber" lautet das Motto des verkaufsoffenen Sonntags in Adelsheim am 14. Oktober. Mit herbstlichen Impressionen und Kunstwerken sowie einem bunten Flohmarkt wird die Baulandstadt ihre Besucher verzaubern. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Die Baulandstadt Adelsheim zu verschönern und den Herbst noch bunter machen, das haben sich die örtlichen Gewerbetreibenden, die Kindergärten, die Jugendvollzugsanstalt und sowie zahlreiche Privatpersonen in diesem Jahr wieder zum Ziel gesetzt. Nach den erfolgreichen Aktionen der vergangenen Jahre, in denen Adelsheim "vergoldet" und "bestrickt" wurde, lautet das Motto des Einkaufssonntages am 14. Oktober: "Adelsheimer Herbstzauber".

"Wir werden die gesamte Innenstadt in herbstlicher Atmosphäre erstrahlen und mit den besonderen Kunstwerken der an der großen Gemeinschaftsaktion Beteiligten noch bunter erscheinen lassen", kündigt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser, an.

Das Kunstprojekt "Adelsheimer Herbstzauber" bietet eine großartige Vielfalt. So konnte im Rahmen dieser Aktion wieder jeder nach seiner Begabung künstlerisch tätig sein und zu den Themen "Herbst" und "Zauber" Kunstwerke kreieren. Zu sehen sein werden so,mit nun neben bunten Herbstdrachen auch Vogelscheuchen, Hexen, Zauberer und vieles mehr.

Das Kreativ-Team des Gewerbevereins war auch in diesem Jahr wieder der Ideengeber für das große Einkaufsfest im Bauland. Wie in den vergangenen Jahren, sollen Teile der Kunstgegenstände bis zum Beginn der Adventszeit im Baulandstädtchen zu sehen sein.

Viele Wochen und Monate haben unzählige Bürger der Stadt wieder Vorbereitungen getroffen, gemalt und gestaltet und wiederum einmalige Kunstobjekte hergestellt, die ab dem zweiten Oktoberwochenende im gesamten Innenstadtbereich ausgestellt werden.

Höhepunkt des "Adelsheimer Herbstes" wird der verkaufsoffene Sonntag am 14. Oktober von 12 bis 17 Uhr sein. Neben den Kunstwerken werden an diesem Tag auch über 500 heliumgefüllte Folienballons, die kostenlos an die Besucher verteilt werde, das Stadtbild in noch bunteren Herbstfarben erstrahlen lassen.

Abgerundet wird der Einkaufssonntag durch ein attraktives Rahmenprogramm, das für Jung und Alt etwas bietet. So werden Zauberkünstler im Stadtgebiet unterwegs sein und mit ihren Tricks die Besucher zum Staunen bringen. Interessierte können sich an bunten Airbrush-Tattoos begeistern, der Musik von Drehorgelspielern lauschen, beim Mostpressen des Landesschulzentrums für Umwelterziehung (LSZU) dabei sein und frisch gepressten Most genießen oder dem Unterricht nach Montessori im Rathaus (Trauzimmer) beiwohnen.

Flohmarkt-Fans werden auf dem weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Flohmarkt, der in diesem Jahr zum 20. Mal auf dem Rossparkplatz und im angrenzenden Schlosshof des Unterschlosses stattfindet, sicherlich wieder Raritäten und "Schnäppchen" entdecken. Anmeldungen von Verkäufern sind bei Reinhold Killian, Tel. (0 62 91) 76 67, und Roselies Bäumler, Tel. 29 70, möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich am Flohmarktsonntag bei der Firma Optik-Besser anzumelden.

Zum Programm des Herbstfestes gehören auch Liedbeiträge des Gesangvereins. Das Bauländer Heimatmuseum ist von 14 bis 16 Uhr geöffnete; in der Jakobskirche wird um 15 Uhr eine Führung angeboten. Ein Theateraufführung von Schülern der Martin-von-Adelsheim-Schule im Schlossgraben und eine Kunst-Ausstellung der französischen Partnerstadt Berchères-sur-Vesgre im Rathaus bereichern die Angebotspalette.

Angebote und Aktionsstände der Fachgeschäfte, des Kfz-Gewerbes mit mehreren Anlaufstellen für Autointeressierte und ein Herbstpuzzle, bei dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt, runden das Herbstprogramm ab.

Natürlich dürfen auch kulinarischen Köstlichkeiten - mit allem was der Herbst zu bieten hat - nicht fehlen. An vielen Plätzen laden gemütliche Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Genießen ein.