Große Freude herrschte am Montagabend am Eckenberg-Gymnasiums in Adelsheim bei den 96 Schülerinnen und Schülern, die ihr Abitur bestanden haben. Unser Bild zeigt die Abiturienten zusammen mit EBG-Schulleiter Meinolf Stendebach (ganz rechts), Lehrkräften und der Prüfungskommission. Foto: Jörg Zimmermann