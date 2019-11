Dörzbach. (pol/mare) Seit Montagnachmittag wurde ein 17-jähriges Mädchen aus Dörzbach vermisst. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass sie am Mittwochabend gefunden wurde.

Ein Zeuge sah die junge Frau am Mittwochabend in Schwäbisch Hall in einen Bus einsteigen und alarmierte die Polizei. In Künzelsau konnte die 17-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Update: 21. November, 2019, 9 Uhr